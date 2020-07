Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29f1b90f-25b3-48ed-b96e-cff5b33ce34c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük pszichológus, pszichiáter, mi fogta meg őket a tudományterületben. Elsőként Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük...","id":"20200709_Barmit_leemelhetek_a_polcrol_de_az_a_ket_konyv_tilos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29f1b90f-25b3-48ed-b96e-cff5b33ce34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3938572-c2d0-4da2-bc98-4bceff813c4a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200709_Barmit_leemelhetek_a_polcrol_de_az_a_ket_konyv_tilos","timestamp":"2020. július. 09. 13:15","title":"Bármit leemelhetek a polcról, de az a két könyv tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca08f08-789f-45f5-beb3-d15f944f5e04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1700-nál is többen haltak meg az új kórban Kazahsztánban, köztük kínai állampolgárok.","shortLead":"1700-nál is többen haltak meg az új kórban Kazahsztánban, köztük kínai állampolgárok.","id":"20200710_Koronavirus_betegseg_Kina_Kazahsztan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eca08f08-789f-45f5-beb3-d15f944f5e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac5826a-981f-4f0c-9e9c-5a6cc358bd54","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Koronavirus_betegseg_Kina_Kazahsztan","timestamp":"2020. július. 10. 18:26","title":"A koronavírusnál is halálosabb új betegség jelent meg, figyelmeztet Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f9b1ca-2f5d-4af2-8c84-fb26e8d76a59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében járőröznek majd velük a határon. ","shortLead":"Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében járőröznek majd velük a határon. ","id":"20200710_Luxus_Land_Rovereket_kaptak_a_magyar_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f9b1ca-2f5d-4af2-8c84-fb26e8d76a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942ab889-f4c6-4bc9-bc66-352f22e8ad6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_Luxus_Land_Rovereket_kaptak_a_magyar_rendorok","timestamp":"2020. július. 10. 12:37","title":"Luxus Land Rovereket kaptak a magyar rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3f3391-67fe-4064-b142-d5b1759722f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen zwickaui gyárában készülő modell 500 kilométeres hatótávval kecsegtet.","shortLead":"A Volkswagen zwickaui gyárában készülő modell 500 kilométeres hatótávval kecsegtet.","id":"20200709_az_elso_spanyol_villanyauto_itt_a_cupra_elborn_seat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b3f3391-67fe-4064-b142-d5b1759722f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9c61e2-f7d4-4160-ae2d-99d64dfb7617","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_az_elso_spanyol_villanyauto_itt_a_cupra_elborn_seat","timestamp":"2020. július. 09. 11:21","title":"Az első spanyol villanyautó: itt a Cupra El-Born","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb5f0d5-d725-4643-8148-5d2cc5e6c448","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hagai Levi, a Terápia alkotója felel majd az adaptációért. ","shortLead":"Hagai Levi, a Terápia alkotója felel majd az adaptációért. ","id":"20200710_Bergmanklasszikusbol_keszit_sorozatot_az_HBO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbb5f0d5-d725-4643-8148-5d2cc5e6c448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf639aa-0fa9-489a-8775-e7353d90ad3a","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Bergmanklasszikusbol_keszit_sorozatot_az_HBO","timestamp":"2020. július. 10. 11:48","title":"Bergman-klasszikusból készít sorozatot az HBO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46b5216-f6a6-4599-ad80-464b4ec43332","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk egy hónappal a debütálás előtt megérkezett az első olyan videó is, melyen – nagyon úgy tűnik – a Samsung Galaxy Note20 Ultra látható. Megnézhetjük, mi változik a tavalyi modellhez, a Note10-hez képest.","shortLead":"Szűk egy hónappal a debütálás előtt megérkezett az első olyan videó is, melyen – nagyon úgy tűnik – a Samsung Galaxy...","id":"20200709_samsung_galaxy_note20_ultra_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a46b5216-f6a6-4599-ad80-464b4ec43332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ce5652-e709-4f6f-97ec-d524f8dc898e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_samsung_galaxy_note20_ultra_video","timestamp":"2020. július. 09. 17:03","title":"Videón a Samsung heteken belül érkező csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5098a7-3712-4bce-bc24-bf4e958a99e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új konzolgeneráció játékaiból is léteznek majd dobozos verziók. A PlayStation 5-ös címeknél kisebb változás áll be ezen a téren.","shortLead":"Az új konzolgeneráció játékaiból is léteznek majd dobozos verziók. A PlayStation 5-ös címeknél kisebb változás áll be...","id":"20200710_sony_playstation_5_jatekok_spider_man_miles_morales","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed5098a7-3712-4bce-bc24-bf4e958a99e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16af3af9-0935-4d6f-bfa1-fa44d003b970","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_sony_playstation_5_jatekok_spider_man_miles_morales","timestamp":"2020. július. 10. 19:03","title":"A Sony megmutatta, miről lesznek felismerhetők a PlayStation 5 játékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee96a96-96e6-47cc-b3ea-5acb73ab198f","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Napokon belül dönthet újabb határzárakról az operatív törzs, mert az új magyarországi fertőzési gócpontokba jellemzően külföldről hurcolják be a koronavírust – mondta Gulyás Gergely. A Kaleta-ügy miatt a kormány gyermekvédelmi rendszert áttekintő munkacsoportot hozott létre a kormány, Kocsis Máté vezetésével. Ha kell, készek támogatni a Btk. módosítását is, az Airbnb szabályozás változtatását viszont az önkormányzatokra bíznák. Percről percre tudósításunk a csütörtök délelőtti kormányinfóról. ","shortLead":"Napokon belül dönthet újabb határzárakról az operatív törzs, mert az új magyarországi fertőzési gócpontokba jellemzően...","id":"20200709_kormanyinfo_0709","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aee96a96-96e6-47cc-b3ea-5acb73ab198f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b20d841-4eb6-4d14-90db-8e4dee4860c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_kormanyinfo_0709","timestamp":"2020. július. 09. 10:55","title":"Az operatív törzs már készenlétben, újabb korlátozások jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]