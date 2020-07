Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f10e6b1-5537-4176-a80d-74caf3cd8d9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken - az általunk ismert formában - megszűnt az Index, miután a lap munkatársai szinte kivétel nélkül felmondtak, miután szerdán az igazgatóság elnöke, Bodolai László kirúgta a lap főszerkesztőjét, Dull Szabolcsot. Bodolait meglepte, hogy ennyien és ilyen hirtelen távoztak. ","shortLead":"Pénteken - az általunk ismert formában - megszűnt az Index, miután a lap munkatársai szinte kivétel nélkül felmondtak...","id":"20200724_Tomegesen_allnak_fel_az_Index_ujsagiroi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f10e6b1-5537-4176-a80d-74caf3cd8d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ffd83c-79c6-4eed-9626-e3585c5b4df4","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Tomegesen_allnak_fel_az_Index_ujsagiroi","timestamp":"2020. július. 24. 12:31","title":"Szinte a teljes Index felmondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro brazil elnök szombaton világgá kürtölte, hogy három pozitív koronavírus-teszt után végre negatív eredményt kapott.","shortLead":"Jair Bolsonaro brazil elnök szombaton világgá kürtölte, hogy három pozitív koronavírus-teszt után végre negatív...","id":"20200725_Bolsonaro_addig_tesztelt_mig_negativ_nem_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71771960-e420-4c9a-bfa3-c0ed76da2678","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Bolsonaro_addig_tesztelt_mig_negativ_nem_lett","timestamp":"2020. július. 25. 20:03","title":"Bolsonaro addig tesztelt, míg negatív nem lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d497571a-4ac9-4aa7-bf7b-b0d2fb3ae293","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kerékpáros a Váci út mellett haladt a kerékpárúton, amikor mellé ért egy fegyveres autós.","shortLead":"A kerékpáros a Váci út mellett haladt a kerékpárúton, amikor mellé ért egy fegyveres autós.","id":"20200724_autos_fegyver_bicikli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d497571a-4ac9-4aa7-bf7b-b0d2fb3ae293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08e14c1-ac51-41f8-bfc3-c246db6f7df5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_autos_fegyver_bicikli","timestamp":"2020. július. 24. 16:42","title":"Fegyvert fogott egy autós egy biciklisre Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc69ae5-5a04-48dc-8341-642692435dde","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A kanadai Lisa Haley megbízatása a jövő augusztusi olimpiai selejtezők végéig szól.","shortLead":"A kanadai Lisa Haley megbízatása a jövő augusztusi olimpiai selejtezők végéig szól.","id":"20200724_jegkorong_valogatott_szovetsegi_kapitany_lisa_haley","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fc69ae5-5a04-48dc-8341-642692435dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b525e6-ffd4-411e-b4dc-b79d4e0f07b2","keywords":null,"link":"/sport/20200724_jegkorong_valogatott_szovetsegi_kapitany_lisa_haley","timestamp":"2020. július. 24. 18:10","title":"Olimpiai bajnok lett a magyar női jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac09d993-b301-4833-933b-92b3003ce755","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200725_Az_apjat_vero_ferfit_keselte_meg_egy_13_eves_kamasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac09d993-b301-4833-933b-92b3003ce755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518138c8-ee89-494e-8153-58e73a90be9f","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Az_apjat_vero_ferfit_keselte_meg_egy_13_eves_kamasz","timestamp":"2020. július. 25. 12:31","title":"Az apjával dulakodó férfit késelt meg egy 13 éves kamasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce5339c-b153-410a-ba65-f57ca6e6cb62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak egy, rögtön két pályázata is nyert Simicska Lajos családjának az érdekeltsége, így 8 milliót költhetnek panziófejlesztésre.","shortLead":"Nem csak egy, rögtön két pályázata is nyert Simicska Lajos családjának az érdekeltsége, így 8 milliót költhetnek...","id":"20200724_simicska_mtu_allami_palyazat_kozpenz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bce5339c-b153-410a-ba65-f57ca6e6cb62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76021c87-783e-4b2f-8ea6-cfedad58a7b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_simicska_mtu_allami_palyazat_kozpenz","timestamp":"2020. július. 24. 15:10","title":"Beindult a szekér Simicskáéknál, két állami pályázaton is nyertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67f4c921-b9ec-4b9e-8bac-c21fb812b558","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Évek óta nem dúltak a múlt hetihez hasonló hevességű harcok Azerbajdzsán és Örményország között. A fegyverek továbbra is dörögnek, s úgy tűnik, mindkét országban vannak olyanok, akiknek érdekükben állna egy újabb karabahi háború kirobbantása.","shortLead":"Évek óta nem dúltak a múlt hetihez hasonló hevességű harcok Azerbajdzsán és Örményország között. A fegyverek továbbra...","id":"202030__karabahi_konfliktus__tereles_hadmuvelet__anep_szava__felizzott_parazs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67f4c921-b9ec-4b9e-8bac-c21fb812b558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eeaf94f-5840-4c50-bcd5-a43d2d9f4e4c","keywords":null,"link":"/360/202030__karabahi_konfliktus__tereles_hadmuvelet__anep_szava__felizzott_parazs","timestamp":"2020. július. 24. 16:30","title":"Az azeriek és az örmények újra lövik egymást Karabah miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a995def-49b3-42ea-aa89-3395716c1fd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rai Sport készített rövidfilmet arról, hogy őrzik az egy hónapja elhunyt vízilabdázó emlékét Reccóban.","shortLead":"A Rai Sport készített rövidfilmet arról, hogy őrzik az egy hónapja elhunyt vízilabdázó emlékét Reccóban.","id":"20200724_Meghato_videobol_derul_ki_mennyire_szerettek_Benedek_Tibort_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a995def-49b3-42ea-aa89-3395716c1fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112eaafa-1c47-4661-86da-704cc32d0112","keywords":null,"link":"/elet/20200724_Meghato_videobol_derul_ki_mennyire_szerettek_Benedek_Tibort_Olaszorszagban","timestamp":"2020. július. 24. 10:58","title":"Megható videóból derül ki, mennyire szerették Benedek Tibort Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]