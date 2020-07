Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ca7c915-0a13-4bfd-b8b0-609c584c4b08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, nem számított társaságra. ","shortLead":"Úgy tűnik, nem számított társaságra. ","id":"20200713_Leopard_ugras_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ca7c915-0a13-4bfd-b8b0-609c584c4b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f421ccb-b665-46d3-9efc-644834cdc508","keywords":null,"link":"/elet/20200713_Leopard_ugras_video","timestamp":"2020. július. 13. 13:27","title":"Készült egy zseniális videó arról, ijedtében milyen magasra ugrik egy leopárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Dönteniük kell a brit honatyáknak, hogy engednek-e az amerikaiaknak.","shortLead":"Dönteniük kell a brit honatyáknak, hogy engednek-e az amerikaiaknak.","id":"20200713_Sok_mobil_lefagyhat_ha_a_Huaweit_kitiltjak_NagyBritanniabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9d70e5-abac-4390-bed0-fbaff59c2e66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_Sok_mobil_lefagyhat_ha_a_Huaweit_kitiltjak_NagyBritanniabol","timestamp":"2020. július. 13. 12:40","title":"Sok mobil lefagyhat, ha a Huaweit kitiltják Nagy-Britanniából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány mostani fő tesztkérdése, hogy ki fizet. Újra veszélyben a görög turizmus. Mészárosné magántévéje közpénzt kap. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A járvány mostani fő tesztkérdése, hogy ki fizet. Újra veszélyben a görög turizmus. Mészárosné magántévéje közpénzt...","id":"20200714_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e8ca4f-73af-442e-9f6b-99b5544e68c5","keywords":null,"link":"/360/20200714_Radar360","timestamp":"2020. július. 14. 08:00","title":"Radar360: Nálunk tesztelnek, a briteknél pontoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit kormányzat 2023-ra Huawei-mentesítené az Egyesült Királyság mobilhálózati infrastruktúráját. Szolgáltatók szerint ennek nagyon komoly káros következményei lesznek.","shortLead":"A brit kormányzat 2023-ra Huawei-mentesítené az Egyesült Királyság mobilhálózati infrastruktúráját. Szolgáltatók...","id":"20200713_huawei_nagy_britannia_mobilhalozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3eec70b-321c-4abd-b899-955692c386f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_huawei_nagy_britannia_mobilhalozatok","timestamp":"2020. július. 13. 11:03","title":"Bedőlhet a brit mobilinternet, ha tényleg kiteszik a Huawei szűrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86affdc-94ff-43b9-b890-bfa2b802c549","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szomszédos Shedd Aquarium lakói a világ legnagyobb T-Rexét is láthatták.","shortLead":"A szomszédos Shedd Aquarium lakói a világ legnagyobb T-Rexét is láthatták.","id":"20200714_Ket_pingvin_bement_a_Chicagoi_muzeumba_es_megnezte_a_dinoszauruszokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a86affdc-94ff-43b9-b890-bfa2b802c549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b946a6ea-a68e-4f78-afbb-755d3d2a4756","keywords":null,"link":"/elet/20200714_Ket_pingvin_bement_a_Chicagoi_muzeumba_es_megnezte_a_dinoszauruszokat","timestamp":"2020. július. 14. 14:27","title":"Két pingvin bement a chicagói múzeumba és megnézte a dinoszauruszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét hétig tartó tárgyalások és több tüntetés után hétfő este aláírták Franciaországban a kormány és a szakszervezetek megállapodását, amely évi több mint 8 milliárd euróval (2830 milliárd forint) növeli az egészségügy dolgozóinak járó juttatásokat.","shortLead":"Hét hétig tartó tárgyalások és több tüntetés után hétfő este aláírták Franciaországban a kormány és a szakszervezetek...","id":"20200714_Jelentos_fizetesemelest_kapnak_a_francia_egeszsegugyi_dolgozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5870a9-3b0d-437d-9b3e-ddcc79d66c58","keywords":null,"link":"/vilag/20200714_Jelentos_fizetesemelest_kapnak_a_francia_egeszsegugyi_dolgozok","timestamp":"2020. július. 14. 06:55","title":"Jelentős fizetésemelést kapnak a francia egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a72258-ca95-406f-b30b-1a248f5478cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Határozatban döntött arról az Országgyűlés, hogy feltételeket szabtak a kormánynak, miként támogathatja az Európai Unió koronavírus-járvány okozta gazdasági károk enyhítését célzó hitelfelvételét.","shortLead":"Határozatban döntött arról az Országgyűlés, hogy feltételeket szabtak a kormánynak, miként támogathatja az Európai Unió...","id":"20200714_Megszavazta_a_Fidesz_hogy_ne_lehessen_jogallami_feltetelekhez_kotni_a_kedvezmenyes_EUs_hitelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91a72258-ca95-406f-b30b-1a248f5478cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4298401e-f412-4b3c-b148-3db262fccf6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Megszavazta_a_Fidesz_hogy_ne_lehessen_jogallami_feltetelekhez_kotni_a_kedvezmenyes_EUs_hitelt","timestamp":"2020. július. 14. 14:57","title":"Megszavazta a Fidesz, hogy ne lehessen jogállami feltételekhez kötni az EU-támogatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4812cc0-cd7a-4dc3-b3c6-afcfa6118947","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha valaki nincs közvetlen életveszélyben, akkor a tartozás kiegyenlítésének másnapján már igénybe veheti a szolgáltatásokat.","shortLead":"Ha valaki nincs közvetlen életveszélyben, akkor a tartozás kiegyenlítésének másnapján már igénybe veheti...","id":"20200714_Akkoris_biztositani_kell_a_surgos_egeszsegugyi_ellatast_ha_a_beteg_fel_evig_nem_fizet_tbt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4812cc0-cd7a-4dc3-b3c6-afcfa6118947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1dc9b4-b721-4433-92d8-8221ac1b773f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Akkoris_biztositani_kell_a_surgos_egeszsegugyi_ellatast_ha_a_beteg_fel_evig_nem_fizet_tbt","timestamp":"2020. július. 14. 10:51","title":"Akkor is biztosítani kell az egészségügyi ellátást sürgős esetekben, ha a beteg fél évig nem fizet tb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]