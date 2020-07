Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jövő héten börtönbe vonuló Roger Stone megtévesztő információkat tett közzé közösségi oldalán.","shortLead":"A jövő héten börtönbe vonuló Roger Stone megtévesztő információkat tett közzé közösségi oldalán.","id":"20200709_A_Facebok_Trump_brazil_elnok_fiok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f90466-a8f2-4a53-aa11-e6fc8ef8a7f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_A_Facebok_Trump_brazil_elnok_fiok","timestamp":"2020. július. 09. 05:53","title":"A Facebok törölte Trump korábbi tanácsadójának és a brazil elnök fiainak fiókjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megszűnt pénteken a Magyarországról és számos más országból Angliába és Skóciába beutazók karanténkötelezettsége.","shortLead":"Megszűnt pénteken a Magyarországról és számos más országból Angliába és Skóciába beutazók karanténkötelezettsége.","id":"20200710_Mar_nem_kell_karantenba_mennie_azoknak_akik_Magyarorszagrol_Angliaba_utaznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdc7f65-f317-4267-9bed-c782bdab2fff","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Mar_nem_kell_karantenba_mennie_azoknak_akik_Magyarorszagrol_Angliaba_utaznak","timestamp":"2020. július. 10. 05:11","title":"Már nem kell karanténba mennie azoknak, akik Magyarországról Angliába utaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csütörtökön is hőség lesz, de pénteken várható az igazi kánikula.","shortLead":"Csütörtökön is hőség lesz, de pénteken várható az igazi kánikula.","id":"20200709_Akar_10_fokkal_is_visszaeshet_a_homerseklet_szombatra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9e38e6-1cd7-4604-9d41-aca051e2f97a","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Akar_10_fokkal_is_visszaeshet_a_homerseklet_szombatra","timestamp":"2020. július. 09. 06:51","title":"Akár 10 fokkal is visszaeshet a hőmérséklet szombatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30dab4e-1db5-4e29-980b-cf9b9ed78085","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miután már nem hordjuk, a földbe ásva két év alatt teljesen le is bomlik a lábbeli – állítják a készítők.","shortLead":"Miután már nem hordjuk, a földbe ásva két év alatt teljesen le is bomlik a lábbeli – állítják a készítők.","id":"20200708_Bananrostbol_keszit_egy_spanyol_ceg_lebomlo_cipoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d30dab4e-1db5-4e29-980b-cf9b9ed78085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0f4774-7e0c-443f-bdb1-48c37c50a5da","keywords":null,"link":"/zhvg/20200708_Bananrostbol_keszit_egy_spanyol_ceg_lebomlo_cipoket","timestamp":"2020. július. 08. 16:23","title":"Banánrosttal készít lebomló cipőket egy spanyol cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9416ed01-0865-4c54-b450-a72a47cfa837","c_author":"Windisch Judit - Pálmai Erika","category":"elet","description":"Mind nagyobb a felháborodás a volt nagykövet felfüggesztett börtön- és 540 ezer forintos pénzbüntetése miatt, már a Fidesz is ráfordult az ügyre, a bíróságot szapulva. Felvetődik a kérdés, miben segíthet neki a fellebbezés? És mi van, ha például az USA kikérné Kaletát?","shortLead":"Mind nagyobb a felháborodás a volt nagykövet felfüggesztett börtön- és 540 ezer forintos pénzbüntetése miatt, már...","id":"20200709_Kaleta_negy_ev_mulva_tiszta_erkolcsi_bizonyitvanyt_kap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9416ed01-0865-4c54-b450-a72a47cfa837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e93901-3773-4aa0-9f00-e3f2d68bd0c7","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Kaleta_negy_ev_mulva_tiszta_erkolcsi_bizonyitvanyt_kap","timestamp":"2020. július. 09. 14:18","title":"Ha semmi sem változik, Kaleta négy év múlva tiszta erkölcsi bizonyítványt kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca77bcb0-20e9-46d0-b294-339b0f0eac9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég minden jövőbeli modellje megújult logóval mutatkozik majd be.","shortLead":"A német cég minden jövőbeli modellje megújult logóval mutatkozik majd be.","id":"20200710_Az_Opel_villamos_logoja_is_hozzaidomul_az_uj_vilaghoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca77bcb0-20e9-46d0-b294-339b0f0eac9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e57a82e-11fc-4265-8b16-fc0a2e23a12a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_Az_Opel_villamos_logoja_is_hozzaidomul_az_uj_vilaghoz","timestamp":"2020. július. 10. 11:35","title":"Az Opel villámos logója is hozzáidomul az új világhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbce972a-cc89-4b72-8a5a-d0a351ae70ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 22 éves gyanúsított a lány bevételéből tartotta el magát.","shortLead":"A 22 éves gyanúsított a lány bevételéből tartotta el magát.","id":"20200709_Anyjaval_kozosen_futtatatta_elettarsat_egy_ferfi_Gyulan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbce972a-cc89-4b72-8a5a-d0a351ae70ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111b2c6b-5bc3-4bc9-9b15-8c567043a339","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_Anyjaval_kozosen_futtatatta_elettarsat_egy_ferfi_Gyulan","timestamp":"2020. július. 09. 06:13","title":"Anyjával közösen futtatta élettársát egy férfi Gyulán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2649ba-b49c-49dc-9726-7c2ad58f444c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Egyre több ellenzéki város jelzi, hogy a kormány vagy eláll egy-egy programtól, vagy egyszerűen nem engedélyeznek hitelfelvételt.","shortLead":" Egyre több ellenzéki város jelzi, hogy a kormány vagy eláll egy-egy programtól, vagy egyszerűen nem engedélyeznek...","id":"20200708_MarkiZay_Peter_Otmilliard_forintot_vett_el_vasarhelytol_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c2649ba-b49c-49dc-9726-7c2ad58f444c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc67c38-a37b-46b6-afa1-7c0a715501ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200708_MarkiZay_Peter_Otmilliard_forintot_vett_el_vasarhelytol_a_kormany","timestamp":"2020. július. 08. 19:05","title":"Márki-Zay Péter: Ötmilliárdot vett el Hódmezővásárhelytől a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]