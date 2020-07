Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86a238c2-ed3f-49ae-9519-256b7394f3da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Külön szabályok vonatkoznak a magyar állampolgárokra és hozzátartozóikra, illetve a nem magyarokra.","shortLead":"Külön szabályok vonatkoznak a magyar állampolgárokra és hozzátartozóikra, illetve a nem magyarokra.","id":"20200715_koronavirus_beutazasi_korlatozas_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86a238c2-ed3f-49ae-9519-256b7394f3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c553d3-0b7c-4fd6-bd2f-471624d6a3fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_koronavirus_beutazasi_korlatozas_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 15. 05:16","title":"Életbe léptek a vírus miatti beutazási korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8278d5f-8c62-4062-bf4c-a80fcbe6f737","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Termékszivárgás miatt hívnak vissza Bonduelle konzerveket.","shortLead":"Termékszivárgás miatt hívnak vissza Bonduelle konzerveket.","id":"20200714_Babkonzervet_hivott_vissza_a_Bonduelle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8278d5f-8c62-4062-bf4c-a80fcbe6f737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289d7763-0f93-41f3-a05b-ba12585d2e2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Babkonzervet_hivott_vissza_a_Bonduelle","timestamp":"2020. július. 14. 10:55","title":"Babkonzervet hívott vissza a Bonduelle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Posta vezetősége és a szakszervezetek közötti hétfői bértárgyalás sem vezetett eredményre.","shortLead":"A Magyar Posta vezetősége és a szakszervezetek közötti hétfői bértárgyalás sem vezetett eredményre.","id":"20200715_magyar_posta_postasok_szakszervezetek_tuntetes_mager_andrea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f23b7cf-db38-47cf-a36d-02415a8bac9f","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_magyar_posta_postasok_szakszervezetek_tuntetes_mager_andrea","timestamp":"2020. július. 15. 05:50","title":"Postástüntetés jöhet szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d25c32-139e-432d-aee3-95cb64d18540","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Eltűnnek-e az IKEA papíralapú katalógusai, mire a jó a vízi jácint, hogyan halad a bútor-visszavásárlás, lesz-e bútorbérbeadás, és megéri-e fenntarthatónak lenni – egyebek mellett erről beszélt a Zhvg-nek Vladimír Víšek, az IKEA regionális fenntarthatósági vezetője.","shortLead":"Eltűnnek-e az IKEA papíralapú katalógusai, mire a jó a vízi jácint, hogyan halad a bútor-visszavásárlás, lesz-e...","id":"20200714_fenntarthatosag_ikea_korkorosgazdasag_berbeadas_ujrahasznositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81d25c32-139e-432d-aee3-95cb64d18540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1c6560-41d5-4524-a4a6-0b95d68adcb6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200714_fenntarthatosag_ikea_korkorosgazdasag_berbeadas_ujrahasznositas","timestamp":"2020. július. 14. 15:40","title":"Az IKEA-nál egy székre is úgy néznek, mint erőforrásbankra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c443d4c0-b43a-4a1b-a07d-0e034f662e2f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sok hír, sűrű frissítések, kisebb-nagyobb melléfogások, szürkeség. 