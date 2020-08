Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2f5eded-ebfb-4a9d-850e-24250b948dd1","c_author":"Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna - Vándor Éva","category":"kultura","description":"Egy teljes hónap még hátra van a nyárból, de ha eddig reménykedtünk abban, hogy idén még kifesztiválozhatjuk magunkat, a kormány e heti döntésével ez is elszállt. Nem adjuk azonban fel, nem hagyjuk, hogy az augusztus egy kulturális fekete lyuk legyen. Összeszedtünk néhány programpontot, amely a nyári szabadidő értelmes eltöltését szolgálhatja. ","shortLead":"Egy teljes hónap még hátra van a nyárból, de ha eddig reménykedtünk abban, hogy idén még kifesztiválozhatjuk magunkat...","id":"20200731_Mi_lesz_velunk_fesztivalok_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2f5eded-ebfb-4a9d-850e-24250b948dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f95b88-b6d5-4351-8e0a-7493a8c2a9be","keywords":null,"link":"/kultura/20200731_Mi_lesz_velunk_fesztivalok_nelkul","timestamp":"2020. július. 31. 19:00","title":"Mi lesz velünk fesztiválok nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Északi-sark körüli tengerek felszínén lebegő jégmezők összeterülete 6 millió négyzetkilométerre zsugorodott, 16 százalékkal kisebbre a 2013-tól 2019-ig terjedő évek júliusi átlagánál – közölte a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI). A német kutatók szerint a tengerjég júliusi kiterjedése a legkisebb a műholdas megfigyelések kezdete óta.","shortLead":"Az Északi-sark körüli tengerek felszínén lebegő jégmezők összeterülete 6 millió négyzetkilométerre zsugorodott, 16...","id":"20200801_eszaki_sarkvidek_jegmezok_kiterjedese_juliusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8992b7e0-3ff4-4da1-bf52-90c55430d8b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200801_eszaki_sarkvidek_jegmezok_kiterjedese_juliusban","timestamp":"2020. augusztus. 01. 08:03","title":"Sosem volt ilyen kevés a jég, sosem volt ilyen nagy a baj az Északi-sarkvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c457f23-ad76-4c2f-b54c-8d218aaa1651","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Így nyugodtan belevághat! Deliága Éva gyermekpszichológus tanácsai. ","shortLead":"Így nyugodtan belevághat! Deliága Éva gyermekpszichológus tanácsai. ","id":"20200730_A_mozaikcsalad_elso_nyaralasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c457f23-ad76-4c2f-b54c-8d218aaa1651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efd1f22-24f5-4fc8-a2f3-31fc5c353d68","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200730_A_mozaikcsalad_elso_nyaralasa","timestamp":"2020. július. 30. 17:30","title":"Álomnyaralás vagy rémálom? A mozaikcsalád első utazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809e0984-df62-4aa6-a967-2a26afc19787","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BKK pályázatot hirdetett a formaruhák megtervezésére, az első helyezett félmillió forintot nyerhet.","shortLead":"A BKK pályázatot hirdetett a formaruhák megtervezésére, az első helyezett félmillió forintot nyerhet.","id":"20200731_BKK_ellenor_formaruha_plyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=809e0984-df62-4aa6-a967-2a26afc19787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958772b3-29fb-4d95-abe3-020eeb934ffc","keywords":null,"link":"/elet/20200731_BKK_ellenor_formaruha_plyzat","timestamp":"2020. július. 31. 20:37","title":"Ön is eldöntheti, milyen ruhában legyenek a budapesti jegyellenőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06cddeab-e526-4dd5-9c0d-dd2073ed92a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Voltak olyan kutatási témák, amelyet egy mondatban kellett bemutatni.","shortLead":"Voltak olyan kutatási témák, amelyet egy mondatban kellett bemutatni.","id":"20200731_MTA_kutatointezet_2020_ELKH","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06cddeab-e526-4dd5-9c0d-dd2073ed92a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce1f37c-4c7d-41a0-b33e-85131a9186b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_MTA_kutatointezet_2020_ELKH","timestamp":"2020. július. 31. 14:42","title":"Narancs: egy napjuk volt az MTA-ról leválasztott kutatóintézeteknek leadniuk a 2020-as terveiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött a Slachta Margit rakparton.","shortLead":"Két autó ütközött a Slachta Margit rakparton.","id":"20200731_Karambol_az_Arpad_hidnal_lezartak_a_budai_also_rakpartot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd741c23-7a9c-4220-bcd9-24e1a2d81094","keywords":null,"link":"/cegauto/20200731_Karambol_az_Arpad_hidnal_lezartak_a_budai_also_rakpartot","timestamp":"2020. július. 31. 10:35","title":"Karambol az Árpád hídnál, lezárták a budai alsó rakpartot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Amióta negyedéves bontásban teszik közzé az Egyesült Államok GDP-adatait, egyszer sem volt a mostanihoz fogható visszaesés. Eközben az első alkalommal munkanélküli segélyért folyamodók száma is újra nőni kezdett.","shortLead":"Amióta negyedéves bontásban teszik közzé az Egyesült Államok GDP-adatait, egyszer sem volt a mostanihoz fogható...","id":"20200730_usa_gdp_munkanelkuli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94753063-2551-4282-9530-fa9f6047ab4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_usa_gdp_munkanelkuli","timestamp":"2020. július. 30. 16:06","title":"Soha nem zuhant még ekkorát az amerikai gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4431667-92cf-4565-9ed1-8d64c5621132","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Miura korának egyik legkomolyabb sportkocsijának számított és az olasz autógyártás egyik legendája. ","shortLead":"A Miura korának egyik legkomolyabb sportkocsijának számított és az olasz autógyártás egyik legendája. ","id":"20200731_ma_kerul_kalapacs_ala_ez_a_kozel_1_milliard_forint_erteku_lamborghini_miura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4431667-92cf-4565-9ed1-8d64c5621132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b43a95b-a9b2-4725-83b8-95212959d235","keywords":null,"link":"/cegauto/20200731_ma_kerul_kalapacs_ala_ez_a_kozel_1_milliard_forint_erteku_lamborghini_miura","timestamp":"2020. július. 31. 06:41","title":"Ma kerül kalapács alá ez a közel 1 milliárd forint értékű Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]