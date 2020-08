Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8eafa793-1e35-44c7-bea4-39ca490eb780","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Még két év sem telt el a genovai katasztrófa óta, és már új viadukt feszül a leszakadt Morandi híd helyén. A neve Szent György híd lett, a gondozását végző üzemeltető céget pedig elvették eddigi tulajdonosától. \r

","shortLead":"Még két év sem telt el a genovai katasztrófa óta, és már új viadukt feszül a leszakadt Morandi híd helyén. A neve Szent...","id":"20200805_Hidemberek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8eafa793-1e35-44c7-bea4-39ca490eb780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628ec6d7-f99c-436d-9989-fa30cc566cfb","keywords":null,"link":"/360/20200805_Hidemberek","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:00","title":"A leomlott genovai híd helyén új van, a politikai alkut megkötötték, felelős még nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573b0b4a-6199-4611-b10b-563a0e8a578e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem kapott támogatást az Nemzeti Kulturális Alap (NKA) idei folyóirat-pályázatán az Új Forrás folyóirat. Az 51 éves lapnak ez a döntés a végét jelentheti. Az Új Forrás nyílt levélben hívta fel a figyelmet a döntés következményeire.","shortLead":"Nem kapott támogatást az Nemzeti Kulturális Alap (NKA) idei folyóirat-pályázatán az Új Forrás folyóirat. Az 51 éves...","id":"20200806_Meltanytalan_modon_dontott_az_NKA_az_Uj_Forras_szerint_a_megszunhet_a_lap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=573b0b4a-6199-4611-b10b-563a0e8a578e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d290a6-77f2-44fd-8456-a53a854b70bf","keywords":null,"link":"/kultura/20200806_Meltanytalan_modon_dontott_az_NKA_az_Uj_Forras_szerint_a_megszunhet_a_lap","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:19","title":"Méltánytalan módon döntött az NKA az Új Forrás szerint, megszűnhet a lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület a bányanyitás miatt kialakult helyzettel indokolta lemondását. A polgármester már korábban felállt.","shortLead":"A testület a bányanyitás miatt kialakult helyzettel indokolta lemondását. A polgármester már korábban felállt.","id":"20200806_kavicsbanya_banya_pilismarot_kepviselo_testulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929bcc20-c4ae-4976-8c83-a392023107e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_kavicsbanya_banya_pilismarot_kepviselo_testulet","timestamp":"2020. augusztus. 06. 15:54","title":"Lemondott Pilismarót képviselő-testülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e691dce1-7c19-4f96-be10-e73bfa29374c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A milliárdost letartóztatták, az ügyvédje is gyanúsított. Az illetőről azt közölték, hogy élelmiszerlánc- és szállodatulajdonos.","shortLead":"A milliárdost letartóztatták, az ügyvédje is gyanúsított. Az illetőről azt közölték, hogy élelmiszerlánc- és...","id":"20200807_nav_milliardos_adocsalas_szallodatulajdonos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e691dce1-7c19-4f96-be10-e73bfa29374c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c59a98f-0db6-4b90-8f26-92ee457fd407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_nav_milliardos_adocsalas_szallodatulajdonos","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:24","title":"A NAV őrizetbe vett egy “közismert milliárdost”– videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203db1cb-c493-46ad-909d-fa9bc1cc2f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index volt főszerkesztője azt mondta a hvg360-nak, hogy amikor volt cégétől a titoktartási kötelezettség feloldását kérte, nem arra gondolt, hogy a híváslistája és a lakcíme a kormányhoz közeli médiában forogjon. ","shortLead":"Az Index volt főszerkesztője azt mondta a hvg360-nak, hogy amikor volt cégétől a titoktartási kötelezettség feloldását...","id":"20200805_Dull_Szabolcs_lakas_vaszily_pesti_Tv_index","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=203db1cb-c493-46ad-909d-fa9bc1cc2f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8894e775-e175-4ce5-80d7-4cb35413f26d","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Dull_Szabolcs_lakas_vaszily_pesti_Tv_index","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:16","title":"Dull Szabolcs lakására csöngetett be Vaszily Miklós új tévéjének stábja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01f9b69-cef0-4c23-817a-479086e2ee53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egykor az Oppo almárkájaként ismert, ma már önálló telefongyártó hozta el a mobilpiac eddigi legolcsóbb 5G-képes készülékét.","shortLead":"Az egykor az Oppo almárkájaként ismert, ma már önálló telefongyártó hozta el a mobilpiac eddigi legolcsóbb 5G-képes...","id":"20200806_realme_v5_bemutato_specifikacio_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f01f9b69-cef0-4c23-817a-479086e2ee53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea2b6e6-b216-42ca-9f0b-6dd020162b94","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_realme_v5_bemutato_specifikacio_okostelefon","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:03","title":"Ez az eddigi legolcsóbb 5G-s telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nagy amerikai lapok sorra vesznek búcsút a 96 éves korában elhunyt Martha Nierenbergtől, aki sokáig az első számú felperes volt a magyar állammal szemben a világ egyik legnagyobb műkincskollekciójáért zajló, sok évtizedes jogi csatában.","shortLead":"A nagy amerikai lapok sorra vesznek búcsút a 96 éves korában elhunyt Martha Nierenbergtől, aki sokáig az első számú...","id":"20200807_Herzoggyujtemeny_ugy_ment_el_a_fo_orokos_hogy_nem_teljesult_elete_alma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e385a08-62b1-4a19-8363-18c044c4574d","keywords":null,"link":"/360/20200807_Herzoggyujtemeny_ugy_ment_el_a_fo_orokos_hogy_nem_teljesult_elete_alma","timestamp":"2020. augusztus. 07. 07:30","title":"Herzog-gyűjtemény: úgy ment el a fő örökös, hogy nem teljesült élete álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira leromlott a villamospálya állapota, hogy elkerülhetetlenné vált a felújítás a szakaszon.","shortLead":"Annyira leromlott a villamospálya állapota, hogy elkerülhetetlenné vált a felújítás a szakaszon.","id":"20200805_Harom_hetig_potlobuszok_jarnak_az_1es_villamos_helyett_a_Konyves_Kalman_koruton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0277f487-8b51-4f00-89a2-be911684dc4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Harom_hetig_potlobuszok_jarnak_az_1es_villamos_helyett_a_Konyves_Kalman_koruton","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:43","title":"Három hétig pótlóbuszok járnak az 1-es villamos helyett a Könyves Kálmán körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]