[{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy faipari épület gyulladt ki.","shortLead":"Egy faipari épület gyulladt ki.","id":"20200807_Tuzvesz_van_Hajduboszormenyben_45_tuzolto_kuzd_a_langokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e39b3f-0e7f-4c28-b205-b104b18fcf1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_Tuzvesz_van_Hajduboszormenyben_45_tuzolto_kuzd_a_langokkal","timestamp":"2020. augusztus. 07. 11:08","title":"Tűzvész van Hajdúböszörményben, 45 tűzoltó küzd a lángokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a54fdeb-3f16-4b12-94bb-8a92be73cc69","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas művész 97 éves volt.","shortLead":"A Kossuth-díjas művész 97 éves volt.","id":"20200807_Meghalt_Reigl_Judit_festomuvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a54fdeb-3f16-4b12-94bb-8a92be73cc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf7d416-0744-4669-a51e-a1037a6650af","keywords":null,"link":"/kultura/20200807_Meghalt_Reigl_Judit_festomuvesz","timestamp":"2020. augusztus. 07. 18:45","title":"Meghalt Reigl Judit festőművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BCG-oltás befolyásolhatja a Covid-19 tüneteit – derül ki egy új, önkéntesekkel végzett holland kutatásból. Más tudósok szerint a vakcina semmit nem ér a Covid-19 ellen.","shortLead":"A BCG-oltás befolyásolhatja a Covid-19 tüneteit – derül ki egy új, önkéntesekkel végzett holland kutatásból. Más...","id":"20200807_kutatas_bcg_oltas_tuberkulozis_koronavirus_covid_19_tunetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90536342-03d0-4c6b-aa9e-bff30bd6bc7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_kutatas_bcg_oltas_tuberkulozis_koronavirus_covid_19_tunetek","timestamp":"2020. augusztus. 07. 13:08","title":"Holland kutatók: A BCG-oltás igenis jó lehet a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs új koronavírusos haláleset, de találtak 32 új fertőzöttet. ","shortLead":"Nincs új koronavírusos haláleset, de találtak 32 új fertőzöttet. ","id":"20200808_Kozel_harom_tucat_uj_koronavirusos_beteget_talaltak_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bbb4a4-38ef-40b0-b0c0-3acd8950502e","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Kozel_harom_tucat_uj_koronavirusos_beteget_talaltak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 08. 09:30","title":"Közel három tucat új koronavírusos embert találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1a173f-df1c-45f6-ae65-52cf49458c0d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Ecequity Zrt. Halkó Gabrielláé, aki a NER nagyágyúinak több cégében is fontos szerepet visz.","shortLead":"Az Ecequity Zrt. Halkó Gabrielláé, aki a NER nagyágyúinak több cégében is fontos szerepet visz.","id":"202032_ecequity_habonykozeli_cegalapitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b1a173f-df1c-45f6-ae65-52cf49458c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f69ca8-2845-49dc-ad6a-9d17a1bf6c8f","keywords":null,"link":"/360/202032_ecequity_habonykozeli_cegalapitas","timestamp":"2020. augusztus. 07. 14:00","title":"Újabb vagyonkezelő született Habony-közelben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3504f59-df6b-4a17-9836-b4a09b1bc0eb","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"Balogh Csaba a hvg.hu-nak adott interjúban azt mondta, ha lesz időközi önkormányzati választás a városban, újra elindul a polgármesteri posztért, és az itt kijelölt különleges gazdasági övezet ellenére is úgy gondolja, hogy a helyiek ismét megválasztanák. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Balogh Csaba a hvg.hu-nak adott interjúban azt mondta, ha lesz időközi önkormányzati választás a városban, újra elindul...","id":"20200808_Fulke_a_godi_polgarmester_elmondta_hol_hibazott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3504f59-df6b-4a17-9836-b4a09b1bc0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab760c3-8e2f-47ca-bc47-32e98a7d6ce9","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Fulke_a_godi_polgarmester_elmondta_hol_hibazott","timestamp":"2020. augusztus. 08. 11:00","title":"Fülke: a gödi polgármester elmondta, hol hibázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f13f981-1e81-49ee-8dcc-aef5c8f8756a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200807_Benedek_Tibor_kozos_kep_Epres_Panni_hazassagi_evfordulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f13f981-1e81-49ee-8dcc-aef5c8f8756a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768301df-8eb3-4535-b63b-8b08a781570f","keywords":null,"link":"/elet/20200807_Benedek_Tibor_kozos_kep_Epres_Panni_hazassagi_evfordulo","timestamp":"2020. augusztus. 07. 16:38","title":"Benedek Tiborral közös képpel emlékezett Epres Panni a házassági évfordulójukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c1907a1-0da8-45bd-b9f9-305f6f45ff84","c_author":"Gránit Pólus","category":"brandchannel","description":"A koronavírus-járvány alapjaiban rengette meg a világot: a jól megszokott szociális és közösségi életünket teljesen újra kellett gondolni. A közösségi távolságtartás komoly hatással volt a napi rutinunkra, a szórakozásunkra, és arra is, hogy eddig megszoktuk, hogyha el akartuk intézni a napi bevásárlást vagy szerettünk volna pár új ruhát, csak beugrottunk egy plázába. Az élet viszont lassan, de biztosan ismét elindul: kezdünk eljárni otthonról, kitesszük a lábunkat a négy fal közül. Anyagunkban a Westend “újranyitása” mentén mutatjuk be, hogyan vehetünk részt újragondolt közösségi programokban biztonságosan.","shortLead":"A koronavírus-járvány alapjaiban rengette meg a világot: a jól megszokott szociális és közösségi életünket teljesen...","id":"20200806_Harom_program_ami_segit_kikapcsolodni_a_karanten_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c1907a1-0da8-45bd-b9f9-305f6f45ff84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f967e85f-3ceb-4752-9f59-f151ace10729","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200806_Harom_program_ami_segit_kikapcsolodni_a_karanten_utan","timestamp":"2020. augusztus. 07. 11:30","title":"Három program, ami segít kikapcsolódni a karantén után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Gránit-Pólus Zrt. ","c_partnerlogo":"525272ea-218e-4725-833e-f98dc1ad3378","c_partnertag":"Gránit Pólus"}]