„Tavalyelőtt megütöttem a skandináv lottó főnyereményét, 48 millió forintot. Eljártunk a családdal a Balatonra wellnessbe, aztán jöttek az újdonsült legjobb barátok, én pedig számolatlanul adtam kölcsön annak, aki kért. Közülük ma senki sem áll szóba velem. A pénzem két hónap alatt elfogyott, de a szétszórt millióknál sokkal jobban fáj a gyerekeim hiánya, hogy nem ölelhetem át őket, nem lehetnek rám büszkék” – mondta a Blikknek Varga Zsolt.

A 44 éves férfinak alkoholproblémái voltak, és a feleségét is bántalmazta. A nő végül egy félig üres utazótáskával menekült el. Amikor elfogytak a milliók, eladta a feleségével újonnan vásárolt közös házukat is. Azóta egyedül él, most éppen a falu legszélén, egy romos házban lakó barátja fogadta be magához. Amúgy naphosszat csak bolyong a faluban, leginkább a bolt előtt ücsörög. Időnként alkalmi munkát vállal, ha adódik.

Varga Zsolt felidézte, hogy a minap két hajléktalan férfi pénzt és cigarettát kért tőle, de nem volt neki, ezért agyba-főbe verték, rohammentő száguldott vele a kaposvári kórházba.

„Amíg bent voltam a kórházban, senki nem látogatott. A feleségem két éve elhagyott, a három gyermekem pedig nevelőszülőknél él, fél éve nem láttam őket” – kesergett a Blikknek.