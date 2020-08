Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72f69a2c-5f6b-41d3-9e21-670a149227d2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Spiró György Sajnálatos események című színpadi művében Kádár János shakespeare-i figura, akit halála után \"sötét alakok\" akarnak feltámasztani. A HVG ajánlója.","shortLead":"Spiró György Sajnálatos események című színpadi művében Kádár János shakespeare-i figura, akit halála után \"sötét...","id":"202034_folyoirat__kuss_helyett_spiro_gyorgy_sajnalatos_esemenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72f69a2c-5f6b-41d3-9e21-670a149227d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad809423-2c48-492a-9284-fbfc56949477","keywords":null,"link":"/360/202034_folyoirat__kuss_helyett_spiro_gyorgy_sajnalatos_esemenyek","timestamp":"2020. augusztus. 23. 12:30","title":"Már megint mit műveltél, te szemét? - förmedt rá neje Kádárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9ee893-7f8a-4eb6-bf01-c4f3af07a145","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regnáló elnök percek alatt megszerezte a szükséges szavazatokat.\r

","shortLead":"A regnáló elnök percek alatt megszerezte a szükséges szavazatokat.\r

","id":"20200824_Nincs_megleptes_hivatalosan_is_Donald_Trump_a_Republikanus_Part_elnokjeloltje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b9ee893-7f8a-4eb6-bf01-c4f3af07a145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f19cb5-d03f-4582-9fd4-0efaa50b8a49","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_Nincs_megleptes_hivatalosan_is_Donald_Trump_a_Republikanus_Part_elnokjeloltje","timestamp":"2020. augusztus. 24. 20:33","title":"Nincs megleptés, hivatalosan is Donald Trump a Republikánus Párt elnökjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b919a2-0abb-4eb6-80cc-9de8afa624ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostanában nem túl járványkompatibilis ezzel hirdetni.","shortLead":"Mostanában nem túl járványkompatibilis ezzel hirdetni.","id":"20200825_Nincs_tobb_ujjnyalogatos_szlogen_a_KFCnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85b919a2-0abb-4eb6-80cc-9de8afa624ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673b5ef7-8b03-425b-8ef1-d4cbc3b167d1","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Nincs_tobb_ujjnyalogatos_szlogen_a_KFCnel","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:50","title":"Nincs több ujjnyalogatós szlogen a KFC-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d3ef6e-cf79-4cda-8a28-902a8c507e86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi állítólag két verekedő nőt választott szét, amikor a rendőrök kiérkeztek.","shortLead":"A férfi állítólag két verekedő nőt választott szét, amikor a rendőrök kiérkeztek.","id":"20200824_usa_tuntetes_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93d3ef6e-cf79-4cda-8a28-902a8c507e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaf112b-2bd4-4245-9e5d-d6ec44933714","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_usa_tuntetes_rendor","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:29","title":"Újabb tüntetések kezdődtek az USA-ban, miután rendőrök hátbalőttek egy fekete férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó és egy vonat ütközött Hatvan határában.","shortLead":"Két autó és egy vonat ütközött Hatvan határában.","id":"20200824_auto_vonat_baleset_hatvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac504a5-a028-4201-9473-37ea52f141a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200824_auto_vonat_baleset_hatvan","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:49","title":"Fénysorompónál várakozó autót tolt neki az érkező vonatnak Hatvannál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e4c7fa-f441-42af-a325-645c3e403b25","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Egy 400 milliós beruházást blokkol az ellenzékbe került Fidesz Jászberényben úgy, hogy vezetőként még akarták azt. A képviselő-testületben az ügyben patthelyzet van, miközben az óra ketyeg. A kétharmaddal győző polgármester, Budai Lóránt előrehozott választást emleget és azt mondja, ennyi támogatásról nem kellene lemondania a településnek.","shortLead":"Egy 400 milliós beruházást blokkol az ellenzékbe került Fidesz Jászberényben úgy, hogy vezetőként még akarták azt...","id":"20200824_ellenzek_jaszbereny_fidesz_jobbik_budai_lorant_elorehozott_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3e4c7fa-f441-42af-a325-645c3e403b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991290dd-1b10-4d0c-b18a-77a325f89c81","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_ellenzek_jaszbereny_fidesz_jobbik_budai_lorant_elorehozott_valasztas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:05","title":"Az ellenzék és a Fidesz is beleállna az előrehozott választásba Jászberényben, de a másikra várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kora délutánra mindenhol kitisztul az idő. Sokfelé élénk lesz a szél.","shortLead":"Kora délutánra mindenhol kitisztul az idő. Sokfelé élénk lesz a szél.","id":"20200825_keddi_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2008ba-c6bd-4716-8366-5b5714c04b4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_keddi_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 25. 06:14","title":"A kevés felhő ellenére is zivatarral lephet meg a kedd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689460af-ed49-40a6-a3ed-1fa780f5ab8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ leggyorsabb töltésével kecsegtető elektromos autó hivatalos leleplezésére szeptemberben kerül sor.","shortLead":"A világ leggyorsabb töltésével kecsegtető elektromos autó hivatalos leleplezésére szeptemberben kerül sor.","id":"20200825_percenkent_32_kilometeres_hatotav_nyerheto_az_uj_villanyauto_toltesevel_lucid_air","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=689460af-ed49-40a6-a3ed-1fa780f5ab8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d7a7de-bdb2-4508-80ce-c391e5e5a387","keywords":null,"link":"/cegauto/20200825_percenkent_32_kilometeres_hatotav_nyerheto_az_uj_villanyauto_toltesevel_lucid_air","timestamp":"2020. augusztus. 25. 09:21","title":"Percenként 32 kilométeres hatótáv nyerhető a rekorder új villanyautó töltésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]