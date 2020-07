Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rábólintott az Európai Bizottság a magyar bértámogatási programra, amellyel a légi közlekedésben érintett cégek élhetnek. A Wizz Air jól járhat a támogatással.","shortLead":"Rábólintott az Európai Bizottság a magyar bértámogatási programra, amellyel a légi közlekedésben érintett cégek...","id":"20200708_europai_bizottsag_legikozlekedes_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dba3d90-380d-4373-8ef6-5d20f5a4d78c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200708_europai_bizottsag_legikozlekedes_tamogatas","timestamp":"2020. július. 08. 18:12","title":"Nyolcmilliárdos magyar mentőövet hagyott jóvá az EU a légi közlekedésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete emlékeztetett, hogy soha nem volt még hatszoros adóemelés Magyarországon.","shortLead":"A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete emlékeztetett, hogy soha nem volt még hatszoros adóemelés Magyarországon.","id":"20200709_Ader_Janoshoz_fordulnak_a_konyvelok_a_kata_szigoritasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d1c354-7288-4a58-9bd2-1423d3ec473a","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_Ader_Janoshoz_fordulnak_a_konyvelok_a_kata_szigoritasa_miatt","timestamp":"2020. július. 09. 10:47","title":"Áderhez fordulnak a könyvelők a kata szigorítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5b0428-7d6f-4e51-a49f-a34cc75ca71c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hangszerbeszerzésre és -felújításra használhatják fel az érintettek.","shortLead":"Hangszerbeszerzésre és -felújításra használhatják fel az érintettek.","id":"20200708_300_millioval_tamogatja_meg_a_kormany_a_vallasos_konnyuzenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df5b0428-7d6f-4e51-a49f-a34cc75ca71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd992dd-bee9-43df-acb2-b2bad3f41c86","keywords":null,"link":"/kultura/20200708_300_millioval_tamogatja_meg_a_kormany_a_vallasos_konnyuzenet","timestamp":"2020. július. 08. 14:50","title":"Több százmillióval támogatja meg a kormány a vallásos könnyűzenét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d000edb-36eb-49c6-bc05-a0044ecc8869","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub az NB II.-ben folytatja, miután kiestek az élvonalból, de így is komoly költségvetéssel.","shortLead":"A klub az NB II.-ben folytatja, miután kiestek az élvonalból, de így is komoly költségvetéssel.","id":"20200709_dzsudzsak_balazs_debrecen_dvsc_korhut_mihaly_nb_ii","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d000edb-36eb-49c6-bc05-a0044ecc8869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf8d4cc-d54c-4824-a499-14d5dfa6d3ff","keywords":null,"link":"/sport/20200709_dzsudzsak_balazs_debrecen_dvsc_korhut_mihaly_nb_ii","timestamp":"2020. július. 09. 11:10","title":"Dzsudzsák a másodosztályú a Debrecenhez igazolhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33990d37-9aab-48cb-bcd5-53603ed31a91","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új igazgató, Rudolf Péter szerint a Vígszínház biztos lábakon áll.","shortLead":"Az új igazgató, Rudolf Péter szerint a Vígszínház biztos lábakon áll.","id":"20200708_Eszenyi_Eniko_felfuggeszti_a_szineszi_tevekenyseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33990d37-9aab-48cb-bcd5-53603ed31a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea3e7ee-3787-47ec-904c-4344e5265475","keywords":null,"link":"/kultura/20200708_Eszenyi_Eniko_felfuggeszti_a_szineszi_tevekenyseget","timestamp":"2020. július. 08. 10:44","title":"Eszenyi Enikő felfüggeszti a színészi tevékenységét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2989a936-e637-4884-a744-0e9461ac9022","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Az hozhatott be Magyarországra lélegeztetőgépnek nevezett szerkezetet, akinek voltak kapcsolatai a kormánnyal, és azt mondta, hogy képes az üzletkötésre. Így nem csoda, hogy a járvány idején amúgy is drágább és sokszor használhatatlan eszközök három-négyszeres áron jutottak el – egyelőre a raktárakba.","shortLead":"Az hozhatott be Magyarországra lélegeztetőgépnek nevezett szerkezetet, akinek voltak kapcsolatai a kormánnyal, és azt...","id":"202028__meregdraga_lelegeztetogepek__udvari_beszerzok__vitatott_terapia__kronikus_leszomj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2989a936-e637-4884-a744-0e9461ac9022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f033ad-d8a3-4c9f-9072-84f4518c816a","keywords":null,"link":"/360/202028__meregdraga_lelegeztetogepek__udvari_beszerzok__vitatott_terapia__kronikus_leszomj","timestamp":"2020. július. 09. 06:30","title":"Udvari beszerzők szakíthattak nagyot a lélegeztetőgépes gigabiznisz 300 milliárdjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar légitársaság pórul járt utasai néhány héten belül megkaphatják a pénzüket.","shortLead":"A magyar légitársaság pórul járt utasai néhány héten belül megkaphatják a pénzüket.","id":"20200708_Vegre_kifizethetik_a_Malevutasok_karteriteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb73c07-3762-4493-bb49-f6bba32c3198","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_Vegre_kifizethetik_a_Malevutasok_karteriteset","timestamp":"2020. július. 08. 20:17","title":"Nyolc évvel a csőd után végre kifizethetik a Malév-utasok kártérítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee96a96-96e6-47cc-b3ea-5acb73ab198f","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Napokon belül dönthet újabb határzárakról az operatív törzs, mert az új magyarországi fertőzési gócpontokba jellemzően külföldről hurcolják be a koronavírust – mondta Gulyás Gergely. A Kaleta-ügy miatt a kormány gyermekvédelmi rendszert áttekintő munkacsoportot hozott létre a kormány, Kocsis Máté vezetésével. Ha kell, készek támogatni a Btk. módosítását is, az Airbnb szabályozás változtatását viszont az önkormányzatokra bíznák. Percről percre tudósításunk a csütörtök délelőtti kormányinfóról. ","shortLead":"Napokon belül dönthet újabb határzárakról az operatív törzs, mert az új magyarországi fertőzési gócpontokba jellemzően...","id":"20200709_kormanyinfo_0709","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aee96a96-96e6-47cc-b3ea-5acb73ab198f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b20d841-4eb6-4d14-90db-8e4dee4860c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_kormanyinfo_0709","timestamp":"2020. július. 09. 10:55","title":"Az operatív törzs már készenlétben, újabb korlátozások jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]