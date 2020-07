Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55bacbed-8e0c-4871-94d1-51f3a0ff68fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Július 30-án érkezik a mozikba a Pesti balhé című vígjáték, melyhez most érkezett egy werkfilm. Menő autókat, extravagáns ruhákat, drága órákat és sok-sok akciót ígérnek az alkotók. ","shortLead":"Július 30-án érkezik a mozikba a Pesti balhé című vígjáték, melyhez most érkezett egy werkfilm. Menő autókat...","id":"20200721_Igy_keszult_a_Pesti_balhe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55bacbed-8e0c-4871-94d1-51f3a0ff68fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a3d8c2-3799-469e-9bf5-53616bd881b9","keywords":null,"link":"/kultura/20200721_Igy_keszult_a_Pesti_balhe","timestamp":"2020. július. 21. 15:18","title":"Lehet Magyarországon kompromisszum nélkül blockbustert csinálni? Így készült a Pesti balhé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klímaaktivista elnyerte a Gulbenkian-díjat, de azt mondja, az ezzel járó egymillió euró több pénz, mint amit el tud képzelni.","shortLead":"A klímaaktivista elnyerte a Gulbenkian-díjat, de azt mondja, az ezzel járó egymillió euró több pénz, mint amit el tud...","id":"20200721_Greta_Thunberg_kapott_egymillio_eurot_de_rogton_tovabb_is_adja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7eac03f-a320-45a2-8ada-e6279b1f2a8b","keywords":null,"link":"/elet/20200721_Greta_Thunberg_kapott_egymillio_eurot_de_rogton_tovabb_is_adja","timestamp":"2020. július. 21. 09:19","title":"Greta Thunberg kapott egymillió eurót, de rögtön tovább is adja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b34cf6-69bb-448f-a6da-ab0770acbfca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ügyvéd házaspár a háza előtt vonuló tüntetők miatt kapott fegyver után. Az ügyészség szerint kockáztatták a demonstráció békés jellegét.","shortLead":"Egy ügyvéd házaspár a háza előtt vonuló tüntetők miatt kapott fegyver után. Az ügyészség szerint kockáztatták...","id":"20200721_ugyvedpar_st_louis_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6b34cf6-69bb-448f-a6da-ab0770acbfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5ccfc3-aa2d-4c78-9346-ba9fc0925dfe","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_ugyvedpar_st_louis_letartoztatas","timestamp":"2020. július. 21. 09:39","title":"Letartóztatták a tüntetőkre fegyvert fogó amerikai ügyvédpárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fac671a-07f5-44ed-91e5-076a5d3c9b81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerint olyan motort kerülhetett az olasz járművekbe, amely a kibocsátási értékeket meghamisító szoftvert alkalmaz.\r

","shortLead":"A rendőrség szerint olyan motort kerülhetett az olasz járművekbe, amely a kibocsátási értékeket meghamisító szoftvert...","id":"20200722_dizelbotrany_fiat_iveco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fac671a-07f5-44ed-91e5-076a5d3c9b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f170b9-bac1-4510-90bb-3bf62c0eb014","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_dizelbotrany_fiat_iveco","timestamp":"2020. július. 22. 19:05","title":"Nyomozók kutatták át a Fiat és az Iveco irodáit három országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36acfa15-714a-4cda-838e-0e9c92d1f360","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Papíron szépen mutat a kormány új korrupcióellenes stratégiája, de a legbeszédesebb az, ami kimaradt belőle. Például a konkrét korrupciós botrányok és azok tanulságai.","shortLead":"Papíron szépen mutat a kormány új korrupcióellenes stratégiája, de a legbeszédesebb az, ami kimaradt belőle. Például...","id":"20200722_Johet_a_nemzeti_sajatossagokhoz_igazodo_korrupciomeres_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36acfa15-714a-4cda-838e-0e9c92d1f360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd925c19-8a4c-483c-ad74-21c80ff32214","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200722_Johet_a_nemzeti_sajatossagokhoz_igazodo_korrupciomeres_Magyarorszagon","timestamp":"2020. július. 22. 13:39","title":"A kormánystratégia „nemzeti sajátosságokhoz igazodó” korrupciómérés bevezetését javasolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok múlik a vírushelyzeten, de a készítők optimisták.","shortLead":"Sok múlik a vírushelyzeten, de a készítők optimisták.","id":"20200721_jobaratok_visszateres_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd86496-a1ce-4dd3-a260-6ef23ebeedd4","keywords":null,"link":"/kultura/20200721_jobaratok_visszateres_koronavirus","timestamp":"2020. július. 21. 18:36","title":"Ha minden jól megy, augusztusban leforgathatják a Jóbarátok visszatérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Houstoni Egyetem mérnökei nikkelhabból hajtogattak olyan légszűrőt, amely képes elpusztítani a koronavírust.","shortLead":"A Houstoni Egyetem mérnökei nikkelhabból hajtogattak olyan légszűrőt, amely képes elpusztítani a koronavírust.","id":"20200721_koronavrus_legszuro_jarvany_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d40c07b-38e3-46db-ba52-c5d175197f27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_koronavrus_legszuro_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. július. 21. 13:03","title":"Csináltak egy speciális légszűrőt a tudósok, ami szó szerint kiirtja a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2bd0dc4-8308-4542-870c-eabde744f3c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomozást indított a rendőrség a Nyugatiban megütött idős férfi ügyében.","shortLead":"Nyomozást indított a rendőrség a Nyugatiban megütött idős férfi ügyében.","id":"20200722_garazdasag_rendorseg_nyugati_biztonsgi_or","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2bd0dc4-8308-4542-870c-eabde744f3c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faea882c-0926-46d3-ade5-a9542bfb247c","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_garazdasag_rendorseg_nyugati_biztonsgi_or","timestamp":"2020. július. 22. 07:33","title":"Garázdasággal gyanúsítja a rendőrség a Nyugatiban pofozkodó biztonsági őrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]