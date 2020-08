Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b733f2f-ffb6-49a0-a540-23b2c61cfcb5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Louise Michel hajó túlzsúfolt, egyelőre nem számíthat segítségre.","shortLead":"A Louise Michel hajó túlzsúfolt, egyelőre nem számíthat segítségre.","id":"20200829_A_Foldkozitengeren_rekedt_Banksy_menekultmento_hajoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b733f2f-ffb6-49a0-a540-23b2c61cfcb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e6be4e-a0f0-497d-88d0-8ab5f636eb7f","keywords":null,"link":"/vilag/20200829_A_Foldkozitengeren_rekedt_Banksy_menekultmento_hajoja","timestamp":"2020. augusztus. 29. 14:58","title":"A Földközi-tengeren rekedt Banksy menekültmentő hajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dalt készített a Színház-és Filmművészeti Egyetem körüli történésekről a Molnár Áron vezette noÁr.","shortLead":"Dalt készített a Színház-és Filmművészeti Egyetem körüli történésekről a Molnár Áron vezette noÁr.","id":"20200829_noar_laszlo_zsolt_padodo_szfe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90613751-ed39-4593-b1d6-2f369fef6eec","keywords":null,"link":"/elet/20200829_noar_laszlo_zsolt_padodo_szfe","timestamp":"2020. augusztus. 29. 22:45","title":"László Zsolt és a Pa-Dö-Dő is üzen az Színműről: „Kicsi vagyok én, majd megnövök én”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d82207-9950-4cd4-a673-693d5edd2152","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hete víz árasztotta el Veronát, most egy tornádó csapott le a városra.","shortLead":"Egy hete víz árasztotta el Veronát, most egy tornádó csapott le a városra.","id":"20200830_Egyszeruen_leemelte_egy_haz_tetejet_a_tornado_Veronaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05d82207-9950-4cd4-a673-693d5edd2152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e7a9c7-9fa1-40e8-9e31-4d4b43e5e648","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Egyszeruen_leemelte_egy_haz_tetejet_a_tornado_Veronaban","timestamp":"2020. augusztus. 30. 09:32","title":"Egyszerűen leemelte egy ház tetejét a tornádó Veronában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c48ff41-79fc-4a33-a061-a7121dd0f00a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még csak a böngészőt sem kell megnyitni a Windows-t futtató gépeken ahhoz, hogy kiderüljön, a világ másik felén mennyi az idő.","shortLead":"Még csak a böngészőt sem kell megnyitni a Windows-t futtató gépeken ahhoz, hogy kiderüljön, a világ másik felén mennyi...","id":"20200828_idozona_kiszamitasa_idoeltolodas_vilagora_windows","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c48ff41-79fc-4a33-a061-a7121dd0f00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3653b729-4029-4bff-89e5-7f3274f7d02c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_idozona_kiszamitasa_idoeltolodas_vilagora_windows","timestamp":"2020. augusztus. 28. 19:03","title":"Nehezen megy az időzóna-számítás? Ezzel a Windows-trükkel pofonegyszerű lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db483737-bf55-42ca-b959-18df6c876002","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új applikáción keresztül bárki bejelentheti, ha illegális hulladéklerakást észlel és a hatóságok megkezdik a terület megtisztítását.","shortLead":"Egy új applikáción keresztül bárki bejelentheti, ha illegális hulladéklerakást észlel és a hatóságok megkezdik...","id":"20200828_Illegalis_hulladeklerakot_lat_Jelentse_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db483737-bf55-42ca-b959-18df6c876002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b72d3df9-846c-462a-9fed-8e21fe066ea8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200828_Illegalis_hulladeklerakot_lat_Jelentse_be","timestamp":"2020. augusztus. 28. 15:53","title":"Illegális hulladéklerakót lát? Mostantól bejelentheti! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490706c1-33d7-4627-aa67-45a86e7f40e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint nem térül meg az, amit az elmúlt másfél évtizedben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség intézményeire fordítottak.\r

","shortLead":"Az Emmi szerint nem térül meg az, amit az elmúlt másfél évtizedben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség...","id":"20200829_ivanyi_gabor_magyar_evangeliumi_testverkozosseg_iskola_ovoda_tobblettamogatas_emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=490706c1-33d7-4627-aa67-45a86e7f40e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f04c46-7d13-4fa3-a7af-6eb70835d099","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_ivanyi_gabor_magyar_evangeliumi_testverkozosseg_iskola_ovoda_tobblettamogatas_emmi","timestamp":"2020. augusztus. 29. 21:29","title":"Megvonja Iványi Gáborék iskoláinak kiegészítő támogatását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14eaf048-ed57-4c0b-bb95-25302b758ffa","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Betekintés a magyar politikai boszorkánykonyha valódi működésébe és mítoszromboló kötet az első világháború utáni magyar államról és hadseregről a HVG ajánlójában.","shortLead":"Betekintés a magyar politikai boszorkánykonyha valódi működésébe és mítoszromboló kötet az első világháború utáni...","id":"20200827_Tevhitoszlato_konyv_keszult_a_Karolyikormany_oszodi_beszederol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14eaf048-ed57-4c0b-bb95-25302b758ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72bf26e1-410a-42ef-9d00-9bbb835f8e3c","keywords":null,"link":"/360/20200827_Tevhitoszlato_konyv_keszult_a_Karolyikormany_oszodi_beszederol","timestamp":"2020. augusztus. 28. 16:00","title":"Tévhitoszlató könyv készült a Károlyi-kormány „őszödi beszédéről”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b832aea8-603b-4294-b33f-9eaf99f9a46e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptembertől mindenkinél csak az új Facebook-dizájn lesz használható, a régi pedig megszűnik/eltűnik.","shortLead":"Szeptembertől mindenkinél csak az új Facebook-dizájn lesz használható, a régi pedig megszűnik/eltűnik.","id":"20200829_facebook_regi_kinezet_uj_dizajn_felhasznaloi_felulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b832aea8-603b-4294-b33f-9eaf99f9a46e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d047757-cd30-4a18-b3c2-5f85d23069f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_facebook_regi_kinezet_uj_dizajn_felhasznaloi_felulet","timestamp":"2020. augusztus. 29. 13:29","title":"Kezdjen hozzászokni: pár nap múlva önnél is eltűnik a régi Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]