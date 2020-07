Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"214e912c-0983-4919-ab25-b2dce9b0b22f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ellopta a bizottsági ülésről a show-t a vörös cirmos.","shortLead":"Ellopta a bizottsági ülésről a show-t a vörös cirmos.","id":"20200717_Elnezest_a_macskam_farkaert__mondta_a_kepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=214e912c-0983-4919-ab25-b2dce9b0b22f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a04abb5-f149-43c6-a6df-53ba67c45729","keywords":null,"link":"/elet/20200717_Elnezest_a_macskam_farkaert__mondta_a_kepviselo","timestamp":"2020. július. 17. 11:00","title":"Elnézést a macskám farkáért – mondta a képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42d5713-4843-4e60-a4ae-f72a14303c32","c_author":"HVG360","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20200717_kockapoker_a_hvg360on","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d42d5713-4843-4e60-a4ae-f72a14303c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1162e7b6-58f0-48c2-aba8-61f9a9ef10c4","keywords":null,"link":"/360/20200717_kockapoker_a_hvg360on","timestamp":"2020. július. 17. 12:11","title":"Kockapóker a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d753f6c-8126-4ac1-9acc-e8bbf100ece1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügy államtitkára arra kérte a városvezetőket, hogy készítsenek repülőtér-fejlesztési terveket.","shortLead":"A külügy államtitkára arra kérte a városvezetőket, hogy készítsenek repülőtér-fejlesztési terveket.","id":"20200717_kisrepulok_kisrepulo_megyei_jogu_varosok_magyar_levente_kkm_repuloter_fejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d753f6c-8126-4ac1-9acc-e8bbf100ece1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8ab138-9459-4033-9f19-cd76961a2f4a","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_kisrepulok_kisrepulo_megyei_jogu_varosok_magyar_levente_kkm_repuloter_fejlesztes","timestamp":"2020. július. 17. 15:32","title":"A kormány kisrepülőkkel kötné össze a megyei jogú városokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d611b02-2793-4d9b-9e38-d6a260f9130a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvostanhallgatók fele nem Magyarországon képzeli el a jövőjét, egyharmaduk hosszabb távon is külföldön dolgozna.","shortLead":"Az orvostanhallgatók fele nem Magyarországon képzeli el a jövőjét, egyharmaduk hosszabb távon is külföldön dolgozna.","id":"20200717_orvos_kulfold_kamara_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d611b02-2793-4d9b-9e38-d6a260f9130a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb2e650-0fca-47d5-94af-d6bb491042b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_orvos_kulfold_kamara_felmeres","timestamp":"2020. július. 17. 17:17","title":"A leendő magyar orvosok fele külföldön képzeli el a jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b81ae72-ca3b-4069-829e-06375b151d0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rekordidő alatt utasították el a momentumos képviselő panaszát.","shortLead":"Rekordidő alatt utasították el a momentumos képviselő panaszát.","id":"20200717_Furgen_cselekszik_az_ugyeszseg_a_kispesti_korrupcios_ugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b81ae72-ca3b-4069-829e-06375b151d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"906ee76f-91d5-4bec-bded-a7145e48520a","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_Furgen_cselekszik_az_ugyeszseg_a_kispesti_korrupcios_ugyben","timestamp":"2020. július. 17. 14:27","title":"Fürgén cselekszik az ügyészség a kispesti korrupciós ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8661e60b-fead-4b7f-a7ec-1f10c3c6f37b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő azt követően szólalt meg, hogy a Kormányinfón az újságírók azt firtatták, miért nem szabad koncertet tartani, ha meccsre menni szabad.","shortLead":"Az énekesnő azt követően szólalt meg, hogy a Kormányinfón az újságírók azt firtatták, miért nem szabad koncertet...","id":"20200716_Harcsa_Veronika_kozombosseg_tajekozatlansag_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8661e60b-fead-4b7f-a7ec-1f10c3c6f37b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce561018-3779-474b-ae6e-d24b1b4f64f9","keywords":null,"link":"/kultura/20200716_Harcsa_Veronika_kozombosseg_tajekozatlansag_kormany","timestamp":"2020. július. 16. 19:58","title":"Harcsa Veronika végtelen közömbösséget és tájékozatlanságot érzékel a kormány felől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e615b5c-7786-4b45-87e7-f0af6d861413","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghitt társaságban a herélés is jobban esik.","shortLead":"Meghitt társaságban a herélés is jobban esik.","id":"20200717_A_cicak_is_szeretik_a_plussbaratokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e615b5c-7786-4b45-87e7-f0af6d861413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdeb9af-e238-469a-ac8d-d6d7e7065b45","keywords":null,"link":"/elet/20200717_A_cicak_is_szeretik_a_plussbaratokat","timestamp":"2020. július. 17. 13:55","title":"A cicák is szeretik a plüssbarátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f30c59b-b8f0-480f-bfbc-a62b3d17f424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyárban összesen 250-en dolgoznak.","shortLead":"A gyárban összesen 250-en dolgoznak.","id":"20200717_Negy_dolgozo_lett_koronavirusos_egy_nagykorosi_uzemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f30c59b-b8f0-480f-bfbc-a62b3d17f424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8badfdb-5b7f-45a4-9046-9bd8e4a9c8b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_Negy_dolgozo_lett_koronavirusos_egy_nagykorosi_uzemben","timestamp":"2020. július. 17. 15:14","title":"Négy dolgozó lett koronavírusos egy nagykőrösi üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]