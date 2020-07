Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pozitív tesztet produkált Mariano Diaz, a Real Madrid befejezője.","shortLead":"Pozitív tesztet produkált Mariano Diaz, a Real Madrid befejezője.","id":"20200728_Koronavirusos_a_Real_Madrid_csatara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9f4bea-cfe3-4e12-8280-b4491d474e3c","keywords":null,"link":"/sport/20200728_Koronavirusos_a_Real_Madrid_csatara","timestamp":"2020. július. 28. 14:41","title":"Koronavírusos a Real Madrid csatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aac4b05f-84a4-4312-88c3-a047a5427340","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többféle kórokozó ellen is védhet a Samsung telefontokja, amit különleges bevonattal látott el (majd gyorsan le is védetett). Egy megbízhatónak mondott forrás azt is tudja, melyik telefonon mutatkozhat be először.","shortLead":"Többféle kórokozó ellen is védhet a Samsung telefontokja, amit különleges bevonattal látott el (majd gyorsan le is...","id":"20200729_samsung_antimikrobialis_telefontok_galaxy_note20_ultra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aac4b05f-84a4-4312-88c3-a047a5427340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117e7555-dd07-44c3-bc79-159a6782f3b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_samsung_antimikrobialis_telefontok_galaxy_note20_ultra","timestamp":"2020. július. 29. 08:03","title":"A Samsung következő nagy dobása lehet a koronavírus ellen védő telefontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bár Larry Kudlow, Donald Trump amerikai elnök gazdaságpolitikai főtanácsadója gazdasági tényekkel igazolta az újabb mentőcsomagot, de a politikai szándék világos: Trump nem akarja elveszíteni a novemberi elnökválasztást.","shortLead":"Bár Larry Kudlow, Donald Trump amerikai elnök gazdaságpolitikai főtanácsadója gazdasági tényekkel igazolta az újabb...","id":"20200727_Minden_amerikai_ujabb_1200_dollart_kap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa06c41a-e394-49d1-a8ff-f986185dc78b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200727_Minden_amerikai_ujabb_1200_dollart_kap","timestamp":"2020. július. 27. 14:32","title":"Minden amerikai újabb 1200 dollárt kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Járvány és újabb bezárkózások, Somogy és Zala özönvíz után, baleset Rogán exneje esküvőjét követően. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Járvány és újabb bezárkózások, Somogy és Zala özönvíz után, baleset Rogán exneje esküvőjét követően. Ez a hvg360...","id":"20200728_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade90112-0323-4ede-be0c-f0859f762b16","keywords":null,"link":"/360/20200728_Radar360","timestamp":"2020. július. 28. 08:00","title":"Radar360: Bajban a gazdaság, Mészárosnál szalmonellás volt a tojás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181482d2-8d65-43ee-9e9b-a1daafa8940e","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Lényegében mára minden állami támogatás elapadt és a turisták is alig-alig jönnek a járvány miatt. A szakmában dolgozók most megkongatták a vészharangot: ha az állam nem nyúl a hónuk alá, tömegestől mennek csődbe.","shortLead":"Lényegében mára minden állami támogatás elapadt és a turisták is alig-alig jönnek a járvány miatt. A szakmában dolgozók...","id":"20200728_Kivereztunk__csodkozeli_helyzetbe_kerultek_a_magyarorszagi_utazasi_irodak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=181482d2-8d65-43ee-9e9b-a1daafa8940e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b141d594-e409-40dc-8fb9-5aaca6d5a5d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_Kivereztunk__csodkozeli_helyzetbe_kerultek_a_magyarorszagi_utazasi_irodak","timestamp":"2020. július. 28. 14:00","title":"\"Kivéreztünk\" – sok utazási irodának esélye nincs a túlélésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47323ef2-c137-43bd-9bff-16ec3e1fd03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern cseh márkájának környezettudatos modelljei fejlett Alexa-támogatással rendelkeznek.","shortLead":"A Volkswagen-konszern cseh márkájának környezettudatos modelljei fejlett Alexa-támogatással rendelkeznek.","id":"20200729_hangparanccsal_indithato_az_uj_skodak_toltese_klimaja_amazon_alexa_google_home","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47323ef2-c137-43bd-9bff-16ec3e1fd03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2096da71-f680-4f97-96d3-2e13dcf01957","keywords":null,"link":"/cegauto/20200729_hangparanccsal_indithato_az_uj_skodak_toltese_klimaja_amazon_alexa_google_home","timestamp":"2020. július. 29. 11:28","title":"Hangparanccsal indítható az új Skodák töltése, klímája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"58 ezren visszatértek ugyan a munkába májusról júniusra, de a munkanélküliség így is megugrott. Sokan ugyanis, akik a válság elején elvesztették az állásukat, csak most kerültek be hivatalosan is a munkanélküliek közé, ahogy a korlátozások enyhítésével el tudtak kezdeni munkát keresni.","shortLead":"58 ezren visszatértek ugyan a munkába májusról júniusra, de a munkanélküliség így is megugrott. Sokan ugyanis, akik...","id":"20200729_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatas_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd22a960-8cc0-4205-adb7-da0a665455c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatas_ksh","timestamp":"2020. július. 29. 10:01","title":"Hároméves rekordra nőtt a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2c7975-94ba-43c0-8d64-5a568fd3962d","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Aligha van ma Magyarországon bárki, aki meg tudná mondani, hányan vesztették el a munkájukat, biztosnak csak az tűnik: itt is jön a második hullám. Hiába vettek fel többeket a visszapattanást remélve, lehet, hogy hamarosan nekik sem lesz állásuk. ","shortLead":"Aligha van ma Magyarországon bárki, aki meg tudná mondani, hányan vesztették el a munkájukat, biztosnak csak az tűnik...","id":"202030__munkaeropiac__torz_szamok__masodik_hullam__dolgozhatnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e2c7975-94ba-43c0-8d64-5a568fd3962d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1b3ecc-0aa6-4580-9218-6633f4beecea","keywords":null,"link":"/360/202030__munkaeropiac__torz_szamok__masodik_hullam__dolgozhatnek","timestamp":"2020. július. 28. 13:00","title":"Spórolna a kormány a munkanélkülieken, hogy készüljön a második hullámra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]