[{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok elnöke szerint nehéz megjegyezni ezt az öt szót helyes sorrendben: személy, nő, férfi, kamera, tv. ","shortLead":"Az Egyesült Államok elnöke szerint nehéz megjegyezni ezt az öt szót helyes sorrendben: személy, nő, férfi, kamera, tv. ","id":"20200723_trump_kognitiv_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbbfac1-8eba-4fa2-8c92-bb1c7f9a09d2","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_trump_kognitiv_teszt","timestamp":"2020. július. 23. 15:49","title":"Trump rendkívül büszke arra, hogy megjegyzett 5 szót a megfelelő sorrendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c804edf3-2c11-436b-9b85-4025358efaa7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyilvánosságra hozták a 0-ról 50-re 4 másodperc alatt gyorsuló környezettudatos apróság árát.","shortLead":"Nyilvánosságra hozták a 0-ról 50-re 4 másodperc alatt gyorsuló környezettudatos apróság árát.","id":"20200724_bearaztak_a_tisztan_elektromos_uj_renault_twingot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c804edf3-2c11-436b-9b85-4025358efaa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b4c7e0-1b7b-40c3-901c-644a1b3a5b01","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_bearaztak_a_tisztan_elektromos_uj_renault_twingot","timestamp":"2020. július. 24. 11:21","title":"Beárazták a tisztán elektromos új Renault Twingót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a Microsoft rátért az egyetlen Windows-elnevezésre, a Windows 10-re, évente két nagy frissítést adott ki hozzá. Ez a stratégia azonban 2021-től megváltozhat.","shortLead":"Miután a Microsoft rátért az egyetlen Windows-elnevezésre, a Windows 10-re, évente két nagy frissítést adott ki hozzá...","id":"20200724_windows_10x_frissites_evente_egyszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a0b362-c21b-4983-b8f6-5f8ba9455820","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_windows_10x_frissites_evente_egyszer","timestamp":"2020. július. 24. 12:03","title":"Változtathat a Windows-frissítés menete, évente csak egy nagy csomag jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882c2cb0-0878-4189-8ea0-96d0d8adf14c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerkezet egy ideje már ott keringhet az űrben, de az első teszteket csak most végezték el vele – ezt állítja legalábbis az Egyesült Államok.","shortLead":"A szerkezet egy ideje már ott keringhet az űrben, de az első teszteket csak most végezték el vele – ezt állítja...","id":"20200724_oroszorszag_muholdpusztito_fegyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=882c2cb0-0878-4189-8ea0-96d0d8adf14c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea72a399-7944-49e9-baeb-43b59417378a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_oroszorszag_muholdpusztito_fegyver","timestamp":"2020. július. 24. 18:03","title":"Az oroszok állítólag működésbe hoztak egy műholdpusztító fegyvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c6caa3-8b58-4671-9978-7b280eb374c7","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"A Ford Magyarország élére idén év elején nevezték ki Szabó Attila ügyvezető igazgatót, akivel akkor interjút készítettünk a márka 2020-as terveiről. Persze akkor még senki sem sejtette, hogy néhány hét múlva a koronavírus-járvány alaposan átírja az elképzeléseket, így most – a cég szigorú járványügyi előírásait szem előtt tartva – ismét leültünk az autóipari szakemberrel, hogy megkérdezzük, hogyan változtak az elképzeléseik az idei évet illetően. ","shortLead":"A Ford Magyarország élére idén év elején nevezték ki Szabó Attila ügyvezető igazgatót, akivel akkor interjút...","id":"fordmagyarorszag_20200723_Divatos_hibridek_autoipar_covid_Ford_interju_Szabo_Attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98c6caa3-8b58-4671-9978-7b280eb374c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc462420-a3de-45db-a12c-2ba8d5227dd7","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20200723_Divatos_hibridek_autoipar_covid_Ford_interju_Szabo_Attila","timestamp":"2020. július. 23. 15:30","title":"„A divatos hibrideket nehezebb eladni, mint egy szívós 1,6-ost”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"84aa3a3c-5a97-4635-b158-71f463f1b30b","c_author":"Balavány György","category":"360","description":"A bírói gyakorlat egyre inkább a kussoltatás irányába tolódik – hatóságilag megszabják, melyik nagyarcról milyen véleményt lehet megfogalmazni. \r

","shortLead":"A bírói gyakorlat egyre inkább a kussoltatás irányába tolódik – hatóságilag megszabják, melyik nagyarcról milyen...","id":"20200724_Vadaszat_szavakra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84aa3a3c-5a97-4635-b158-71f463f1b30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd49007f-296d-489c-9f30-fe692881748a","keywords":null,"link":"/360/20200724_Vadaszat_szavakra","timestamp":"2020. július. 24. 16:00","title":"Balavány: Vadászat szavakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Avatar és a Star Wars folytatása, valamint a Mulan sem kerül most a mozikba.","shortLead":"Az Avatar és a Star Wars folytatása, valamint a Mulan sem kerül most a mozikba.","id":"20200724_Harom_Disneypremier_is_csuszik_a_jarvany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1a4179-a210-4f4c-ad31-ee0411dd43d7","keywords":null,"link":"/kultura/20200724_Harom_Disneypremier_is_csuszik_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. július. 24. 10:09","title":"Három Disney-premier is csúszik a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a099394-c3ca-468e-a06a-779b2edc3e60","c_author":"Hamvay Péter, Németh Róbert, Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Miközben a labdarúgó NB1 őszi menetrendjét már meghirdették, a hazai előadóművészek, zenészek és színészek még mindig nem tudhatják, hogy mi lesz velük a jövő hónap végén. Amennyiben a járványveszély miatt augusztus 15-e után sem indulhatnak újra a nagyobb rendezvények és előadások, nemcsak a turizmusnak, hanem a kultúrának is \"kampó\" lesz idén.","shortLead":"Miközben a labdarúgó NB1 őszi menetrendjét már meghirdették, a hazai előadóművészek, zenészek és színészek még mindig...","id":"202030__vesztegzar_akulturaban__elszegenyedo_alkotok__lepkeszellentesnyi_penz__muveszetek_hullamvolgye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a099394-c3ca-468e-a06a-779b2edc3e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cace527-d710-4d44-a770-60aae285a174","keywords":null,"link":"/360/202030__vesztegzar_akulturaban__elszegenyedo_alkotok__lepkeszellentesnyi_penz__muveszetek_hullamvolgye","timestamp":"2020. július. 24. 07:00","title":"Az Orbán-kormány kultúrája: a focit megmentették, a művészeket feláldozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]