[{"available":true,"c_guid":"ec995446-dbad-4b9e-b418-9a2e39cee65c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit alkotó 76 éves volt.","shortLead":"A brit alkotó 76 éves volt.","id":"20200731_Meghalt_Alan_Parker_az_Evita_rendezoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec995446-dbad-4b9e-b418-9a2e39cee65c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f1a147-057c-43b7-b40e-c0553750e40c","keywords":null,"link":"/kultura/20200731_Meghalt_Alan_Parker_az_Evita_rendezoje","timestamp":"2020. július. 31. 18:38","title":"Meghalt Alan Parker, az Evita rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d728dc-94c3-4b0a-ab0c-40f111da7928","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze és az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke fél attól, hogy elvész Magyarország jövője, mert most átalusszuk azt, ami történik, és képtelenek leszünk felkelni, a saját lábunkra állni. De azt mondja, egyetlen célja van: úgy élni az életét, hogy ne szenvedjen el lelki károkat.","shortLead":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze és az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke fél attól...","id":"202031__ivanyi_gabor__harcrol_megbanasrol_es_felelemrol__faradtan_de_szenvedellyel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05d728dc-94c3-4b0a-ab0c-40f111da7928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15bc7134-b006-44f5-9c84-792936d98986","keywords":null,"link":"/360/202031__ivanyi_gabor__harcrol_megbanasrol_es_felelemrol__faradtan_de_szenvedellyel","timestamp":"2020. augusztus. 01. 08:15","title":"Iványi Gábor: Nagyon fáradt vagyok, de nem adom fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán rendkívül tehetséges a publicista szerint, mert „úgy tudott ellenzéki létből ismét kormányra kerülni az Európai Unió kellős közepén, hogy nyílt színen, tokkal-vonóval egy hét alatt képes a saját magántulajdonává tenni egy országot.”","shortLead":"Orbán rendkívül tehetséges a publicista szerint, mert „úgy tudott ellenzéki létből ismét kormányra kerülni az Európai...","id":"20200731_Vancsa_Ez_nem_rendszer_hanem_Orban_eletmuve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef48fae3-bff0-4346-bd9e-3f41d12b0b74","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Vancsa_Ez_nem_rendszer_hanem_Orban_eletmuve","timestamp":"2020. július. 31. 10:27","title":"Váncsa: Ez nem rendszer, hanem Orbán életműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Fejér megyei és egy Pest megyei család szólalkozhatott össze.","shortLead":"Egy Fejér megyei és egy Pest megyei család szólalkozhatott össze.","id":"20200731_Erdi_lovoldozes_eletveszelyes_allapot_elkoveto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407ed821-8ca2-403e-a229-9dcc87403d52","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Erdi_lovoldozes_eletveszelyes_allapot_elkoveto","timestamp":"2020. július. 31. 16:05","title":"Érdi lövöldözés: elfogták a gyilkossággal gyanúsított férfit, ketten életveszélyes állapotban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c133ae5c-dc3a-4411-9146-faf1324ea486","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A regisztrációs adatbázist karbantartó programot eddig sem szívlelte a redmondi cég, és ezt most már nem is tagadják.","shortLead":"A regisztrációs adatbázist karbantartó programot eddig sem szívlelte a redmondi cég, és ezt most már nem is tagadják.","id":"20200731_ccleaner_microsoft_defender_nemkivanatos_szoftver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c133ae5c-dc3a-4411-9146-faf1324ea486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e117df4-ceb3-422b-99d8-614a545c2450","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_ccleaner_microsoft_defender_nemkivanatos_szoftver","timestamp":"2020. július. 31. 09:03","title":"Nemkívánatos alkalmazásnak minősítette a Microsoft a sokak által kedvelt CCleanert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e26924-7ea3-40a9-9e2d-022ba6aed61d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Élelmiszeripar, nagyüzemi állattartás, divat és klímaváltozás: összegyűjtöttük az elmúlt időszak legnagyobb hatású, fenntarthatósággal (vagy éppen fenntarthatatlansággal) kapcsolatos dokumentumfilmjeit és sorozatait. ","shortLead":"Élelmiszeripar, nagyüzemi állattartás, divat és klímaváltozás: összegyűjtöttük az elmúlt időszak legnagyobb hatású...","id":"20200801_fenntarthatosag_dokumentumfilmek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09e26924-7ea3-40a9-9e2d-022ba6aed61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1faacc7-f8e4-42a1-a045-b1b218e24e08","keywords":null,"link":"/zhvg/20200801_fenntarthatosag_dokumentumfilmek","timestamp":"2020. augusztus. 01. 09:00","title":"Ezeket a dokumentumfilmeket nézze meg, ha érdekli, mi mindennel pusztítjuk a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e754b436-d74e-4296-b01b-f7c820c6e1c0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"35 állam, köztük Magyarország írta alá 1975. augusztus elsején az Enyhülés korszakának egyik legfontosabb dokumentumát, a Helsinki Zárokmányt. A nyilatkozat, amely a szó szoros értelmében nem szerződés volt, hanem csupán egy kötelezettségvállalásokat felsoroló megállapodás, a vártnál sokkal komolyabb következményekkel járt. ","shortLead":"35 állam, köztük Magyarország írta alá 1975. augusztus elsején az Enyhülés korszakának egyik legfontosabb dokumentumát...","id":"20200801_45_eves_a_nem_vart_lavinat_indito_Helsinki_Zarookmany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e754b436-d74e-4296-b01b-f7c820c6e1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b46d1a-0899-4db2-aab6-6ce0853048f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_45_eves_a_nem_vart_lavinat_indito_Helsinki_Zarookmany","timestamp":"2020. augusztus. 01. 16:00","title":"45 éves az Európában nem várt lavinát indító Helsinki Záróokmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809e0984-df62-4aa6-a967-2a26afc19787","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BKK pályázatot hirdetett a formaruhák megtervezésére, az első helyezett félmillió forintot nyerhet.","shortLead":"A BKK pályázatot hirdetett a formaruhák megtervezésére, az első helyezett félmillió forintot nyerhet.","id":"20200731_BKK_ellenor_formaruha_plyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=809e0984-df62-4aa6-a967-2a26afc19787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958772b3-29fb-4d95-abe3-020eeb934ffc","keywords":null,"link":"/elet/20200731_BKK_ellenor_formaruha_plyzat","timestamp":"2020. július. 31. 20:37","title":"Ön is eldöntheti, milyen ruhában legyenek a budapesti jegyellenőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]