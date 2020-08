A koronavírus-járvány a sportversenyeket is visszavetette, de a Nike szerint ezt nem ok arra, hogy a sportolók feladják. A sportmárka a kitartásuk előtt tiszteleg a legújabb hirdetésében, amely különleges, osztott képernyős megoldással hirdeti a befogadás és a sokszínűség fontosságát is.

A You Can’t Stop Us, vagyis a Nem állíthattok meg minket című kisfilmben fekete, fehér, ázsiai és muszlim sportolók válnak eggyé a vizuális trükknek köszönhetően.

A csütörtökön bemutatott videót csak a Twitteren már több mint 25 millióan látták. A YouTube-on is 21 millió felett jár a nézettsége.