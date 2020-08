Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10ae1743-3c8e-475d-af08-48b1010874d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bécs ipari kémkedés miatt utasított ki egy orosz diplomatát, a válaszlépés sem maradt el. ","shortLead":"Bécs ipari kémkedés miatt utasított ki egy orosz diplomatát, a válaszlépés sem maradt el. ","id":"20200824_Oroszorszag_kiutasitott_egy_osztrak_diplomatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10ae1743-3c8e-475d-af08-48b1010874d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85e8072-e84c-48fd-b7ae-ba406d3b3929","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_Oroszorszag_kiutasitott_egy_osztrak_diplomatat","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:50","title":"Diplomáciai konfliktusba keveredett Oroszország és Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c0c4ef-5836-4db7-9070-a1d97bb41a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyi sérülés nem történt, tűz sem ütött ki.","shortLead":"Személyi sérülés nem történt, tűz sem ütött ki.","id":"20200824_robbanas_dunaferr_katasztrofavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70c0c4ef-5836-4db7-9070-a1d97bb41a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afd47d6-c452-42d0-8bc5-9bbd998961d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_robbanas_dunaferr_katasztrofavedelem","timestamp":"2020. augusztus. 24. 20:17","title":"Robbanás történt a Dunaferr zsugorítóművében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8cf5ea0-6a8c-4307-8e69-39c339042eff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Filmszakadás című dalhoz elérhető videoklip már fent van a YouTube-on.","shortLead":"A Filmszakadás című dalhoz elérhető videoklip már fent van a YouTube-on.","id":"20200826_koncz_zsuzsa_videoklip_index_ujsagirok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8cf5ea0-6a8c-4307-8e69-39c339042eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a24e9b9-ff02-4f7d-b36b-4214a6a7107d","keywords":null,"link":"/elet/20200826_koncz_zsuzsa_videoklip_index_ujsagirok","timestamp":"2020. augusztus. 26. 10:15","title":"Koncz Zsuzsa új klipjében a felmondott indexesek is láthatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e59f7a1-0485-4062-98d3-4857460d4bda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség kutyákkal is kereste a fiút.\r

","shortLead":"A rendőrség kutyákkal is kereste a fiút.\r

","id":"20200824_Eltunt_egy_14_eves_fiu_a_XII_keruletbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e59f7a1-0485-4062-98d3-4857460d4bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a4b795-4ad6-45b6-b630-313f9486e8cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_Eltunt_egy_14_eves_fiu_a_XII_keruletbol","timestamp":"2020. augusztus. 24. 20:16","title":"Eltűnt egy 14 éves fiú a XII. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d3ef6e-cf79-4cda-8a28-902a8c507e86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi állítólag két verekedő nőt választott szét, amikor a rendőrök kiérkeztek.","shortLead":"A férfi állítólag két verekedő nőt választott szét, amikor a rendőrök kiérkeztek.","id":"20200824_usa_tuntetes_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93d3ef6e-cf79-4cda-8a28-902a8c507e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaf112b-2bd4-4245-9e5d-d6ec44933714","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_usa_tuntetes_rendor","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:29","title":"Újabb tüntetések kezdődtek az USA-ban, miután rendőrök hátbalőttek egy fekete férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee0e73e-7a80-43da-bda7-55701d6b1815","c_author":"Karsai Gábor","category":"360","description":"A friss GDP-adatok után már nyoma sincs a kormányzat kincstári optimizmusának, pedig lehetett látni az előjeleket. Jelentős lesz idén a visszaesés és régiós szinten megint csak sereghajtók vagyunk. A GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgató-helyettesének elemzése. ","shortLead":"A friss GDP-adatok után már nyoma sincs a kormányzat kincstári optimizmusának, pedig lehetett látni az előjeleket...","id":"20200824_Karsai_Gabor_Nem_meglepo_es_nem_mulatsagos_a_magyar_gazdasag_teljesitmenye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dee0e73e-7a80-43da-bda7-55701d6b1815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e0779f-1da6-4111-b1f6-5727dffa9d86","keywords":null,"link":"/360/20200824_Karsai_Gabor_Nem_meglepo_es_nem_mulatsagos_a_magyar_gazdasag_teljesitmenye","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:00","title":"Karsai Gábor: Nem meglepő és nem mulatságos a magyar gazdaság visszaesése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Tudománytalan viták, félelemkeltő rajzok, bírósági csaták és véres utcai felkelések kísérték az első nagy, egy évszázadon át húzódó oltásellenes vitát, amelyben időnként a szabadságjogok győztek, de a végén a vírus vesztett.","shortLead":"Tudománytalan viták, félelemkeltő rajzok, bírósági csaták és véres utcai felkelések kísérték az első nagy...","id":"202034__oltasellenesseg__bunozo_szulok__a_leicestermodszer__nem_konnyen_adjak_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34bb090-d675-46b1-bb71-2cee5966719b","keywords":null,"link":"/360/202034__oltasellenesseg__bunozo_szulok__a_leicestermodszer__nem_konnyen_adjak_be","timestamp":"2020. augusztus. 24. 17:00","title":"135 éve kezdődött és azóta is tart a harc az oltásellenesek és a tudomány között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Négy különböző nemzetiségű újságíró arra hívja fel a figyelmet a Politico hírportálon, hogy új veszély leselkedik a sajtószabadságra: legújabban bírósági ítéletekkel némítják el az oknyomozó újságírókat, miután a vaskos bírság miatt oda lehet a megélhetésük, de még a lakásuk is. ","shortLead":"Négy különböző nemzetiségű újságíró arra hívja fel a figyelmet a Politico hírportálon, hogy új veszély leselkedik...","id":"20200826_Perrel_tesznek_lakatot_az_ujsagirok_szajara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551a3f7f-9886-43fa-8715-5bc6cb2704b4","keywords":null,"link":"/360/20200826_Perrel_tesznek_lakatot_az_ujsagirok_szajara","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:32","title":"Perrel tesznek lakatot az újságírók szájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]