Idén augusztus 5-től 11-ig tartott volna a Sziget. Arról, hogy a helyszínen most minden olcsóbb, békésebb és barátságosabb, ebben a cikkben írtunk. Most az elmúlt évek Szigettel kapcsolatos statisztikáit szedtük pontokba.

1. Ennyibe került a Sziget

Az első Sziget költségvetése 26 millió forintra rúgott. Csakhogy apránként mindössze 8,5 milliót sikerült összeszedni. Az akkori Fővárosi Önkormányzat ezért 500 ezer forintot adott, de beszállt pénzzel a Pepsi és a nagykanizsai sörgyár is. A Taverna Rt. pedig akkoriban szinte már csillagászatinak számító összeggel, 3 millió forinttal járult hozzá a szervezéshez, cserébe a vendéglátás jogát kérte. Végül a csapat 3,5 milliós hiánnyal zárta az első Szigetet. Mentőövet a budapesti önkormányzat dobott.

Érdekesség: tavaly csak a fő fellépőkre szánt összeget fél milliárd forinttal növelték meg a 2018-ashoz képest, a fesztivál teljes költségvetés pedig meghaladta a 10 milliárd forintot.

2. Ennyi látogató ment a fesztiválra

Az első Szigetre, amelynek fővédnöke Göncz Árpád, néhai köztársasági elnök volt, 43 ezren vettek jegyet. A szlogenek úgy hangzottak, hogy „Kell egy hét együttlét!”, „Sem VIT, sem Woodstock”. Egy évvel később már éppen 100 ezerrel többen mentek el. 1995-ben 173 ezren, 1996-ban, az első Pepsi-szigeten pedig már 206 ezren buliztak a III. kerületi helyszínen. Négy évvel később immár 300 ezer vendég érkezett a Szigetre, 2001-ben pedig a „megtelt” feliratú táblát is ki kellett tenni, egy hét alatt 361 ezer érdeklődő fordult meg a Hajógyári szigeten.

Sziget Fesztivál 2001 © Dudás Szabolcs

2003-ban annyi eső esett, hogy a fesztivál első két napján 27 ezerrel kevesebben mentek el, mint 2002-ben. Viszont a napi látogatók száma rekordot döntött: a fesztivál szombatján 62 ezren voltak egyszerre a szigeten. Egy évvel korábban egy hét alatt összesen 369 ezren voltak kíváncsiak a rendezvényre, ez is rekordnak számított, ahogyan a 2004-es adat is, amikor még 8 ezerrel volt több a látogató. A 2005-ös és 2006-os, akkor még hétnapos fesztivál 385 ezres látogatói rekordját 2009-ben sikerült túlszárnyalni: az 5 fesztiválnap látogatóival számolva és a Tankcsapdára összegyűlt tömeggel együtt összesen 390 ezren buliztak a Szigeten.

2014-ben már 415 ezren voltak kíváncsiak a látványvilágában teljesen megújult Fesztiválköztársaságra, nemcsak a bérletek fogytak el előre, napi látogatócsúcsot is hozott a fesztivál: csütörtökön 85 ezres teltház volt. A Sziget csúcsot döntött 2016-ban is: összesen 496 ezer látogatót számlált a fesztivál. Teltházas napokból is több volt: Rihanna, a Muse és SIA is megtöltötte a Szigetet.

Rihanna © Stiller Ákos

2018-ban megérkezett a kezdetektől számított 9 milliomodik látogató is, a nézőcsúcs abban az évben is megdőlt: a látogatók száma az egy hét alatt meghaladta a félmilliót. A szervezők úgy számoltak, hogy 2020-ban megérkezett volna a kezdetektől számított 10 milliomodik Sziget-látogató.

3. Ennyi programot szerveztek

Az első fesztiválon 200 koncertet adtak a zenekarok, 80 filmet vetítettek a szabadtéri moziban. Ezeken kívül 40 színházi előadást is bemutatták. A szervezők szerint 1996 volt az „áttörés éve”, nagyjából 800 programot tartottak. 2002-ben ennél is többet: ezret. Ez a szám később is nagyjából ennyi lett.

4. Ennyi helyszínt építettek

Ahhoz képest, hogy az első évben még csak két színpadot építettek, hét évvel később már újabb, önálló színpadon lehetett világzenét hallgatni. Volt Pall Mall Night Zone Party és Táncdalfesztivál sátor, ahol többek között Soltész Rezső és Uhrin Benedek koncertjein lehetett őrjöngeni. Újabb öt évvel később 76 hektáron 30 ezer négyzetméternyi sátrat és 3500 négyzetméter színpadot állítottak, 66 különböző programhelyszín volt.

Tavaly legnagyobbnak a Nagyszínpad számított, ezt követte az A38 Sátor és a Party Aréna. Ezeken kívül volt 600 fős színházsátor, míg a Lumináriumban egyidőben csak 100 ember lehetett bent. A Colosseum 3600 raklapból épült, 27 kilométernyi kerítést húztak ki, 250 konténert telepítettek, 600 angol és 1200 mobil WC-t állítottak.

© Huszár Dávid

5. Ennyien léptek fel

2004-ben a Szigeten már több mint 100 külföldi, illetve 350-400 magyarországi zenekar és előadó lépett fel - Ausztráliától Finnországig, Kubától Japánig. Egy évvel később 170-nél is több fellépő érkezett a világ majd’ 50 országából. Újabb egy évvel később az országok száma elérte a 44-et, a külföldi fellépőké a 250-et, a hazai produkcióké pedig az 500-at. A 2011-es Szigetre 6 kontinens mintegy 50 országából érkeztek. A fesztivál ekkor már az egyik legfontosabb kulturális, zenei esemény volt Európában.

6. Ezekből az országokból jöttek a legtöbben

Az első évben még csak magyarok buliztak a Hajógyári szigeten. Ők elégedettek voltak, és a sajtóvisszhang miatt sem panaszkodhattak a szervezők. 1997-től már a külföldi látogatók aránya is látványosan megugrott, 2015-ben már 90 országból érkezett a Fesztiválköztársaság polgársága. Jöttek szerte Európából és a világ számos egyéb pontjáról: volt látogató az Aland-szigetekről, Botswanából, Equadorból, a Kajmán-szigetekről és Guadalupe-ből is. 2016-ban is eljött a fél világ Budapestre: a Föld mintegy 200 országából landoltak vendégek. A britek voltak a legnagyobb külföldi tábor, őket követték a hollandok, majd a franciák, a németek és az olaszok.

© Túry Gergely

7. Ők léptek fel

Az igazi, nagy nevek a második fesztiválon jelentek meg: Jethro Tull, Ten Years After, Grandmothers of Invention, Jefferson Starship, Birds, Blood Sweat and Tears, Eric Burdon.

1996-ban egy napra már két világsztár jutott: Slash, Iggy Pop, The Prodigy, Therapy. Egy évvel később eljött Budapestre David Bowie, a Motörhead, a Rollins Band, a fénykorát élő Chumbawamba és a Faith No More. A Prodigy az utolsó pillanatban visszalépett.

1999-ben itt járt többek között az Ignite, az Asian Dub Foundation, Faithless, a Guano Apes és a Kool and the Gang.

A tizedik, 2002-es Sziget sokak szerint a legbékésebb és legtöbb programot kínáló rendezvény volt a fesztivál történetében. Több mint 80 nemzetközi sztár lépett fel.

A 2005-ös nulladik napon búcsúzott a közönségtől az Illés zenekar. Szörényi Leventéék 2005. augusztus 9-én először és utoljára léptek fel a Szigeten. Szintén a nulladik napon, de már 2008-ban adott koncertet Budapesten az Iron Maiden.

Prince © Stiller Ákos

2011-ben fellépett Prince, míg a 2018-as húzónevek közé tartozott a Mumford & Sons Dua Lipa, Kygo, Lana Del Rey, Shawn Mendes, Liam Gallagher, Lykke Li, az Oscar and The Wolf, Bonobo, a Bastille és a War On Drugs is.

Tavaly eljött Budapestre Jane Goodall világhírű főemlőskutató, az ENSZ békenagykövete és környezetvédő, míg Al Gore, volt amerikai alelnök, a Climate Reality Project elnevezésű civil szervezet alapítója videóüzenetben közvetítette gondolatait a fesztiválozóknak.

Foo Fighters © Reviczky Zsolt

Szintén 2019-ben két napon is előfordult, hogy a headlinerek előtt is headliner játszott: az utolsó napon a Foo Fighterst megelőzte a Twenty One Pilots, míg szombaton a Nationalt Macklemore. Ami pedig a világsztárokat illeti, többek közt itt volt a Post Malone és Ed Sheeran is.

8. Ennyien dolgoztak a Szigeten

A harmadik fesztiváltól, 1995-től 3-4 ember számára már állandó munkát jelentett a fesztivál szervezésére létrejött cég. Az egyhetes összejövetel előtt, alatt és után pedig több mint 4 ezren dolgoztak Óbudán. Ez a szám azóta sokszorosára nőtt: 2019-ben 18 ezer ember dolgozott a fesztivál területén 2 műszakban. Közülük 1200 őr felelt a biztonságért, 600-an dolgoztak az egészségügyi bázison, 1000-en takarítottak, 300-an voltak tűzoltók. Csak a Nagyszínpad körüli munkákhoz 150-170 ember kellett.