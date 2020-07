Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"151dadef-f59a-423f-b6da-3d2206a67a70","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap szubjektív lapajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap szubjektív lapajánlója.","id":"202030_labjegyzetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=151dadef-f59a-423f-b6da-3d2206a67a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f2fba7-6b38-47b3-b5e0-b20623fd497c","keywords":null,"link":"/itthon/202030_labjegyzetek","timestamp":"2020. július. 23. 13:55","title":"Farkas Zoltán: Lábjegyzetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e67bc7-5a52-48e1-a08c-c132663d218d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A legmagasabb pontszámot a nemzetközi biztonság és védelempolitika szakon kellett elérni.","shortLead":"A legmagasabb pontszámot a nemzetközi biztonság és védelempolitika szakon kellett elérni.","id":"20200724_Felveteli_2020_kepzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17e67bc7-5a52-48e1-a08c-c132663d218d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4e50b9-3239-4f71-a233-0c87050d0809","keywords":null,"link":"/kultura/20200724_Felveteli_2020_kepzes","timestamp":"2020. július. 24. 05:39","title":"A jelentkezők háromnegyedét felvették valamelyik képzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12673f26-285e-496c-840f-2cf5d6979777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok kritika érte Donald Trump Space Force-át, amiért olyan logót választottak, amely nagyon hasonlít a Star Trek-féle Csillagflotta emblémájára. Most elkészült az újabb, de mintha ez is ismerős lenne.","shortLead":"Sok kritika érte Donald Trump Space Force-át, amiért olyan logót választottak, amely nagyon hasonlít a Star Trek-féle...","id":"20200723_urhadero_logo_motto_space_force_donald_trump_amerikai_hadsereg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12673f26-285e-496c-840f-2cf5d6979777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3a829f-e36a-42c3-a9f4-ffba74d7b8a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_urhadero_logo_motto_space_force_donald_trump_amerikai_hadsereg","timestamp":"2020. július. 23. 13:03","title":"Megmutatták az űrhaderő új logóját, valószínűleg önnek is ismerős lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9acd63-bf23-470c-a783-907b7e701d7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi híreknek megfelelően bejelentette a OnePlus erős középkategóriás telefonját, a korábban OnePlus 8 Lite-ként emlegetett eszközt, amely végül a OnePlus Nord nevet kapta. Már az újdonság háttérképei is letölthetők.","shortLead":"A korábbi híreknek megfelelően bejelentette a OnePlus erős középkategóriás telefonját, a korábban OnePlus 8 Lite-ként...","id":"20200722_oneplus_nord_bejelentes_specifikacio_letoltheto_hatterkepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c9acd63-bf23-470c-a783-907b7e701d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883a74f0-11bd-4f5e-b019-0e3702fd0fc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_oneplus_nord_bejelentes_specifikacio_letoltheto_hatterkepek","timestamp":"2020. július. 22. 15:03","title":"Hivatalos a OnePlus Nord, és már le is töltheti a háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bf0d19-16f9-4c14-8db5-ab4eef9f5b67","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hamarosan lezárul a Gellért-hegyi sikló évek óta húzódó előkészítése. A kocsik az első száz méteren a föld alatt haladnak majd, utána hídszerkezeten mennek tovább a Citadelláig.","shortLead":"Hamarosan lezárul a Gellért-hegyi sikló évek óta húzódó előkészítése. A kocsik az első száz méteren a föld alatt...","id":"20200722_Uj_kisfoldalatti_epul_Budapesten_a_Gellerthegyi_siklo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40bf0d19-16f9-4c14-8db5-ab4eef9f5b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185ebf00-4fd6-4947-a922-a8746e7eadcd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_Uj_kisfoldalatti_epul_Budapesten_a_Gellerthegyi_siklo","timestamp":"2020. július. 22. 11:41","title":"Új kisföldalatti épül Budapesten: a Gellért-hegyi sikló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"European University Istitute tanulmánya négy kategóriában vizsgálta az EU és két tagjelölt helyzetét. Magyarország csak olyan kategóriákban szerepelt jól, ahol számítottak a KESMA-ba öntött állami hirdetések is.","shortLead":"European University Istitute tanulmánya négy kategóriában vizsgálta az EU és két tagjelölt helyzetét. Magyarország csak...","id":"20200724_EU_media_kutatas_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92f9e87-a072-40a9-aa81-19db2e9c2e60","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_EU_media_kutatas_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 24. 05:59","title":"EU-jelentés a digitális médiáról: Magyarország helyzete Törökországhoz közelít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egy évtizede hivatalba lépett, azóta kétszer újraválasztott Orbán-kormány a hatékony állam megteremtése jegyében levetette magáról a jogállami béklyókat, és saját ízlésére formálta Magyarországot. Sok fontos, s pár kevésbé jelentős, de nagyon is jellemző mutató felhasználásával készítettünk infografikát, hogy lássuk, mik a tények a sikerpropaganda mögött.","shortLead":"Az egy évtizede hivatalba lépett, azóta kétszer újraválasztott Orbán-kormány a hatékony állam megteremtése jegyében...","id":"20200722_Orban_evtizede_szamokban__allamadossagfortely_valasztasi_cselek_bevandorlok_es_mas_trukkok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534fafcd-4755-407e-a9ec-bff7c989a411","keywords":null,"link":"/360/20200722_Orban_evtizede_szamokban__allamadossagfortely_valasztasi_cselek_bevandorlok_es_mas_trukkok","timestamp":"2020. július. 22. 19:00","title":"Orbán évtizede számokban - államadósság-fortély, médiacselek, bevándorlók és más trükkök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aef59e7-31c3-45fc-9ede-0539b22a4b5c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai űrparancsnokság szerint Oroszország július közepén már kipróbált egy műholdelhárító fegyvert.","shortLead":"Az amerikai űrparancsnokság szerint Oroszország július közepén már kipróbált egy műholdelhárító fegyvert.","id":"20200723_Urfegyverkezessel_vadolja_London_es_Washington_az_oroszokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1aef59e7-31c3-45fc-9ede-0539b22a4b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a5d2ae-7883-49d1-aedd-c15dae92b928","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_Urfegyverkezessel_vadolja_London_es_Washington_az_oroszokat","timestamp":"2020. július. 23. 21:56","title":"Űrfegyverkezéssel vádolja London és Washington az oroszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]