[{"available":true,"c_guid":"219acafb-ab11-43a6-8910-a2cdd9d450e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tüntetőknek már elegük volt a korlátozásokból. Háromszáz embert őrizetbe vettek.","shortLead":"A tüntetőknek már elegük volt a korlátozásokból. Háromszáz embert őrizetbe vettek.","id":"20200830_A_koronaszabalyok_ellen_szervezett_tuntetest_oszlatott_fel_a_rendorseg_Berlinben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=219acafb-ab11-43a6-8910-a2cdd9d450e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94c6ce6-7fc3-4f89-9045-a2be2529a767","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_A_koronaszabalyok_ellen_szervezett_tuntetest_oszlatott_fel_a_rendorseg_Berlinben","timestamp":"2020. augusztus. 30. 07:46","title":"A koronaszabályok ellen szervezett tüntetést oszlatott fel a rendőrség Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082db785-8848-478e-bb81-40792748a858","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy másik vírus ellen készült, de a Covidra is hatásos.","shortLead":"Egy másik vírus ellen készült, de a Covidra is hatásos.","id":"20200828_Macskagyogyszer_vedhet_a_koronavirustol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=082db785-8848-478e-bb81-40792748a858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad5f662-a780-4457-a6dd-c697c5b9b4b9","keywords":null,"link":"/elet/20200828_Macskagyogyszer_vedhet_a_koronavirustol","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:18","title":"Macskagyógyszer védhet a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42050217-021b-48d8-9a28-2932132233f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A svéd evangélikusoknál átlag 213 euróval keresnek többet a férfiak havonta, az egyházi méltóságok között is alig vannak még nők.","shortLead":"A svéd evangélikusoknál átlag 213 euróval keresnek többet a férfiak havonta, az egyházi méltóságok között is alig...","id":"20200828_noi_lelkeszek_svedorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42050217-021b-48d8-9a28-2932132233f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfa627f-b180-404e-a70b-c78f033aa5a4","keywords":null,"link":"/elet/20200828_noi_lelkeszek_svedorszag","timestamp":"2020. augusztus. 28. 21:47","title":"Többségbe kerültek a női lelkészek Svédországban, de az üvegplafon még tartja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy időre le kellett zárni az utat Szárliget közelében, a Budapest felé vezető oldalon.","shortLead":"Egy időre le kellett zárni az utat Szárliget közelében, a Budapest felé vezető oldalon.","id":"20200829_autoszallito_utanfuto_m1_es","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47dc959-622c-4922-8797-5e067588fdae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200829_autoszallito_utanfuto_m1_es","timestamp":"2020. augusztus. 29. 07:39","title":"Felborult egy autószállító utánfutó az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b","c_author":"Csatlós Hanna - Ká Zoltán","category":"kultura","description":"A szeptemberi Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában debütál Mundruczó Kornél hetedik nagyjátékfilmje, a Pieces of a Woman. Az alkotók a forgatás körülményeiről, a színészválasztásról és a „chemistry read” sajátosságairól a hvg.hu-nak meséltek. ","shortLead":"A szeptemberi Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában debütál Mundruczó Kornél hetedik nagyjátékfilmje...","id":"20200828_Mundruczo_Kornel_Weber_Kata_Pieces_of_a_Woman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117b5fd5-90f4-4b24-94d3-4f468bcb6ee5","keywords":null,"link":"/kultura/20200828_Mundruczo_Kornel_Weber_Kata_Pieces_of_a_Woman","timestamp":"2020. augusztus. 28. 20:00","title":"„Shia LaBeouf elolvasta a forgatókönyvet, és négy óra múlva visszahívott” – hogyan készült Mundruczó Kornél új filmje? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2bfc9b1-5099-4732-993e-cb7b7c6ac93e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok korábban már a víz és az áram lekapcsolásával is megpróbálták megakadályozni a bulikat.","shortLead":"A hatóságok korábban már a víz és az áram lekapcsolásával is megpróbálták megakadályozni a bulikat.","id":"20200829_Megerdemeltem__rendorsegi_ugy_lett_abbol_hogy_a_TikToksztarok_jarvany_idejen_partiztak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2bfc9b1-5099-4732-993e-cb7b7c6ac93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3057f279-f79a-4844-a61e-797e42e9a19f","keywords":null,"link":"/elet/20200829_Megerdemeltem__rendorsegi_ugy_lett_abbol_hogy_a_TikToksztarok_jarvany_idejen_partiztak","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:41","title":"„Megérdemeltem” – rendőrségi ügy lett abból, hogy a TikTok-sztárok járvány idején partiztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9556e48e-9c39-4ea8-abc4-ca731f0725e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éjjel-nappal kiváló videófelvételeket és fotókat készít a Mio MiVue 795-ös fedélzeti kamera, s ez nem csak akkor hasznos, ha éppen valami baj történik, hanem arra is jó, hogy több emlék maradjon meg az utazások óráiról.","shortLead":"Éjjel-nappal kiváló videófelvételeket és fotókat készít a Mio MiVue 795-ös fedélzeti kamera, s ez nem csak akkor...","id":"20200829_mio_mivue_795_fedelzeti_kamera_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9556e48e-9c39-4ea8-abc4-ca731f0725e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff081e8e-f3f9-404c-bbdf-9bfc671e5ead","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_mio_mivue_795_fedelzeti_kamera_teszt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 29. 10:03","title":"Ez a fedélzeti kamera éjjel is jól lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2c77bf-c235-43f0-a5c3-d3752387d8d2","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Már nem taszítja, inkább vonzza az ellenzéki szavazókat a közös lista, bár nem minden párt szimpatizánsait egyformán. Ezért is fontos a megállapodás a közös jelöltekről, akik mögé viszont nem lehet fél szívvel beállni, ha a fideszes ellenfél legyőzése a tét.","shortLead":"Már nem taszítja, inkább vonzza az ellenzéki szavazókat a közös lista, bár nem minden párt szimpatizánsait egyformán...","id":"202035__ellenzeki_osszefogas__minimalis_elofeltetel__utolso_esely__egy_a_tabor_tobb_a_zaszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f2c77bf-c235-43f0-a5c3-d3752387d8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbd3de8-467f-4560-b6dd-018468ea9825","keywords":null,"link":"/360/202035__ellenzeki_osszefogas__minimalis_elofeltetel__utolso_esely__egy_a_tabor_tobb_a_zaszlo","timestamp":"2020. augusztus. 29. 08:15","title":"Gyurcsánynak már van jelöltje? Nem lesz könnyű, de kötelező minimum az ellenzéki összefogás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]