Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a94b5d72-0202-40c3-95d5-d4d348ccd433","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ahogy tavaly, most is tévesen címezte fellebbezését a párt.","shortLead":"Ahogy tavaly, most is tévesen címezte fellebbezését a párt.","id":"20200710_ab_jobbik_per_allami_szamvevoszek_asz_allamkincstar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a94b5d72-0202-40c3-95d5-d4d348ccd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37abb9ff-bb2b-409e-a9f5-57a0ce2a1e56","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_ab_jobbik_per_allami_szamvevoszek_asz_allamkincstar","timestamp":"2020. július. 10. 16:02","title":"Ab: A Jobbik még mindig nem érti, kit perelhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52feb40-7942-4855-8dd9-bf8865377da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rengeteg nagyítható fotó látható, valamint többek között Darvas Iván önmagával folytatott párbeszédének részletei olvashatók az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet virtuális kiállításának oldalán. ","shortLead":"Rengeteg nagyítható fotó látható, valamint többek között Darvas Iván önmagával folytatott párbeszédének részletei...","id":"20200710_Csodas_kepek_Darvas_Ivanrol__kiallitas_nyilt_az_interneten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b52feb40-7942-4855-8dd9-bf8865377da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091926d6-3ecc-4af0-b6f4-fab72bae4592","keywords":null,"link":"/kultura/20200710_Csodas_kepek_Darvas_Ivanrol__kiallitas_nyilt_az_interneten","timestamp":"2020. július. 10. 10:48","title":"Csodás képek Darvas Ivánról - kiállítás nyílt az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden jól megy, akkor a Google a szokásos menetrend szerint teszi elérhetővé a mobilokra szánt új operációs rendszerét, az Android 11-et.","shortLead":"Ha minden jól megy, akkor a Google a szokásos menetrend szerint teszi elérhetővé a mobilokra szánt új operációs...","id":"20200708_google_android_11_operacios_rendszer_mobilra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8022359a-2c93-4584-90e3-fbe839e470d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_google_android_11_operacios_rendszer_mobilra","timestamp":"2020. július. 08. 19:03","title":"Videó buktatta le a Google-t, mikor teszi közzé az Android 11 végleges változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498639f1-4c40-4891-8ee1-8b0c73f4ddc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg kék medúza fészkelte be magát egy izraeli szénerőmű hűtővízcsatornájába. Nem először fordult elő ilyesmi.","shortLead":"Rengeteg kék medúza fészkelte be magát egy izraeli szénerőmű hűtővízcsatornájába. Nem először fordult elő ilyesmi.","id":"20200710_meduza_izrael_hutoviz_szeneromu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=498639f1-4c40-4891-8ee1-8b0c73f4ddc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183e9801-5ec0-455e-9fe5-b9b7a0143246","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_meduza_izrael_hutoviz_szeneromu","timestamp":"2020. július. 10. 16:03","title":"Medúzák ezrei okoztak gondot egy izraeli szénerőműnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d4ac4d1-7f60-43c5-bafb-3cfc03ecbd36","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De akkor sem örült volna, ha nem vegán.","shortLead":"De akkor sem örült volna, ha nem vegán.","id":"20200710_Gyikfejet_talalt_a_bolognai_szoszban_egy_vegan_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d4ac4d1-7f60-43c5-bafb-3cfc03ecbd36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c39481-9887-4813-aa79-cc57f11e6f0c","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Gyikfejet_talalt_a_bolognai_szoszban_egy_vegan_no","timestamp":"2020. július. 10. 12:31","title":"Gyíkfejet talált a bolognai szószban egy vegán nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban van a világon a legtöbb fertőzött és eddig 131 ezren haltak bele a koronavírus okozta betegségbe.","shortLead":"Az Egyesült Államokban van a világon a legtöbb fertőzött és eddig 131 ezren haltak bele a koronavírus okozta betegségbe.","id":"20200708_Mar_tobb_mint_3_millioan_fertozodtek_meg_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ace013-24a4-4584-9f71-15b78884386a","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_Mar_tobb_mint_3_millioan_fertozodtek_meg_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. július. 08. 21:44","title":"Már több mint 3 millióan fertőződtek meg az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d64480-6037-4ece-b6a0-b2cfb0b71702","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Káptalantótinál szenvedett súlyos balesetet egy kisbusz, a mögötte haladók megállás nélkül hajtottak tovább.","shortLead":"Káptalantótinál szenvedett súlyos balesetet egy kisbusz, a mögötte haladók megállás nélkül hajtottak tovább.","id":"20200710_kisbusz_baleset_segitsegnyujtas_kaptalantoti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6d64480-6037-4ece-b6a0-b2cfb0b71702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa90b0f7-7eaf-4792-973a-2f57ba5cd4b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_kisbusz_baleset_segitsegnyujtas_kaptalantoti","timestamp":"2020. július. 10. 10:56","title":"Videó: Simán elment három autós is a fának csapódott kisbusz mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ce7dcf-7f8d-4311-8077-88a33503168d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 370 lelkes békési zsákfalu 250 millió forintot nyert a Területfejlesztési Operatív Programban még 2017-ben, most hirdettek kivitelezőt. ","shortLead":"A 370 lelkes békési zsákfalu 250 millió forintot nyert a Területfejlesztési Operatív Programban még 2017-ben, most...","id":"20200709_Startol_a_kerekparos_turakozpont_epitese_Pusztaottlakan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12ce7dcf-7f8d-4311-8077-88a33503168d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd791e8-21a3-4d03-9646-d1e214b39a7d","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_Startol_a_kerekparos_turakozpont_epitese_Pusztaottlakan","timestamp":"2020. július. 09. 15:00","title":"Startol a kerékpárút nélküli kerékpáros túraközpont építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]