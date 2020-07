Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"68 ezer diák került a felsőoktatásba, megforgatják a belváros közlekedését, űrfegyvert tesztelhettek az oroszok. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"68 ezer diák került a felsőoktatásba, megforgatják a belváros közlekedését, űrfegyvert tesztelhettek az oroszok...","id":"20200724_Radar360_Szijjartot_az_Indexrol_kerdeztek_ujabb_ujsagirok_mondhatnak_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85b7c90-287a-4874-bb70-5e98b0b550e4","keywords":null,"link":"/360/20200724_Radar360_Szijjartot_az_Indexrol_kerdeztek_ujabb_ujsagirok_mondhatnak_fel","timestamp":"2020. július. 24. 08:00","title":"Radar360: Szijjártót az Indexről kérdezték, közben újabb újságírók mondhatnak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce72d79-9a8a-42f2-a6a5-a82b86bf4ef1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából 70 millió forintnyi kárt okozott.","shortLead":"Nagyjából 70 millió forintnyi kárt okozott.","id":"20200723_pszichiatria_pozsony_luxusauto_autokereskedes_gyujtogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ce72d79-9a8a-42f2-a6a5-a82b86bf4ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4f4d12-df44-4b19-9b96-5ec46575eeef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_pszichiatria_pozsony_luxusauto_autokereskedes_gyujtogatas","timestamp":"2020. július. 23. 13:13","title":"Pszichiátriáról szökött férfi gyújtott fel luxuskocsikat Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b781edb7-32af-434e-82f3-3f26692fad4b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A krimi hamarosan ismét megjelenik magyarul, ezúttal a Helikon Kiadó életműsorozatában. De hiába az az eredeti könyv címe, hogy Ten Little Niggers, magyarul már nem a tükörfordítás az új cím.","shortLead":"A krimi hamarosan ismét megjelenik magyarul, ezúttal a Helikon Kiadó életműsorozatában. De hiába az az eredeti könyv...","id":"20200723_Ujra_kiadjak_Agatha_Christie_egyik_legnepszerubb_konyvet_de_mar_nem_a_Tiz_kicsi_neger_lesz_a_cime","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b781edb7-32af-434e-82f3-3f26692fad4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06533fdf-1433-4069-8d5e-3f45b1d46d15","keywords":null,"link":"/kultura/20200723_Ujra_kiadjak_Agatha_Christie_egyik_legnepszerubb_konyvet_de_mar_nem_a_Tiz_kicsi_neger_lesz_a_cime","timestamp":"2020. július. 23. 12:50","title":"Újra kiadják Agatha Christie egyik legnépszerűbb könyvét, de már nem a Tíz kicsi néger lesz a címe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ca07ca-3f0d-4660-92c5-a2c3300da634","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz helyett tizenhat minisztériuma lesz az új zágrábi kabinetnek.","shortLead":"Húsz helyett tizenhat minisztériuma lesz az új zágrábi kabinetnek.","id":"20200724_Beiktattak_az_uj_horvat_kormanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54ca07ca-3f0d-4660-92c5-a2c3300da634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e972007-57ea-4463-8a0a-e4eab5ee4e5d","keywords":null,"link":"/vilag/20200724_Beiktattak_az_uj_horvat_kormanyt","timestamp":"2020. július. 24. 05:21","title":"Beiktatták az új horvát kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyanolyan szintű agyi konnektivitással rendelkezik minden emlős, beleértve az embert is – állapították meg a Tel-avivi Egyetem (TAU) kutatói.","shortLead":"Ugyanolyan szintű agyi konnektivitással rendelkezik minden emlős, beleértve az embert is – állapították meg a Tel-avivi...","id":"20200722_emlosok_agyi_konnektivitas_emberi_agy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f47dbba-ad0c-46f7-8c4f-0290f071c238","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_emlosok_agyi_konnektivitas_emberi_agy","timestamp":"2020. július. 22. 21:03","title":"Megdőlt a feltételezés, mégsem komplexebb az agyunk az állatokénál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c13ef6a-70c5-45f0-87b5-d5bdb0759f4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A továbbra is nyereséges amerikai vállalat eladási adatai minimálisan romlottak.","shortLead":"A továbbra is nyereséges amerikai vállalat eladási adatai minimálisan romlottak.","id":"20200723_a_koronavirus_sem_igazan_lassitotta_a_teslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c13ef6a-70c5-45f0-87b5-d5bdb0759f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34de96b-abe6-4a7d-bc43-006e8a3faae3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_a_koronavirus_sem_igazan_lassitotta_a_teslat","timestamp":"2020. július. 23. 09:21","title":"A koronavírus sem igazán lassította a Teslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449fede8-39ef-46e4-a709-7719d4c8e2f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Másfél év szünet után a Retro Rádióban fog visszatérni.","shortLead":"Másfél év szünet után a Retro Rádióban fog visszatérni.","id":"20200723_bochkor_gabor_retro_radio_reggeli_radiomusor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=449fede8-39ef-46e4-a709-7719d4c8e2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1889ae25-3fb3-448e-bd9e-107a7960de59","keywords":null,"link":"/elet/20200723_bochkor_gabor_retro_radio_reggeli_radiomusor","timestamp":"2020. július. 23. 10:55","title":"Új reggeli rádióműsort kap Bochkor Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ab5110-63f2-463b-9407-1ea2137f3035","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tizenötezer órányi videófelvétel tanúskodik a cápák tragikus mértékű elvesztéséről.","shortLead":"Tizenötezer órányi videófelvétel tanúskodik a cápák tragikus mértékű elvesztéséről.","id":"20200722_capa_korallzatony_kihalas_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69ab5110-63f2-463b-9407-1ea2137f3035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75277119-644e-430b-abbd-1476351b3f64","keywords":null,"link":"/zhvg/20200722_capa_korallzatony_kihalas_kutatas","timestamp":"2020. július. 22. 21:07","title":"Gyakorlatilag kihaltak a cápák a világ korallzátonyainak ötödén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]