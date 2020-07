Ahogy arról beszámoltunk, tömegbaleset történt vasárnap a Gella Kupa elnevezésű országúti kerékpáros versenyen: az első szakasz rajtja után nem sokkal nagyjából ötvenen estek el a kétszáz fős mezőnyből. A bukás Tótvázsony és Balatonszőlős között, egy lejtőn történt, ahol a versenyzők óránként 70 kilométeres sebességgel haladtak. A mentők 19 sportolót vittek kórházba, többeket súlyos sérülésekkel.

A kórházba került kerékpárosok többségét a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban látták el. Majzik Achillesz még mindig az ottani baleseti osztályon fekszik.

Négy bordám és a lapockám tört, illetve beültettek egy csövet a mellkasomba, mert légmellet kaptam, összeesett a légzésem. Már nagyjából stabilizálták az állapotomat, de még messze vagyok attól, hogy kiengedjenek. Az orvosaim sem tudják, hogy mikor mehetek haza” – nyilatkozta a Kecskeméti Első Sor versenyzője a Kesport.hu-nak.

Majzik, bár nagyot bukott, az eszméletét nem vesztette el, emlékszik az előzményekre is. Ő is arról beszélt, amit korábban Lovassy Krisztián londoni kerékpáros olimpikon is nehezményezett: a mezőny amatőr és profi tagjait egyszerre engedték rá a lejtőre, ez lehetett a baleset fő oka. „Ha levisznek minket a lejtő aljáig, és ott engedik el a mezőnyt, akkor elkerülhető lett volna a bukás” – magyarázta.

Magáról a bukásról azt mondta, egy nagyobb boly mögött haladt, és amikor kiért egy S kanyarból, látta, hogy az előtte lévők már fekszenek. „Ilyenkor van egy aranyszabály, miszerint bringások közé nem esünk be, nem megyünk keresztül rajtuk. Ennek megfelelően próbáltam manőverezni, de nem sok helyem volt. Jobbra húztam a kormányt, úgy gondoltam arra jobb lesz, de ott volt a szalagkorlát. Abban megakadt a kerékpárom, a bal oldalamon végig csúsztam a korláton, majd egy kiálló fémdarabon megakadtam, az nagyot dobott rajtam és beleesetem az árokba.” A mentők húzták ki onnan.

A baleset körülményeit a Magyar Kerékpáros Szövetség vizsgálja, következtetéseiket pedig beépítik majd a versenyszervezési feltételekbe. Jelezték ugyanakkor, hogy amíg nem ér véget a vizsgálat, „felelősségi kérdésekben sem szakmailag, sem etikailag nem lenne helyes állást foglalni”.

Óvatosan fogalmazott a Kecskeméti Első Sor vezetője, a versenyszervezési tapasztalattal is rendelkező Sáfár Tamás is, amikor erről kérdezték. Szerinte „minden amellett játszott, hogy ez a baleset megtörténjen”.