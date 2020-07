Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd5c965c-37b3-413a-b037-11c384cb8741","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás miatt több millió embert veszélyeztet a hőstressz, ami miatt akár le is állhatnak a szerveink. ","shortLead":"A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás miatt több millió embert veszélyeztet a hőstressz, ami miatt akár...","id":"20200717_Vegzetesen_forroak_lesznek_a_nyarak_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd5c965c-37b3-413a-b037-11c384cb8741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd0368b-990a-4ee7-97d4-ae192a98c724","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_Vegzetesen_forroak_lesznek_a_nyarak_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2020. július. 17. 13:13","title":"Végzetesen forróak lesznek a nyarak a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40ae7e0-10a2-4678-be97-9fb5a3a148ca","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A művészeti egyetemek függetlenségéről is véleményt mond a friss diplomás rendező, akinek vizsgafilmje, az Agapé versenyez a cannes-i filmfesztivál Cinéfondation szekciójában.","shortLead":"A művészeti egyetemek függetlenségéről is véleményt mond a friss diplomás rendező, akinek vizsgafilmje, az Agapé...","id":"202029__beleznai_mark_rendezo__jogos_felelmekrol_16_percrol__batorsagproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f40ae7e0-10a2-4678-be97-9fb5a3a148ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d4ca52-f814-40f6-8363-bfc2ccae85ca","keywords":null,"link":"/360/202029__beleznai_mark_rendezo__jogos_felelmekrol_16_percrol__batorsagproba","timestamp":"2020. július. 17. 19:00","title":"Beleznai Márk rendező: \"Politikai jellegű a Színművészeti átalakítása\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a74144-4ed7-4564-8716-6b61993880a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regisztrált napi új esetek száma rekordot döntött.","shortLead":"A regisztrált napi új esetek száma rekordot döntött.","id":"20200717_Csak_Indiaban_egymillional_tobb_koronavirusafertozott_van_mar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04a74144-4ed7-4564-8716-6b61993880a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585562cd-4150-46f7-b8d0-71d8fc0c0b08","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_Csak_Indiaban_egymillional_tobb_koronavirusafertozott_van_mar","timestamp":"2020. július. 17. 10:07","title":"Egymilliónál is több koronavírus-fertőzött van már Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti amerikai nagykövet visszahozná Budapestre a CEU Bécsbe költöztetett képzéseit. Azt állítja, rendszeresen egyeztet az ellenzéki pártok vezetőivel.","shortLead":"A budapesti amerikai nagykövet visszahozná Budapestre a CEU Bécsbe költöztetett képzéseit. Azt állítja, rendszeresen...","id":"20200717_cornstein_rendeleti_kormanyzas_ceu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137628e7-4d23-4183-af06-20ebb31c71f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_cornstein_rendeleti_kormanyzas_ceu","timestamp":"2020. július. 17. 18:48","title":"Cornstein a rendeleti kormányzásról: Szinte mindenkit felhívtam a magyar kormányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9ef90d-67e6-43cc-bfab-5db136081aef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csitulnak az indulatok a koncerttilalom miatt.\r

\r

","shortLead":"Nem csitulnak az indulatok a koncerttilalom miatt.\r

\r

","id":"20200717_Fluor_Tomi_Ennel_azert_jobb_hazugsagot_erdemeltunk_volna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f9ef90d-67e6-43cc-bfab-5db136081aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a7db8c-fd3e-4240-b0ee-90f2e9fe4e8d","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_Fluor_Tomi_Ennel_azert_jobb_hazugsagot_erdemeltunk_volna","timestamp":"2020. július. 17. 09:24","title":"Fluor Tomi: „Ennél azért jobb hazugságot érdemeltünk volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8bc176-8bce-407e-9ef9-39af30ed39a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszokhattuk már, hogy a kínai Xiaomi nem ragad le az okostelefonoknál, számos eszközt próbál intelligensebbé tenni. Például a matracot is.","shortLead":"Megszokhattuk már, hogy a kínai Xiaomi nem ragad le az okostelefonoknál, számos eszközt próbál intelligensebbé tenni...","id":"20200717_xiaomi_8h_okosmatrac_kozossegi_finanszirozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e8bc176-8bce-407e-9ef9-39af30ed39a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8b3d4d-698d-48f9-a71c-4786c8c0485c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_xiaomi_8h_okosmatrac_kozossegi_finanszirozas","timestamp":"2020. július. 17. 10:03","title":"Az ágymatrac is legyen okos, mondja a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ae85e6-4848-4cc9-8ac3-a419d243a30f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a YouTube-ra felkerült videó szerint az iOS 14 telepítése után tovább bírhatja majd a telefon egy feltöltéssel.","shortLead":"Egy, a YouTube-ra felkerült videó szerint az iOS 14 telepítése után tovább bírhatja majd a telefon egy feltöltéssel.","id":"20200717_apple_ios_14_operacios_rendszer_eroforras_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1ae85e6-4848-4cc9-8ac3-a419d243a30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c91bb1-4846-4489-8a65-90d0b55f274f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_apple_ios_14_operacios_rendszer_eroforras_akkumulator","timestamp":"2020. július. 17. 09:33","title":"Olyan jól muzsikálhat az iOS 14, hogy annak minden iPhone-tulajdonos örülni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c1bd49-2fe3-4acb-a194-de4578bf4e66","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az algák nagy mennyisége miatt azonnali kármentésre volt szükség. ","shortLead":"Az algák nagy mennyisége miatt azonnali kármentésre volt szükség. ","id":"20200716_Keszultseg_Balaton_Vizugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13c1bd49-2fe3-4acb-a194-de4578bf4e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6daa0bd5-174e-4c0e-93e7-a948f77440fb","keywords":null,"link":"/elet/20200716_Keszultseg_Balaton_Vizugy","timestamp":"2020. július. 16. 16:41","title":"Baj van a Balatonnál, vízminőség-védelmi készültséget rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]