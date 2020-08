Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Százmilliós tételekben foglalják le különböző országok az egyelőre kísérleti fázisban lévő koronavírus elleni vakcinákat. A hvg.hu megtudta, a magyar kormány is elkezdett tárgyalni erről. Több cég kísérletezik, kérdés, ki tesz jó lóra látatlanban.","shortLead":"Százmilliós tételekben foglalják le különböző országok az egyelőre kísérleti fázisban lévő koronavírus elleni...","id":"20200805_vakcina_koronavirus_magyarorszag_kormany_gyarto_gyogyszerceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c1b13f-0f10-4a58-af82-2b0785694301","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_vakcina_koronavirus_magyarorszag_kormany_gyarto_gyogyszerceg","timestamp":"2020. augusztus. 05. 06:30","title":"Magyarország is beszállt a koronavírus elleni oltásért folyó őrült versenyfutásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A számvevőszék a párt 2017-es és 2018-as gazdálkodásával nem volt elégedett.","shortLead":"A számvevőszék a párt 2017-es és 2018-as gazdálkodásával nem volt elégedett.","id":"20200804_allami_szamvevoszek_lmp_gazdalkodas_szabalytalansag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccbb892-4973-48b8-b6aa-1ef924090043","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_allami_szamvevoszek_lmp_gazdalkodas_szabalytalansag","timestamp":"2020. augusztus. 04. 12:26","title":"Szabálytalanságokra bukkant az ÁSZ az LMP gazdálkodásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc757910-ce4d-4c0b-868b-daa0cc96d588","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy tűzijátékraktár repült levegőbe a libanoni főváros kikötőjében.","shortLead":"Egy tűzijátékraktár repült levegőbe a libanoni főváros kikötőjében.","id":"20200804_robbanas_Bejrut_libanon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc757910-ce4d-4c0b-868b-daa0cc96d588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ea6051-44c7-45cf-91c3-3156d9f2d8d1","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_robbanas_Bejrut_libanon","timestamp":"2020. augusztus. 04. 18:04","title":"Óriási robbanás történt Bejrútban, több ezer sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cfc599-48a0-4487-9732-18e94f487fa1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset a képek alapján szerencsére nem történt, pedig itt 160 km/h-val mennek a vonatok.\r

","shortLead":"Baleset a képek alapján szerencsére nem történt, pedig itt 160 km/h-val mennek a vonatok.\r

","id":"20200803_Itt_egy_lengyel_vasuti_atjaro_ami_sorra_ejti_csapdaba_az_autosokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82cfc599-48a0-4487-9732-18e94f487fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449ddf35-19a7-4148-ba24-d347d373043f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_Itt_egy_lengyel_vasuti_atjaro_ami_sorra_ejti_csapdaba_az_autosokat","timestamp":"2020. augusztus. 04. 04:21","title":"Itt egy lengyel vasúti átjáró, ami sorra ejti csapdába az autósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06057f68-e30e-4038-ae19-02480355861e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az agyagbányában talált fosszília egy 1,75 méteres óriásdarué.","shortLead":"Az agyagbányában talált fosszília egy 1,75 méteres óriásdarué.","id":"20200803_koponya_oriasdaru_nemetorszag_lelet_paleontologus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06057f68-e30e-4038-ae19-02480355861e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ae4197-5bcc-4530-9b59-c47cc0ddaf04","keywords":null,"link":"/elet/20200803_koponya_oriasdaru_nemetorszag_lelet_paleontologus","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:20","title":"11 millió éves madár csontjait ásták ki Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7a504-87a4-49fb-897f-cd9ac5ded062","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A most előkerült felvétel is megerősíti: Floyd nem állt ellen a rendőri intézkedésnek.



","shortLead":"A most előkerült felvétel is megerősíti: Floyd nem állt ellen a rendőri intézkedésnek.



","id":"20200804_testkamera_video_kerult_elo_George_Floyd_letartoztatasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7a504-87a4-49fb-897f-cd9ac5ded062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450166ee-f4be-46ec-9d17-b722a7db734f","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_testkamera_video_kerult_elo_George_Floyd_letartoztatasarol","timestamp":"2020. augusztus. 04. 16:16","title":"Új testkamerás videó került elő George Floyd haláláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf91eede-734c-4927-8b93-e4225b4bd50f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro elnök kabinetfőnöke és három minisztere is megfertőződött.","shortLead":"Jair Bolsonaro elnök kabinetfőnöke és három minisztere is megfertőződött.","id":"20200804_brazilia_kormany_koronavirus_jair_bolsonaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf91eede-734c-4927-8b93-e4225b4bd50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9b2ada-9738-42cc-ad21-8719dc12403b","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_brazilia_kormany_koronavirus_jair_bolsonaro","timestamp":"2020. augusztus. 04. 05:27","title":"A brazil kormány egyre több tagja kapja el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531ce04b-d396-46a1-afb2-f59ff61ef6e9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Busai Attila és Völgyi Dániel alig egy hétig állt alkalmazásban a Nyköping IBS-nél.","shortLead":"Busai Attila és Völgyi Dániel alig egy hétig állt alkalmazásban a Nyköping IBS-nél.","id":"20200803_bundakiraly_bundabotrany_foci_svedorszag_nykoping","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=531ce04b-d396-46a1-afb2-f59ff61ef6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe36fca-edcf-4784-a12e-d64d3e774b18","keywords":null,"link":"/sport/20200803_bundakiraly_bundabotrany_foci_svedorszag_nykoping","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:41","title":"Bundabotrányos kapcsolat miatt távozhat két magyar focista Svédországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]