[{"available":true,"c_guid":"b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Hazai pályán 2-1-re legyőzte a Villarrealt, így a záró forduló előtt behozhatatlan előnyre tett szert a Real Madrid az ősi rivális Barcelonával szemben a spanyol labdarúgó-bajnokságban.","shortLead":"Hazai pályán 2-1-re legyőzte a Villarrealt, így a záró forduló előtt behozhatatlan előnyre tett szert a Real Madrid...","id":"20200717_foci_real_madrid_spanyol_bajnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a042ab-a9c8-4caf-b584-c4d2ece3013d","keywords":null,"link":"/sport/20200717_foci_real_madrid_spanyol_bajnok","timestamp":"2020. július. 17. 06:00","title":"Harmincnegyedszer bajnok a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83c0aabc-424d-4fb9-b3f3-354fd8f0b88a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már a közönség is láthatja a nemrég született sörényeshangyász-kölyköt a Fővárosi Állat-és Növénykertben; a kicsi még főleg anyukája hátára csimpaszkodva cipelteti magát.



","shortLead":"Már a közönség is láthatja a nemrég született sörényeshangyász-kölyköt a Fővárosi Állat-és Növénykertben; a kicsi még...","id":"20200717_A_hetveget_is_bearanyozza_a_most_szuletett_budapesti_hangyaszkolyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83c0aabc-424d-4fb9-b3f3-354fd8f0b88a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc543c6-b5bf-42fb-81b1-a84361204f83","keywords":null,"link":"/elet/20200717_A_hetveget_is_bearanyozza_a_most_szuletett_budapesti_hangyaszkolyok","timestamp":"2020. július. 17. 16:51","title":"A hétvégét is bearanyozza a most született budapesti hangyász-kölyök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Elfogyott a válságkezelésre viharos gyorsasággal félretett keret, legalábbis az a pénz, amit a kormány eredetileg beletett. Igaz, sose volt igazi alap, inkább csak annak felcímkézett zárolások. És sose volt gazdaságvédelmi, legfeljebb annyira, amennyire bármilyen, bármire elköltött forint védi a gazdaságot.","shortLead":"Elfogyott a válságkezelésre viharos gyorsasággal félretett keret, legalábbis az a pénz, amit a kormány eredetileg...","id":"20200716_A_kormany_nagy_buveszmutatvanya_a_gazdasagvedelmi_alap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba038933-f39d-403f-991f-f6b2ee5342fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_A_kormany_nagy_buveszmutatvanya_a_gazdasagvedelmi_alap","timestamp":"2020. július. 16. 06:30","title":"A kormány nagy bűvészmutatványa: a „gazdaságvédelmi” „alap”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dcdf60d-f6b2-4696-b38d-0abc60a2e40b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA hosszú évek óta dolgozik a James Webb űrtávcsövön. Mire végre sikerült eljutniuk oda, hogy felkészítsék az indulásra, beütött a koronavírus-járvány.","shortLead":"A NASA hosszú évek óta dolgozik a James Webb űrtávcsövön. Mire végre sikerült eljutniuk oda, hogy felkészítsék...","id":"20200717_nasa_james_webb_telescope_urtavcso_inditas_start","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dcdf60d-f6b2-4696-b38d-0abc60a2e40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08b02b4-a5dc-4580-b88c-5e2c979b959a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_nasa_james_webb_telescope_urtavcso_inditas_start","timestamp":"2020. július. 17. 14:03","title":"Bemondta a NASA, mikor lőhetik fel végre a Hubble utódjának szánt űrtávcsövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c1bd49-2fe3-4acb-a194-de4578bf4e66","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az algák nagy mennyisége miatt azonnali kármentésre volt szükség. ","shortLead":"Az algák nagy mennyisége miatt azonnali kármentésre volt szükség. ","id":"20200716_Keszultseg_Balaton_Vizugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13c1bd49-2fe3-4acb-a194-de4578bf4e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6daa0bd5-174e-4c0e-93e7-a948f77440fb","keywords":null,"link":"/elet/20200716_Keszultseg_Balaton_Vizugy","timestamp":"2020. július. 16. 16:41","title":"Baj van a Balatonnál, vízminőség-védelmi készültséget rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Főként az igazán apró részecskéket viszi messzire a szél.","shortLead":"Főként az igazán apró részecskéket viszi messzire a szél.","id":"20200716_mikromuanyag_szel_oceanok_muanyagszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35ac2b5-3a20-4d30-97ca-bbad36d0b8de","keywords":null,"link":"/zhvg/20200716_mikromuanyag_szel_oceanok_muanyagszennyezes","timestamp":"2020. július. 16. 10:44","title":"Többtonnányi mikroműanyagot sodor a szél az óceánokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b69b46d-f1a1-408b-993f-6c37b2a07be6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig ismert legnagyobb németországi meteoritdarabra bukkantak egy kertben. A kő több mint 30 kilót nyom.","shortLead":"Az eddig ismert legnagyobb németországi meteoritdarabra bukkantak egy kertben. A kő több mint 30 kilót nyom.","id":"20200716_meteorit_nemetorszag_egitest_meteor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b69b46d-f1a1-408b-993f-6c37b2a07be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452b94da-a299-4ec4-b166-97593a70ed22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_meteorit_nemetorszag_egitest_meteor","timestamp":"2020. július. 16. 09:33","title":"Egy több mint 30 kilós meteoritot találtak egy németországi kertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már visszaállt a 2019-es szintre a múlt hónapban az eladott ingatlanok száma, sőt, meg is haladta azt.","shortLead":"Már visszaállt a 2019-es szintre a múlt hónapban az eladott ingatlanok száma, sőt, meg is haladta azt.","id":"20200716_ingatlanpiac_elemzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f3117f-0165-4c15-b4df-be3e2b329ef3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200716_ingatlanpiac_elemzes","timestamp":"2020. július. 16. 05:55","title":"Júniusban már annyi lakást adtak el, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]