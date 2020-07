Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca77bcb0-20e9-46d0-b294-339b0f0eac9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég minden jövőbeli modellje megújult logóval mutatkozik majd be.","shortLead":"A német cég minden jövőbeli modellje megújult logóval mutatkozik majd be.","id":"20200710_Az_Opel_villamos_logoja_is_hozzaidomul_az_uj_vilaghoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca77bcb0-20e9-46d0-b294-339b0f0eac9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e57a82e-11fc-4265-8b16-fc0a2e23a12a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_Az_Opel_villamos_logoja_is_hozzaidomul_az_uj_vilaghoz","timestamp":"2020. július. 10. 11:35","title":"Az Opel villámos logója is hozzáidomul az új világhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a805b948-bcbf-4b59-99be-db3e8579a887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az évek óta igen népszerű MailTrack Chrome-bővítmény tudását immár az okostelefonunkon is kihasználhatjuk.","shortLead":"Az évek óta igen népszerű MailTrack Chrome-bővítmény tudását immár az okostelefonunkon is kihasználhatjuk.","id":"20200709_mailtrack_ios_android_alkalmazas_gmail_elolvastak_e_a_levelemet_olvasasi_nyugta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a805b948-bcbf-4b59-99be-db3e8579a887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ab66c8-8878-4fd3-83de-3d62cbf0a807","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_mailtrack_ios_android_alkalmazas_gmail_elolvastak_e_a_levelemet_olvasasi_nyugta","timestamp":"2020. július. 09. 09:03","title":"Ha iPhone-ja van, ha androidos telefonja: ezzel megtudhatja, elolvasták-e már a levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46b5216-f6a6-4599-ad80-464b4ec43332","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk egy hónappal a debütálás előtt megérkezett az első olyan videó is, melyen – nagyon úgy tűnik – a Samsung Galaxy Note20 Ultra látható. Megnézhetjük, mi változik a tavalyi modellhez, a Note10-hez képest.","shortLead":"Szűk egy hónappal a debütálás előtt megérkezett az első olyan videó is, melyen – nagyon úgy tűnik – a Samsung Galaxy...","id":"20200709_samsung_galaxy_note20_ultra_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a46b5216-f6a6-4599-ad80-464b4ec43332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ce5652-e709-4f6f-97ec-d524f8dc898e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_samsung_galaxy_note20_ultra_video","timestamp":"2020. július. 09. 17:03","title":"Videón a Samsung heteken belül érkező csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány amerikai képviselő szerint a koronavírus-járvány kapcsán rendkívül veszélyes álhírek keltek szárnyra, ezért azt akarják, hogy ezeket mielőbb fogja vissza a Facebook, a Google és a Twitter. Az elvégzett munkáról pedig jelentést kérnek.","shortLead":"Néhány amerikai képviselő szerint a koronavírus-járvány kapcsán rendkívül veszélyes álhírek keltek szárnyra, ezért azt...","id":"20200709_facebook_google_twitter_koronavirus_alhirek_terjedese_fake_news","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9d0405-1c35-4a76-8cef-8ad636b48a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_facebook_google_twitter_koronavirus_alhirek_terjedese_fake_news","timestamp":"2020. július. 09. 15:03","title":"Egyre többen szorongatják a Facebookot és a Google-t, hogy tegyenek valamit a koronás álhírekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az országon végigvonuló hidegfront minden eddiginél erősebb széllökéseket eredményezett.","shortLead":"Az országon végigvonuló hidegfront minden eddiginél erősebb széllökéseket eredményezett.","id":"20200708_Szelrekord_Budapest_Janos_hegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3603f647-2dad-4c4a-bd54-45dd3f5779f8","keywords":null,"link":"/elet/20200708_Szelrekord_Budapest_Janos_hegy","timestamp":"2020. július. 08. 15:38","title":"Új szélrekord született Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állampusztai börtön lovardájából lépett meg egy rab a múlt szombaton. Azóta elkapták, és már el is ítélték.","shortLead":"Az állampusztai börtön lovardájából lépett meg egy rab a múlt szombaton. Azóta elkapták, és már el is ítélték.","id":"20200710_rab_szokes_szallo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3200a74d-eb9a-4583-afce-f9607c54a470","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_rab_szokes_szallo","timestamp":"2020. július. 10. 12:17","title":"Álnéven jelentkezett be egy szállóba a szökött rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Trump szerint a BLM-feliratokkal csak „elcsúfítják az elegáns sugúrutat.”","shortLead":"Trump szerint a BLM-feliratokkal csak „elcsúfítják az elegáns sugúrutat.”","id":"20200710_New_York_polgarmestere_is_festette_a_Black_Lives_Matter_feliratot_Trump_haza_ele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29ac139-6313-48dc-be78-d4002cd487a0","keywords":null,"link":"/elet/20200710_New_York_polgarmestere_is_festette_a_Black_Lives_Matter_feliratot_Trump_haza_ele","timestamp":"2020. július. 10. 05:33","title":"New York polgármestere is festette a Black Lives Matter feliratot Trump háza elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c9d9b6-1526-425b-b3bd-a4241e593bae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lezárult a takarékok integrációja, jöhet a következő.","shortLead":"Lezárult a takarékok integrációja, jöhet a következő.","id":"20200709_takarekszovetkezet_takarek_integracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35c9d9b6-1526-425b-b3bd-a4241e593bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e6697c-e84a-4bcc-84d1-693b39335cb2","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_takarekszovetkezet_takarek_integracio","timestamp":"2020. július. 09. 13:32","title":"Minden Takarék-ügyfél intézheti ügyeit az ország összes fiókjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]