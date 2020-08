Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy felmérésből kiderül, hogy minden második ember, aki elvesztette a munkáját, a családjától számíthat segítségre.","shortLead":"Egy felmérésből kiderül, hogy minden második ember, aki elvesztette a munkáját, a családjától számíthat segítségre.","id":"20200811_Atlagosan_3_honap_tartaleka_van_azoknak_akiket_a_koronavirus_miatt_rugtak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51da27b-aa90-4118-a263-48258b7a2237","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_Atlagosan_3_honap_tartaleka_van_azoknak_akiket_a_koronavirus_miatt_rugtak_ki","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:38","title":"Átlagosan 3 hónap tartalékuk van azoknak, akiket a koronavírus miatt rúgtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f463cce2-54e5-4fe5-afc8-d80fc03a6464","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítógépes üzletágban megmaradt utolsó részesedését is értékesítette a valaha szebb napokat látott Toshiba. A döntés hivatalos.","shortLead":"A számítógépes üzletágban megmaradt utolsó részesedését is értékesítette a valaha szebb napokat látott Toshiba...","id":"20200810_toshiba_laptop_szamitogep_reszvenycsomag_sharp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f463cce2-54e5-4fe5-afc8-d80fc03a6464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b8e7c8-e830-42d3-ab8f-43d7eba48ca5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_toshiba_laptop_szamitogep_reszvenycsomag_sharp","timestamp":"2020. augusztus. 10. 16:03","title":"A Toshiba teljesen felhagy a számítógépes üzlettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3368e7b2-501d-448f-bf07-114de143c1ea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kis Szürke és a Kis Fehér első ízben lubickolhat a tengerben azóta, hogy a sanghaji akvárium megvásárolta őket az orosz bálnakutató központtól.

","shortLead":"A Kis Szürke és a Kis Fehér első ízben lubickolhat a tengerben azóta, hogy a sanghaji akvárium megvásárolta őket...","id":"20200811_little_grey_little_white_fogsag_feher_delfinek_beluga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3368e7b2-501d-448f-bf07-114de143c1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768035a3-7b88-422b-acb8-584da61a326d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_little_grey_little_white_fogsag_feher_delfinek_beluga","timestamp":"2020. augusztus. 11. 13:03","title":"9 év fogság után jött el két fehér delfin nagy napja: kiszabadult Little Grey és Little White","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1238a691-d1ad-4211-b154-70579b1ace6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A cseszneki HUG fesztiválon az éteri hangú handpan lesz a főszereplő.","shortLead":"A cseszneki HUG fesztiválon az éteri hangú handpan lesz a főszereplő.","id":"20200811_Hetvegen_lesz_az_egyik_legszerethetobb_magyar_fesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1238a691-d1ad-4211-b154-70579b1ace6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ee6d88-d306-4dd6-8505-413b86d832b4","keywords":null,"link":"/kultura/20200811_Hetvegen_lesz_az_egyik_legszerethetobb_magyar_fesztival","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:02","title":"Hétvégén lesz az egyik legszerethetőbb magyar fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531ce04b-d396-46a1-afb2-f59ff61ef6e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megvert Busai Attila nem tudja, mi lehetett a támadás mögött, de nagyon férfiatlan dolognak tartja, ha valaki verőlegényekkel intézi ezt.","shortLead":"A megvert Busai Attila nem tudja, mi lehetett a támadás mögött, de nagyon férfiatlan dolognak tartja, ha valaki...","id":"20200811_fradi_busai_megveres_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=531ce04b-d396-46a1-afb2-f59ff61ef6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc416dac-ab2a-4404-86a1-480465996106","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_fradi_busai_megveres_foci","timestamp":"2020. augusztus. 11. 11:12","title":"A Fradi volt focistája szerint valaki megrendelte megverését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b2f55e-ae8d-43b0-b3e4-5d2a345b1814","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elnézést kért a BBC vezérigazgatója, Tony Hall azért, mert egy júliusi műsorban egy fehér férfi a „nigger” szót használta a brit közszolgálati médium egyik műsorában. A BBC egy ideig helyesnek tartotta döntését, mert azzal illusztrálni kívánt egy feketék elleni rasszista támadásról szóló beszámolót.","shortLead":"Elnézést kért a BBC vezérigazgatója, Tony Hall azért, mert egy júliusi műsorban egy fehér férfi a „nigger” szót...","id":"20200809_Bocsanatot_kert_a_BBC_egy_rasszista_beszolas_miatt__de_mar_keson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3b2f55e-ae8d-43b0-b3e4-5d2a345b1814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4bc1e2-c905-4ee3-8110-da589e1bcbbe","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Bocsanatot_kert_a_BBC_egy_rasszista_beszolas_miatt__de_mar_keson","timestamp":"2020. augusztus. 09. 20:40","title":"Bocsánatot kért a BBC egy rasszista beszólás miatt – de már későn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a2343f-2195-40fd-8417-43233bdcda06","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hriszto Ivanov az öt hete tartó kormányellenes zavargások egyik főszereplőjeként az EU fellépését kéri a korrupt bulgáriai kormányzat ellen, hangsúlyozva, hogy azt az uniós polgárok pénzét nyúlja le.","shortLead":"Hriszto Ivanov az öt hete tartó kormányellenes zavargások egyik főszereplőjeként az EU fellépését kéri a korrupt...","id":"20200811_Bolgar_ellenzeki_vezeto_A_bolgar_allami_maffiat_az_EU_lelegezteto_gepen_tartjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74a2343f-2195-40fd-8417-43233bdcda06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9c2e2d-3da6-4765-9688-8f1f9e74fc56","keywords":null,"link":"/360/20200811_Bolgar_ellenzeki_vezeto_A_bolgar_allami_maffiat_az_EU_lelegezteto_gepen_tartjak","timestamp":"2020. augusztus. 11. 07:30","title":"Bolgár ellenzéki vezető: a bolgár állami maffia az EU lélegeztetőgépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Továbbra is bizonytalan a tanévkezdés, durva szállodai árak a Balatonon, Magyarországra költözhet a szerb foci. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Továbbra is bizonytalan a tanévkezdés, durva szállodai árak a Balatonon, Magyarországra költözhet a szerb foci...","id":"20200810_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bbc1e3-c49a-4a0a-b97c-19a0d60f0afb","keywords":null,"link":"/360/20200810_Radar360","timestamp":"2020. augusztus. 10. 08:00","title":"Radar360: Komoly tüntetések Minszkben és Bejrútban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]