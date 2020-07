Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c4dda32-5dbe-447e-8052-7dd9d4426667","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bizalmi vagyonkezelő bízik a Michelin-csillagos éttermek jövőjében.","shortLead":"Bizalmi vagyonkezelő bízik a Michelin-csillagos éttermek jövőjében.","id":"202029_costes_downtown_uj_tulajdonos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c4dda32-5dbe-447e-8052-7dd9d4426667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970f5c6a-5b84-4d1b-9045-19e3fef7e810","keywords":null,"link":"/360/202029_costes_downtown_uj_tulajdonos","timestamp":"2020. július. 19. 08:30","title":"Járvány közben bukkant fel új befektető Gerendai luxuséttermeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edac221-dd14-49ac-8449-17c4632e97d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Közös megegyezéssel megszüntették a vezérigazgató-helyettes munkaviszonyát.","shortLead":"Közös megegyezéssel megszüntették a vezérigazgató-helyettes munkaviszonyát.","id":"20200720_otp_tavozik_a_vezerigazgatohelyettes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2edac221-dd14-49ac-8449-17c4632e97d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736a4cec-8e27-4376-98b6-71882487473d","keywords":null,"link":"/kkv/20200720_otp_tavozik_a_vezerigazgatohelyettes","timestamp":"2020. július. 20. 14:09","title":"Váratlanul távozott az OTP-től Csányi helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az EU jogállamisági kritériumok teljesüléséhez kötné a támogatások kifizetését, a magyar kormány még a jogállamiság szót is kihúzta a javaslatból.","shortLead":"Az EU jogállamisági kritériumok teljesüléséhez kötné a támogatások kifizetését, a magyar kormány még a jogállamiság...","id":"20200719_Kiszivargott_Orbanek_unios_jogallamisagi_kriteriummal_kapcsolatos_javaslata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4659412-a311-42a9-a26f-16a9e1788d16","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_Kiszivargott_Orbanek_unios_jogallamisagi_kriteriummal_kapcsolatos_javaslata","timestamp":"2020. július. 19. 09:19","title":"Kiszivárgott Orbánék uniós jogállamisági kritériummal kapcsolatos javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2267ad59-6d80-415b-b878-bcd3a22c3985","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Shane Wighton, egy népszerű YouTube-csatorna házigazdája saját robotot épített magának, ha a járványveszély miatt esetleg megint nem tudna fodrászhoz menni. A feltaláló ki is próbálta a találmányát.","shortLead":"Shane Wighton, egy népszerű YouTube-csatorna házigazdája saját robotot épített magának, ha a járványveszély miatt...","id":"20200720_hajnyiro_hajnyiras_robot_karanten_otthoni_hajvagas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2267ad59-6d80-415b-b878-bcd3a22c3985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf151a8e-7db8-456c-a42c-aabc6912ee33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_hajnyiro_hajnyiras_robot_karanten_otthoni_hajvagas","timestamp":"2020. július. 20. 20:03","title":"Az hagyján, hogy elkészült a hajat nyíró robot, a feltalálója be is feküdt alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyorsul a koronavírus terjedése globális szinten. Az USA-ban és Brazíliában tombol leginkább a járvány.","shortLead":"Gyorsul a koronavírus terjedése globális szinten. Az USA-ban és Brazíliában tombol leginkább a járvány.","id":"20200719_Naprolnapra_rekordot_dont_az_uj_koronavirusfertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717b7874-197f-44c1-a16d-4d81bc203bd0","keywords":null,"link":"/vilag/20200719_Naprolnapra_rekordot_dont_az_uj_koronavirusfertozottek_szama","timestamp":"2020. július. 19. 08:28","title":"Napról-napra rekordot dönt az új koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyárra ígért Tenet bemutatóját törölték, egyelőre új időpont sincs.","shortLead":"A nyárra ígért Tenet bemutatóját törölték, egyelőre új időpont sincs.","id":"20200720_tenet_warner_bemutato_toroltek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd7dcd5-911f-4e52-9270-0468314b0090","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_tenet_warner_bemutato_toroltek","timestamp":"2020. július. 20. 20:25","title":"Törölte Christopher Nolan új filmjének bemutatóját a Warner","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb7fc428-d659-4969-ae99-2c1bfc90b716","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre csökken a vissza nem térítendő támogatások aránya a helyreállítási alapon belül. ","shortLead":"Egyre csökken a vissza nem térítendő támogatások aránya a helyreállítási alapon belül. ","id":"20200720_Negyedik_nap_probalnak_megegyezni_az_EUcsucs_resztvevoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb7fc428-d659-4969-ae99-2c1bfc90b716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1355780c-82e4-49f3-97ca-64baf8863558","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_Negyedik_nap_probalnak_megegyezni_az_EUcsucs_resztvevoi","timestamp":"2020. július. 20. 09:47","title":"Negyedik nap próbálnak megegyezni az EU-csúcs résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26163ffd-d1e3-43ce-b509-4bd0f62e1170","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"600-szor valószínűbb minden más magyarázatnál, hogy az ember okozta felmelegedés áll a szibériai hőhullámok hátterében.","shortLead":"600-szor valószínűbb minden más magyarázatnál, hogy az ember okozta felmelegedés áll a szibériai hőhullámok hátterében.","id":"20200719_sziberia_hoseg_klimakatasztrofa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26163ffd-d1e3-43ce-b509-4bd0f62e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e706701-f04c-452e-a79c-891943e4aa98","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_sziberia_hoseg_klimakatasztrofa","timestamp":"2020. július. 19. 15:00","title":"Minden jel szerint a klímaválság fűtötte fel 38 fokosra Szibériát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]