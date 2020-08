Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb638024-08dc-4987-a3e2-55736285c717","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Posztapokaliptikus jövő várhat a szegediekre, ha az ember semmit nem tesz a klímaváltozás ellen – derül ki szegedi kutatók több mint ijesztő jóslatából.","shortLead":"Posztapokaliptikus jövő várhat a szegediekre, ha az ember semmit nem tesz a klímaváltozás ellen – derül ki szegedi...","id":"20200805_szeged_tisza_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_2050","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb638024-08dc-4987-a3e2-55736285c717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ccbbc0-0b1a-4358-8ee9-8634e33bc440","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_szeged_tisza_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_2050","timestamp":"2020. augusztus. 05. 08:33","title":"Sokkoló képek: megmutatták, mi történhet Szegeddel és a Tiszával, ha nem változtatunk az életünkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ott, ahol a járványhelyzet kedvező, moziban is levetítik, a többség viszont csak online láthatja majd az élőszereplős Mulant. És ők is csak akkor, ha – a havidíjon túl – fizetnek.","shortLead":"Ott, ahol a járványhelyzet kedvező, moziban is levetítik, a többség viszont csak online láthatja majd az élőszereplős...","id":"20200805_disney_plusz_mulan_bemutato_streaming_video_mozijegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e999ecfa-8968-4e40-aa18-1a684b962431","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_disney_plusz_mulan_bemutato_streaming_video_mozijegy","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:51","title":"8800 forintot kell fizetniük a Disney+ előfizetőinek, ha látni akarják az új Mulan-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány kezdete óta nem regisztráltak ennyi fertőzöttet egy nap alatt. Bulgáriában is rekordot döntött az új esetek száma. ","shortLead":"A járvány kezdete óta nem regisztráltak ennyi fertőzöttet egy nap alatt. Bulgáriában is rekordot döntött az új esetek...","id":"20200804_rekord_lengyel_fertozottek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30d936d-6bd6-49a6-81ed-4b2482f51f41","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_rekord_lengyel_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:10","title":"Egyetlen nap alatt 680 koronavírus-fertőzöttet találtak Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39bc195b-88d7-4d08-a69d-13426f80cbe7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Járványüzenetet kaptak a brit trónörököstől.","shortLead":"Járványüzenetet kaptak a brit trónörököstől.","id":"20200805_Karoly_herceg_utazasi_tanacsokkal_latta_el_a_romaniaiakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39bc195b-88d7-4d08-a69d-13426f80cbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a3cda9-3486-4c1c-b9fb-15327f55b90c","keywords":null,"link":"/elet/20200805_Karoly_herceg_utazasi_tanacsokkal_latta_el_a_romaniaiakat","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:44","title":"Károly herceg utazási tanácsokkal látta el a romániaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e6b889-f1d2-479f-8dd2-58caaa4d9517","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Provokatívnak és életveszélyesnek nevezték a kommentelők a hirdetést. ","shortLead":"Provokatívnak és életveszélyesnek nevezték a kommentelők a hirdetést. ","id":"20200804_Egy_bananevo_kislany_miatt_kellett_bocsanatot_kernie_az_Audinak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64e6b889-f1d2-479f-8dd2-58caaa4d9517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62182cf-f881-4c44-bbc3-5fc0aca3d065","keywords":null,"link":"/elet/20200804_Egy_bananevo_kislany_miatt_kellett_bocsanatot_kernie_az_Audinak","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:05","title":"Egy banánevő kislány miatt kellett bocsánatot kérnie az Audinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1394244-6dc1-4ff9-89ba-4d60766db7a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatról tizenhétre emelkedett az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Pápán, köztük van egy óvónő is. A polgármester szerint az óvodások között nincs fertőzött.","shortLead":"Hatról tizenhétre emelkedett az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Pápán, köztük van egy óvónő is. A polgármester...","id":"20200806_papa_polgarmester_ovoda_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1394244-6dc1-4ff9-89ba-4d60766db7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97813c2-e587-4a41-aba9-f342d9f78de1","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_papa_polgarmester_ovoda_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:32","title":"Az óvodások között nincs fertőzött Pápán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb a szakadék a bérek és a nyugdíjak között, ez pedig várhatóan a jövőben sem fog szűkülni. Éppen ezért mindenképpen érdemes félretenni nyugdíjas éveinkre, ha jelenlegi életszínvonalunkat legalább megközelítőleg szeretnénk időskorunkban is fenntartani. Sok magyarnak azonban ellenérzései vannak a nyugdíj-megtakarításokkal kapcsolatban, ezek egy része azonban indokolatlan. A Bankmonitor szakértői ezért összegyűjtötték az 5 leggyakoribb félreértést a konstrukcióval kapcsolatban. ","shortLead":"Egyre nagyobb a szakadék a bérek és a nyugdíjak között, ez pedig várhatóan a jövőben sem fog szűkülni. Éppen ezért...","id":"20200806_5_gyakori_tevhit_a_nyugdijmegtakaritasokkal_kapcsolatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd63787-07e9-480d-9852-9a4f16ce1c90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_5_gyakori_tevhit_a_nyugdijmegtakaritasokkal_kapcsolatban","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:44","title":"Öt gyakori tévhit a nyugdíj-megtakarításokkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37fb31e3-e65e-4731-bef0-483e1547e77a","c_author":"Kovács Panka","category":"elet","description":"Augusztus 5-én indul(t volna) az idei Sziget. A helyzetet még nekünk is szoknunk kell, így a feldolgozás sajátos módját választottuk. A fesztivál első napján gyorsan körbenéztünk, és meglepve tapasztaltuk: a helyszínen minden olcsóbb, békésebb, és barátságosabb is, mint amit eddig megszoktunk, de azzal meg kell barátkozni, hogy a koncerteket szinte alig hallani. Induljon a Pótsziget!","shortLead":"Augusztus 5-én indul(t volna) az idei Sziget. A helyzetet még nekünk is szoknunk kell, így a feldolgozás sajátos módját...","id":"20200805_sziget_2020_fesztival_ajanlo_fesztival_hangulat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37fb31e3-e65e-4731-bef0-483e1547e77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f0d626-419c-457f-b2b0-7ed8c8db60b2","keywords":null,"link":"/elet/20200805_sziget_2020_fesztival_ajanlo_fesztival_hangulat","timestamp":"2020. augusztus. 05. 20:00","title":"Alig lehet ráismerni az idei Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]