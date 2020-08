Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cce5cdce-9ed6-4718-8da4-e203ea2869b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább harmonizálják a vasúti és autóbuszos közlekedést Székesfehérvár és Budapest között, illetve az esztergomi vasútvonal térségében. A lesz, ahol kevesebb busz jár majd, de a buszok indulását a vonatokhoz igazítják.\r

\r

","shortLead":"Tovább harmonizálják a vasúti és autóbuszos közlekedést Székesfehérvár és Budapest között, illetve az esztergomi...","id":"20200811_mav_volanbusz_menetredni_valtozasok_kevesebb_buszjarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce5cdce-9ed6-4718-8da4-e203ea2869b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7054dd6-908f-4457-a058-2dad747afec3","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_mav_volanbusz_menetredni_valtozasok_kevesebb_buszjarat","timestamp":"2020. augusztus. 11. 11:05","title":"Kevesebb Volánbusz jár majd Budapest és Székesfehérvár között augusztus 20. után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum híveinek kétharmada, a Jobbik-szimpatizánsok közel fele a szoros együttműködésre voksol.","shortLead":"A Momentum híveinek kétharmada, a Jobbik-szimpatizánsok közel fele a szoros együttműködésre voksol.","id":"20200811_Idea_Az_ellenzeki_szavazok_kozel_haromnegyede_kozos_listat_akar_2022ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac4054b-c463-45c2-8836-fdf26d23149d","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Idea_Az_ellenzeki_szavazok_kozel_haromnegyede_kozos_listat_akar_2022ben","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:15","title":"IDEA Intézet: Az ellenzéki szavazók közel háromnegyede közös listát akar 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3ba3a5-7eca-4d24-827c-c47b45006c2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elmondása szerint békére lelt, amikor otthagyta a színészkedést.","shortLead":"Elmondása szerint békére lelt, amikor otthagyta a színészkedést.","id":"20200810_Cameron_Diaz_elarulta_miert_hagyta_ott_Hollywoodot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb3ba3a5-7eca-4d24-827c-c47b45006c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087964e6-3872-47a2-951c-80a37a29362e","keywords":null,"link":"/elet/20200810_Cameron_Diaz_elarulta_miert_hagyta_ott_Hollywoodot","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:04","title":"Cameron Diaz elárulta, miért hagyta ott Hollywoodot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Január elsejétől áll fel a Szent István Egyetemen az alapítvány és a fenntartói feladatokat ellátó kuratórium, de az egyetem átstrukturálása a megbízott rektor szerint akár évekig eltarthat. Az átalakítás akár szakok megszűnésével is járhat.","shortLead":"Január elsejétől áll fel a Szent István Egyetemen az alapítvány és a fenntartói feladatokat ellátó kuratórium, de...","id":"20200810_Szent_Istvan_Egyetem_szak_megszunes_alapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ee1d34-62b0-4a76-9e44-80b3ca9f078a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Szent_Istvan_Egyetem_szak_megszunes_alapitvany","timestamp":"2020. augusztus. 10. 07:27","title":"Szakok szűnhetnek meg a Szent István Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lassan eléri a 20 milliót a regisztrált fertőzöttek száma.","shortLead":"Lassan eléri a 20 milliót a regisztrált fertőzöttek száma.","id":"20200810_Vilag_koronavirusjarvany_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b23ffc-e8ac-4bc3-a0a7-011cc17b5261","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_Vilag_koronavirusjarvany_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 10. 06:47","title":"Már több mint 730 ezren haltak meg a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3d1dc0-0192-42ab-ae0e-b049cb55b90f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A különleges szemüveg egy postaládában hevert. Közel 6 millió forintot érhet.","shortLead":"A különleges szemüveg egy postaládában hevert. Közel 6 millió forintot érhet.","id":"20200810_gandhi_arveres_szemuveg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca3d1dc0-0192-42ab-ae0e-b049cb55b90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58fb8904-f48a-445d-9533-5333cf094e55","keywords":null,"link":"/elet/20200810_gandhi_arveres_szemuveg","timestamp":"2020. augusztus. 10. 20:45","title":"Elárverezik Gandhi egyik első szemüvegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tízből nyolc magyar bízik abban, hogy legkésőbb egy év múlva már lesz védőoltás. A magyarok több mint fele be is adatná magának.

","shortLead":"Tízből nyolc magyar bízik abban, hogy legkésőbb egy év múlva már lesz védőoltás. A magyarok több mint fele be is adatná...","id":"20200811_koronavirusoltas_kozvelemenykutatas_innovativ_gyogyszergyartok_egyesulete_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bd56d1-8b77-42b8-9e21-120154250c7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_koronavirusoltas_kozvelemenykutatas_innovativ_gyogyszergyartok_egyesulete_felmeres","timestamp":"2020. augusztus. 11. 13:19","title":"A magyarok többsége kérne koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdú-Bihar megyében találták a legtöbb új koronavírusos beteget.","shortLead":"Hajdú-Bihar megyében találták a legtöbb új koronavírusos beteget.","id":"20200810_koronavirus_magyarorszag_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdab45ae-8215-4fc4-9672-0be4a1e61b32","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_koronavirus_magyarorszag_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 10. 09:45","title":"Koronavírus: három halott, 35 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]