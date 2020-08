Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"A Színház- és Filmművészeti Egyetem generációkon átívelő örökségét most politikai-ideológiai céloktól vezérelve lerombolják. Ne hagyjuk, hogy egy egyetem szabadságharcát sárba tiporja a hatalom!\" – hangsúlyozza a Facebookon közzétett videójában az SZFE diáksága. ","shortLead":"\"A Színház- és Filmművészeti Egyetem generációkon átívelő örökségét most politikai-ideológiai céloktól vezérelve...","id":"20200810_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_hallgatok_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fbf67c-b520-44a5-a697-79674be2e03b","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_hallgatok_video","timestamp":"2020. augusztus. 10. 13:15","title":"Tényekkel reagálnak a vádakra a Színművészeti hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem az Amazon és nem is az Apple, hanem egy luxusbútorokat kínáló cég részvényeinek értéke nőtt a legjobban a milliárdos portfóliójában. ","shortLead":"Nem az Amazon és nem is az Apple, hanem egy luxusbútorokat kínáló cég részvényeinek értéke nőtt a legjobban...","id":"20200810_Sosem_talalna_ki_milyen_reszveny_hasit_a_legjobban_Warren_Buffet_portfoliojaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9886b4c5-fdd9-43c0-aac4-f5e92fd4972a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Sosem_talalna_ki_milyen_reszveny_hasit_a_legjobban_Warren_Buffet_portfoliojaban","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:29","title":"Luxusbútorokon kaszált óriásit Warren Buffet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0bf40cc-8478-4e3c-8613-aa18f19890d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei titkos fegyvereként is emlegetik a Kirin 1000 lapkakészletet, ami a küszöbön álló Mate 40 sorozat lelke lehet. Csakhogy egyelőre kérdés, sikerül-e sokáig tömegesen gyártani.","shortLead":"A Huawei titkos fegyvereként is emlegetik a Kirin 1000 lapkakészletet, ami a küszöbön álló Mate 40 sorozat lelke lehet...","id":"20200810_huawei_kirin1000_lapkakeszlet_bemutatasa_szeptember5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0bf40cc-8478-4e3c-8613-aa18f19890d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc9205d-60fa-41b0-aca4-78718bce1f38","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_huawei_kirin1000_lapkakeszlet_bemutatasa_szeptember5","timestamp":"2020. augusztus. 10. 12:03","title":"\"A Huawei titkos fegyvere\" lehet ez az új chip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7efc61-1bec-42a7-abc7-4079973da514","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a Google Chrome és az immár megújult Microsoft Edge piaci részesedése folyamatosan növekszik, a Firefox egyre inkább elveszíti a felhasználók bizalmát.","shortLead":"Miközben a Google Chrome és az immár megújult Microsoft Edge piaci részesedése folyamatosan növekszik, a Firefox egyre...","id":"20200809_bongeszok_piaci_reszesedese_2020_julius","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb7efc61-1bec-42a7-abc7-4079973da514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf845e6-92d0-4065-a5d3-4d292fde9a23","keywords":null,"link":"/tudomany/20200809_bongeszok_piaci_reszesedese_2020_julius","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:03","title":"Melyik böngésző mennyire népszerű?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Déltől várható zápor és zivatar vasárnap.","shortLead":"Déltől várható zápor és zivatar vasárnap.","id":"20200809_Napos_idore_szamithat_ma_de_varhato_eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716404f1-0cc3-4263-9165-198b701dcc52","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Napos_idore_szamithat_ma_de_varhato_eso","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:13","title":"Napos időre számíthat ma, de várható eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az amerikai konzervatívok kedvenc lapja arra figyelmezteti a jobboldalt, hogy az hibát követ el, amikor keblére öleli Orbán Viktort, mert az autokrácia és az urambátyám rendszer akkor sem elfogadható, ha éppen a baloldal ellenpontja tartja fenn.","shortLead":"Az amerikai konzervatívok kedvenc lapja arra figyelmezteti a jobboldalt, hogy az hibát követ el, amikor keblére öleli...","id":"20200810_National_Review_A_konzervativok_az_Orbanfele_tekintelyelvuseget_es_korrupciot_sem_engedhetik_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6eb3ad4-0fad-42c6-8411-e1f10fdb10f0","keywords":null,"link":"/360/20200810_National_Review_A_konzervativok_az_Orbanfele_tekintelyelvuseget_es_korrupciot_sem_engedhetik_meg","timestamp":"2020. augusztus. 10. 07:30","title":"National Review: Az amerikai konzervatívok félreértik Orbánt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95d3a91-4a36-4a0b-968a-252fd9c518bf","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Kizárt, hogy 65 milliárd forint elég legyen a Hajdúnánásra tervezett MotoGP-pályára, és az is, hogy a beruházás valaha megtérüljön. Az első hasonló hazai pályaépítésnek Sávolyon hatalmas bukás lett a vége.","shortLead":"Kizárt, hogy 65 milliárd forint elég legyen a Hajdúnánásra tervezett MotoGP-pályára, és az is, hogy a beruházás valaha...","id":"202032__motogp__hajdunanasi_turistaroham__ablakon_kidobott_penz__motorosokk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d95d3a91-4a36-4a0b-968a-252fd9c518bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c02f4c-2b59-4d9f-8b2a-19607dca467f","keywords":null,"link":"/360/202032__motogp__hajdunanasi_turistaroham__ablakon_kidobott_penz__motorosokk","timestamp":"2020. augusztus. 10. 07:00","title":"„Bőgjenek hát a motorok”, üzente Orbán Hajdúnánásnak a sávolyi lebőgés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c993baa-59b9-4e0b-8ad6-52e66bf63d05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat egyik helyiségében tartott rendezvényre ment egy koronavírussal fertőzött, utána került karanténba mindenki - derült ki az RTL Klub Híradójából. Megtudták azt is, a szegedi Fül-Orr-Gégészeti Klinikát egy koronavírusos dolgozó miatt zárták le. ","shortLead":"Az önkormányzat egyik helyiségében tartott rendezvényre ment egy koronavírussal fertőzött, utána került karanténba...","id":"20200809_koronavrus_ujfeherto_szeged_siofok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c993baa-59b9-4e0b-8ad6-52e66bf63d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988195c2-3587-4770-9b09-72d75b0fabf8","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_koronavrus_ujfeherto_szeged_siofok","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:03","title":"Mindenki karanténba került egy újfehértói rendezvény után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]