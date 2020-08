Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a2917a5-15a1-45c7-ab27-3df7b8e10924","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"\"A boszorkányokat el kell égetni\" – kiabálta a fiatal, aki ezután közelről lábon és hason lőtte a lányt egy római gyertyával.","shortLead":"\"A boszorkányokat el kell égetni\" – kiabálta a fiatal, aki ezután közelről lábon és hason lőtte a lányt egy római...","id":"20200731_tuzijatek_szilveszter_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a2917a5-15a1-45c7-ab27-3df7b8e10924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579e5267-1206-463f-9e07-ae5aa36aebf3","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_tuzijatek_szilveszter_vademeles","timestamp":"2020. július. 31. 08:54","title":"Vádat emeltek a 19 éves ellen, aki tűzijátékkal lőtt meg egy nőt szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98391ce-3683-48ca-bb8b-a65321780180","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fishing On Orfű alapítója azt mondja, több tízmillió forintot vesztettek amiatt, hogy elmarad a fesztivál.","shortLead":"A Fishing On Orfű alapítója azt mondja, több tízmillió forintot vesztettek amiatt, hogy elmarad a fesztivál.","id":"20200731_lovasi_andras_zenes_tancos_rendezvenyek_fesztival_fishing_on_orfu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b98391ce-3683-48ca-bb8b-a65321780180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f502a811-6a85-4237-b3a8-79823dd01102","keywords":null,"link":"/kultura/20200731_lovasi_andras_zenes_tancos_rendezvenyek_fesztival_fishing_on_orfu","timestamp":"2020. július. 31. 19:44","title":"Lovasi: Ha márciusban azt mondják, idén nincs semmi, mindenki jobban jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Északi-sark körüli tengerek felszínén lebegő jégmezők összeterülete 6 millió négyzetkilométerre zsugorodott, 16 százalékkal kisebbre a 2013-tól 2019-ig terjedő évek júliusi átlagánál – közölte a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI). A német kutatók szerint a tengerjég júliusi kiterjedése a legkisebb a műholdas megfigyelések kezdete óta.","shortLead":"Az Északi-sark körüli tengerek felszínén lebegő jégmezők összeterülete 6 millió négyzetkilométerre zsugorodott, 16...","id":"20200801_eszaki_sarkvidek_jegmezok_kiterjedese_juliusban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8992b7e0-3ff4-4da1-bf52-90c55430d8b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200801_eszaki_sarkvidek_jegmezok_kiterjedese_juliusban","timestamp":"2020. augusztus. 01. 08:03","title":"Sosem volt ilyen kevés a jég, sosem volt ilyen nagy a baj az Északi-sarkvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5810cf7f-60cd-46b9-bce0-5b34ae5af0a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A füst eljutott néhány, a székesegyház közelében lévő kaptárhoz. Az ólomszennyezés mértéke az EU határértékén belül van.","shortLead":"A füst eljutott néhány, a székesegyház közelében lévő kaptárhoz. Az ólomszennyezés mértéke az EU határértékén belül van.","id":"20200731_parizs_mez_olomszennyezes_notre_dame","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5810cf7f-60cd-46b9-bce0-5b34ae5af0a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dd4735-7ef7-4744-8d74-b2a9b745dac4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_parizs_mez_olomszennyezes_notre_dame","timestamp":"2020. július. 31. 07:33","title":"A leégett Notre-Dame miatt ólomszennyezetté váltak a párizsi mézek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Íme a pénteki adatok. Elhunyt most sincs.","shortLead":"Íme a pénteki adatok. Elhunyt most sincs.","id":"20200731_koronavirus_fertozes_magyarorszag_jarvanyhelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4497d10-30a2-4374-b24e-fda00cd16edd","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_koronavirus_fertozes_magyarorszag_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. július. 31. 09:51","title":"21 újabb magyarnál mutattak ki koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint ezer, kisebb-nagyobb vállalat határozta el, hogy egy ideig nem adnak fel hirdetést a Facebookon, hogy ezzel kényszerítsenek ki változást a közösségi oldalon. A cég által közölt számokon azonban ez meg sem látszik.","shortLead":"Több mint ezer, kisebb-nagyobb vállalat határozta el, hogy egy ideig nem adnak fel hirdetést a Facebookon, hogy ezzel...","id":"20200731_facebook_2020q2_penzugyi_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ec37c0-6607-4ca9-8587-a6ebf1589bcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_facebook_2020q2_penzugyi_jelentes","timestamp":"2020. július. 31. 16:13","title":"Ömlik a pénz a Facebookhoz, meg sem érezték a bojkott hatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89300761-1471-4928-8f86-5142f7af6844","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak a levélszavazatok miatt aggódik.","shortLead":"Csak a levélszavazatok miatt aggódik.","id":"20200731_Trump_megsem_akarja_elhalasztani_az_elnokvalasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89300761-1471-4928-8f86-5142f7af6844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c52ce7d-66db-46a3-bea5-887a942fd0a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_Trump_megsem_akarja_elhalasztani_az_elnokvalasztast","timestamp":"2020. július. 31. 09:45","title":"Trump mégsem akarja elhalasztani az elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyöntetűen tagadták bűnösségüket a két és fél évvel ezelőtti szlovák újságírógyilkosság perének még ítéletre váró vádlottjai a bazini székhelyű különleges bíróságon pénteken elmondott záróbeszédeikben - számolt be a TASR, szlovák közszolgálati hírügynökség.","shortLead":"Egyöntetűen tagadták bűnösségüket a két és fél évvel ezelőtti szlovák újságírógyilkosság perének még ítéletre váró...","id":"20200801_Tagadnak_a_Kuciakgyilkossag_vadlottjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e8268b-0813-415a-bcd9-6b0f18c540a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Tagadnak_a_Kuciakgyilkossag_vadlottjai","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:04","title":"Tagadnak a Kuciak-gyilkosság vádlottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]