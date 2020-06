Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03b1f3f4-4f50-4971-9321-d521f23f6ca8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai egy spagettitörő gépet is építettek, hogy rájöjjenek, miért törik mindig kettőnél több darabba a spagetti. A válasz jóval hasznosabb, mint elsőre gondolnátok.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai egy spagettitörő gépet is építettek, hogy rájöjjenek, miért törik mindig...","id":"20200622_spagettiteszta_kiserlet_matematika_fizika_hajlites_torespont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03b1f3f4-4f50-4971-9321-d521f23f6ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57363e9a-ea50-4058-bdd3-664133e803c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_spagettiteszta_kiserlet_matematika_fizika_hajlites_torespont","timestamp":"2020. június. 22. 08:03","title":"Megfejtették az évtizedes konyhai rejtélyt: miért nem lehet két darabra törni egy spagettitésztát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"John Bolton, Donald Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadójának könyve csak ma kerül a polcokra, de már tízezrek olvassák. A könyv torrentes népszerűségének valószínűleg az is jót tett, hogy az amerikai elnök megpróbálta betiltatni a kötet megjelenését.\r

","shortLead":"John Bolton, Donald Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadójának könyve csak ma kerül a polcokra, de már tízezrek...","id":"20200623_donald_trump_john_bolton_konyve_torrent_the_room_where_it_happened","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321bd36e-ef67-41a5-a39a-664539c20c33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_donald_trump_john_bolton_konyve_torrent_the_room_where_it_happened","timestamp":"2020. június. 23. 08:03","title":"Tízezrével töltik a torrenten a könyvet, amit Donald Trump be akart tiltatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3219733-ce8f-41d2-85a1-24a40a5f37a8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200621_A_herceg_is_csak_apa_plane_ha_meg_szulinapja_is_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3219733-ce8f-41d2-85a1-24a40a5f37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb37d4c-816f-4bf8-88c2-59ce513b09d2","keywords":null,"link":"/elet/20200621_A_herceg_is_csak_apa_plane_ha_meg_szulinapja_is_van","timestamp":"2020. június. 21. 13:21","title":"A herceg is csak apa, pláne ha még szülinapja is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d643cec-28ab-4e2c-9409-69ca5b25179c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Európa jelenleg egyik legsúlyosabb járványkitörésének a helyszínén összecsapások voltak.","shortLead":"Európa jelenleg egyik legsúlyosabb járványkitörésének a helyszínén összecsapások voltak.","id":"20200622_Tobb_szazan_eroszakkal_probaltak_meg_kitorni_a_karantenbol_Gottingenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d643cec-28ab-4e2c-9409-69ca5b25179c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5a3b32-adb3-474b-8a61-fcfedfc4d37a","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Tobb_szazan_eroszakkal_probaltak_meg_kitorni_a_karantenbol_Gottingenben","timestamp":"2020. június. 22. 13:53","title":"Több százan erőszakkal próbáltak meg kitörni a karanténból a németországi Göttingenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bde085b-5bf4-4ff5-9f34-deb629e34a16","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős mérföldkőhöz érkezett az óceánok mélyének részletes feltérképezésére létrehozott Seabed 2030 projekt.","shortLead":"Jelentős mérföldkőhöz érkezett az óceánok mélyének részletes feltérképezésére létrehozott Seabed 2030 projekt.","id":"20200622_seabed_2030_ocean_topografia_terkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bde085b-5bf4-4ff5-9f34-deb629e34a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c179d10-d2b4-4489-b38e-050e9ad7a7f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_seabed_2030_ocean_topografia_terkep","timestamp":"2020. június. 22. 13:03","title":"Kevesebbet tudunk a földi óceánok mélyéről, mint a Mars felszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9445807-2e92-492c-bc3c-17e78315d24a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnap volt az év harmadik fogyatkozása, amikor a Hold korongja egy rövid ideig eltakarta a Napot. A gyűrűs napfogyatkozást Magyarországról nem nagyon lehetett látni, de a világ számos tájáról érkeztek felvételek a jelenségről.","shortLead":"Vasárnap volt az év harmadik fogyatkozása, amikor a Hold korongja egy rövid ideig eltakarta a Napot. A gyűrűs...","id":"20200621_gyurus_napfogyatkozas_2020_junius_21_fotok_eszleles_csillagaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9445807-2e92-492c-bc3c-17e78315d24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd441e6f-cae6-41c4-a8d5-0385e933646f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_gyurus_napfogyatkozas_2020_junius_21_fotok_eszleles_csillagaszat","timestamp":"2020. június. 21. 14:52","title":"Gyönyörű felvételek érkeztek a vasárnapi napfogyatkozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c38370f9-3096-4399-91b6-0c4f9892923a","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A szokásosnál kevesebb turistával indult a balatoni szezon idén, a koronavírus mellett az időjárás sem kedvezett az első szünidei hétvégére váró vendéglátósoknak. A jelek szerint a közönség is kicserélődött, a fizetőképes vendégek még nem jelentek meg a tónál.","shortLead":"A szokásosnál kevesebb turistával indult a balatoni szezon idén, a koronavírus mellett az időjárás sem kedvezett...","id":"20200623_Eladtam_egy_kolat_negy_szivoszallal__siralmasan_indul_a_balatoni_szezon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c38370f9-3096-4399-91b6-0c4f9892923a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933bb72e-3232-4ab9-8507-53a1e3b64f70","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_Eladtam_egy_kolat_negy_szivoszallal__siralmasan_indul_a_balatoni_szezon","timestamp":"2020. június. 23. 06:30","title":"\"Eladtam egy kólát, négy szívószállal\" – még nincs, aki költsön a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d771faa-46eb-44a7-a176-e333d8cba6e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozók 5 kilogrammnyi kábítószert találtak elásva a domonyvölgyi nyaralóban. Lefoglaltak négy nagy értékű luxusautót is.","shortLead":"A nyomozók 5 kilogrammnyi kábítószert találtak elásva a domonyvölgyi nyaralóban. Lefoglaltak négy nagy értékű...","id":"20200622_Heroin_budapest_drogkereskedo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d771faa-46eb-44a7-a176-e333d8cba6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2116a435-c90d-45ca-875e-226415f9569b","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_Heroin_budapest_drogkereskedo","timestamp":"2020. június. 22. 07:44","title":"Az alsónadrágjában tartotta a heroint a drogkereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]