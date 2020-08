Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"754280a3-1e37-41b3-92ba-c23642d66b9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A teszt szabadáras, de a Nemzeti Népegészségügyi Központ által ajánlott ár 30,5 ezer forint.","shortLead":"A teszt szabadáras, de a Nemzeti Népegészségügyi Központ által ajánlott ár 30,5 ezer forint.","id":"20200808_Tripla_aron_merik_a_koronavirustesztet_ket_korhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754280a3-1e37-41b3-92ba-c23642d66b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35ef663-c629-46ce-908f-16553cda34ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_Tripla_aron_merik_a_koronavirustesztet_ket_korhazban","timestamp":"2020. augusztus. 08. 15:49","title":"Tripla áron mérik a koronavírus-tesztet két kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db51c6-888c-4dce-895e-ceb31fb05fbd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem lehet megállítani a tömeget, maszkot osztanak, és remélik a legjobbakat.","shortLead":"Nem lehet megállítani a tömeget, maszkot osztanak, és remélik a legjobbakat.","id":"20200807_250_ezres_motorostalalkozo_kezdodik_ma_Amerikaban_a_jarvany_kozepen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2db51c6-888c-4dce-895e-ceb31fb05fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51b38a8-fce2-4fde-8c92-28624628a1f3","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_250_ezres_motorostalalkozo_kezdodik_ma_Amerikaban_a_jarvany_kozepen","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:19","title":"250 ezres motorostalálkozó kezdődik ma Amerikában, a járvány közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02415f81-9647-49e5-a5bc-40eaacba527c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Drávucz Rita kislánya most először tapasztalhatta meg, milyen járni.\r

","shortLead":"Drávucz Rita kislánya most először tapasztalhatta meg, milyen járni.\r

","id":"20200808_Osszegyult_a_penz_a_magyar_olimpikon_kislanyanak_kezelesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02415f81-9647-49e5-a5bc-40eaacba527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9f0237-f0d3-4c71-8d5f-96a4d18f9ad2","keywords":null,"link":"/elet/20200808_Osszegyult_a_penz_a_magyar_olimpikon_kislanyanak_kezelesere","timestamp":"2020. augusztus. 08. 13:16","title":"Összegyűlt a pénz a magyar olimpikon kislányának kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Kanye Westnek az elmúlt hetekben felbukkanó furcsa víziói és sértő bejegyzései eleinte egy jól kidolgozott médiakampány elemeinek tűnhettek, de hamar megjelentek azok a rajongók és támogatók, akik arra figyelmeztettek, hogy a rapperen valószínűleg eluralkodott korábban felvállalt bipoláris zavara. Ha ismerjük és értjük a betegség tüneteit, West ámokfutásnak tűnő megnyilvánulásai is egészen más megvilágításba kerülnek. De mit kell tudni és hogyan érdemes beszélni a bipoláris zavarról? Dr. Belső Nóra pszichiátert kérdeztük.","shortLead":"Kanye Westnek az elmúlt hetekben felbukkanó furcsa víziói és sértő bejegyzései eleinte egy jól kidolgozott médiakampány...","id":"20200806_kanye_west_belso_nora_bipolaris_zavar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfca58d-6e4a-4a93-a0c5-6a4ae2a4ca57","keywords":null,"link":"/elet/20200806_kanye_west_belso_nora_bipolaris_zavar","timestamp":"2020. augusztus. 06. 20:00","title":"Ne az legyen a reakció, hogy ez egy félőrült pszichopata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba25acb-fc97-4547-b308-e0aa45ce2ed7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Facebook-főnöknek van miből élnie.","shortLead":"A Facebook-főnöknek van miből élnie.","id":"20200807_mark_zuckerberg_facebook_vagyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aba25acb-fc97-4547-b308-e0aa45ce2ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d755fe2c-a51a-48f9-8d6f-734fbec084e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_mark_zuckerberg_facebook_vagyon","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:25","title":"Már 100 milliárd dolláros vagyona van Mark Zuckerbergnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több fontos bejelentést is tett csütörtökön a szegedieknek a Digi.","shortLead":"Több fontos bejelentést is tett csütörtökön a szegedieknek a Digi.","id":"20200806_szeged_digi_szaloptika_internet_digimobil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6ba4fb-71cd-43e2-8b12-5c04252b71c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_szeged_digi_szaloptika_internet_digimobil","timestamp":"2020. augusztus. 06. 17:03","title":"Szegeden él? Önt is érintheti a Digi mai bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11cba154-8a65-49a1-bee8-864cc6065e56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andrzej Duda elnöki beiktatásán képviselők tiltakoztak a melegellenes politika ellen.","shortLead":"Andrzej Duda elnöki beiktatásán képviselők tiltakoztak a melegellenes politika ellen.","id":"20200807_Ez_a_szivarvanyos_projekt_biztosan_nem_esett_jol_a_homofob_lengyel_elnoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11cba154-8a65-49a1-bee8-864cc6065e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a85731-d87a-4d7c-b8fd-5fd24992e873","keywords":null,"link":"/elet/20200807_Ez_a_szivarvanyos_projekt_biztosan_nem_esett_jol_a_homofob_lengyel_elnoknek","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:19","title":"Ez a szivárványos projekt biztosan nem esett jól a homofób lengyel elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok szerint nem volt jó ötlet. Vizsgálják a növényeket.","shortLead":"A hatóságok szerint nem volt jó ötlet. Vizsgálják a növényeket.","id":"20200807_Egy_ferfi_elultette_a_Kinabol_erkezo_titokzatos_vetomagokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ae82ff-edce-4a7d-b383-2a3e5f88b80c","keywords":null,"link":"/elet/20200807_Egy_ferfi_elultette_a_Kinabol_erkezo_titokzatos_vetomagokat","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:44","title":"Egy férfi elültette a Kínából érkező titokzatos vetőmagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]