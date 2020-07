Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f57d5600-09a1-4703-ae3c-bdf50a39a934","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tizenegy szabályszegést és még ugyanennyi szabálysértést követett el az ittas sofőr: 93 büntetőpontot ért a produkciója.","shortLead":"Tizenegy szabályszegést és még ugyanennyi szabálysértést követett el az ittas sofőr: 93 büntetőpontot ért a produkciója.","id":"20200721_autos_uldozes_budapest_belvarosaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f57d5600-09a1-4703-ae3c-bdf50a39a934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232f0704-83c2-497f-ae88-471333325e9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_autos_uldozes_budapest_belvarosaban","timestamp":"2020. július. 21. 12:58","title":"Kilenc piroson hajtott át a terepjárós, mire megállt a rendőröknek – videón a belvárosi autós üldözés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99f0224-5357-4edf-b1e3-9ed74057e8c3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kommunista szobrokat bemutató szoborparkban, a budavári Mária Magdolna-toronyban és a bükfürdői termálfürdőben is lehet mobillal fizetni.","shortLead":"A kommunista szobrokat bemutató szoborparkban, a budavári Mária Magdolna-toronyban és a bükfürdői termálfürdőben is...","id":"20200722_Mar_mobillal_is_fizethet_aki_izelitot_szeretne_a_kommunista_diktatura_szellemebol_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b99f0224-5357-4edf-b1e3-9ed74057e8c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41907186-0272-4f7e-98bd-3970e8d72f2a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_Mar_mobillal_is_fizethet_aki_izelitot_szeretne_a_kommunista_diktatura_szellemebol_Budapesten","timestamp":"2020. július. 22. 14:19","title":"Már mobillal is fizethet, aki ízelítőt szeretne a kommunista diktatúra szelleméből Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74294f55-d847-49be-af39-7dea4494df71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Budapesten van Frédéric von Anhalt herceg, szervezi néhai felesége temetését.","shortLead":"Budapesten van Frédéric von Anhalt herceg, szervezi néhai felesége temetését.","id":"20200722_Orbantol_keri_az_ozvegye_hogy_allami_temetese_legyen_Gabor_Zsazsanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74294f55-d847-49be-af39-7dea4494df71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7bd90a-4870-4cb1-8495-48dc9a530a67","keywords":null,"link":"/elet/20200722_Orbantol_keri_az_ozvegye_hogy_allami_temetese_legyen_Gabor_Zsazsanak","timestamp":"2020. július. 22. 05:58","title":"Állami temetést kér Orbántól Gábor Zsazsa özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d4f266-8bfe-425f-aa8e-ef22a93d28c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan a Samsung augusztus elejei eseményén mutatja majd be legújabb okosóráját, a Galaxy Watch 3-at. Az óra akár látványos animációt is megjeleníthet a számlapján.","shortLead":"Várhatóan a Samsung augusztus elejei eseményén mutatja majd be legújabb okosóráját, a Galaxy Watch 3-at. Az óra akár...","id":"20200721_samsung_galaxy_watch_3_animalt_oralap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49d4f266-8bfe-425f-aa8e-ef22a93d28c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865d5ed5-9f00-4588-926e-a45ff8e668aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_samsung_galaxy_watch_3_animalt_oralap","timestamp":"2020. július. 21. 16:03","title":"Spéci kis időjárás-jelentés jöhet a Samsung új órájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2bd0dc4-8308-4542-870c-eabde744f3c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomozást indított a rendőrség a Nyugatiban megütött idős férfi ügyében.","shortLead":"Nyomozást indított a rendőrség a Nyugatiban megütött idős férfi ügyében.","id":"20200722_garazdasag_rendorseg_nyugati_biztonsgi_or","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2bd0dc4-8308-4542-870c-eabde744f3c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faea882c-0926-46d3-ade5-a9542bfb247c","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_garazdasag_rendorseg_nyugati_biztonsgi_or","timestamp":"2020. július. 22. 07:33","title":"Garázdasággal gyanúsítja a rendőrség a Nyugatiban pofozkodó biztonsági őrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28da3b1-431e-4eae-af7c-27e961d9bfaf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétéves lett a brit trónörökös.","shortLead":"Hétéves lett a brit trónörökös.","id":"20200722_Gyorgy_herceg_szuletesnapi_ajandeka_az_alattvaloknak_uj_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e28da3b1-431e-4eae-af7c-27e961d9bfaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcc9134-b4fd-4b01-a956-8fd14e14e189","keywords":null,"link":"/elet/20200722_Gyorgy_herceg_szuletesnapi_ajandeka_az_alattvaloknak_uj_fotok","timestamp":"2020. július. 22. 08:40","title":"György herceg születésnapi ajándéka az alattvalóknak: új fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55bacbed-8e0c-4871-94d1-51f3a0ff68fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Július 30-án érkezik a mozikba a Pesti balhé című vígjáték, melyhez most érkezett egy werkfilm. Menő autókat, extravagáns ruhákat, drága órákat és sok-sok akciót ígérnek az alkotók. ","shortLead":"Július 30-án érkezik a mozikba a Pesti balhé című vígjáték, melyhez most érkezett egy werkfilm. Menő autókat...","id":"20200721_Igy_keszult_a_Pesti_balhe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55bacbed-8e0c-4871-94d1-51f3a0ff68fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a3d8c2-3799-469e-9bf5-53616bd881b9","keywords":null,"link":"/kultura/20200721_Igy_keszult_a_Pesti_balhe","timestamp":"2020. július. 21. 15:18","title":"Lehet Magyarországon kompromisszum nélkül blockbustert csinálni? Így készült a Pesti balhé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae4f1b5-4f11-4260-a1fe-a6577f701909","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Szociális gondozói feladatokat is ellátott a koronavírus-járvány idején az az olasz fegyveres testület, amely talán a legnagyobb tekintélynek örvend országszerte, s a tagjai mindig úgy néznek ki, mint ha skatulyából húzták volna ki őket. A több mint kétszáz éves csendőrséget azért ma is elsősorban rendfenntartói tevékenysége, katonás hatékonysága miatt tisztelik – miközben néha meg is mosolyogják.","shortLead":"Szociális gondozói feladatokat is ellátott a koronavírus-járvány idején az az olasz fegyveres testület, amely talán...","id":"20200721_Az_olasz_csendorok_akik_szolgalnak_vedenek_es_a_ruhajukat_Valentino_tervezte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aae4f1b5-4f11-4260-a1fe-a6577f701909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbebaca-84d3-43c4-bb84-d264ca837b2a","keywords":null,"link":"/360/20200721_Az_olasz_csendorok_akik_szolgalnak_vedenek_es_a_ruhajukat_Valentino_tervezte","timestamp":"2020. július. 21. 14:00","title":"Az olasz csendőrök, akik szolgálnak, védenek, és a ruhájukat Valentino tervezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]