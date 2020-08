Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"542bf72f-1ee0-4a71-9cc0-5a93c2162941","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ráadásul sok esetben a kisebb települések, falvak, községek viszik a prímet.","shortLead":"Ráadásul sok esetben a kisebb települések, falvak, községek viszik a prímet.","id":"202035_favoritok_abalatonnal_boglar_hanyatlo_alsoorses_csopak_emelkedo_palyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=542bf72f-1ee0-4a71-9cc0-5a93c2162941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f580f-b98e-44d5-bc1c-e4320c7640e3","keywords":null,"link":"/360/202035_favoritok_abalatonnal_boglar_hanyatlo_alsoorses_csopak_emelkedo_palyan","timestamp":"2020. augusztus. 28. 14:00","title":"Lakóhelyként is divatos lett a Balaton, de nem minden település áll emelkedő pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db979f0-a389-42d4-9db2-ec9ff3e66d08","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hét Celsius-fokkal lehetett hidegebb a Föld az utolsó jégkorszakban, mint most – a jégkorszaki legalacsonyabb hőmérsékletet planktonfosszíliák és klímamodellek segítségével kalkulálták amerikai kutatók. ","shortLead":"Hét Celsius-fokkal lehetett hidegebb a Föld az utolsó jégkorszakban, mint most – a jégkorszaki legalacsonyabb...","id":"20200828_jegkorszak_klima_fold_globalis_atlaghomerseklet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6db979f0-a389-42d4-9db2-ec9ff3e66d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b0bfec-f71f-400f-bbb0-746257bfd905","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_jegkorszak_klima_fold_globalis_atlaghomerseklet","timestamp":"2020. augusztus. 28. 16:15","title":"Kiszámolták a tudósok, hány fok volt az utolsó jégkorszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ősi szupernóvákról árulkodik a fiatal tengerfenéken talált csillagpor. Nagyon kis mennyiségben 33 ezer éves 60-as tömegszámú vasizotópokat találtak az óceán fenekén.","shortLead":"Ősi szupernóvákról árulkodik a fiatal tengerfenéken talált csillagpor. Nagyon kis mennyiségben 33 ezer éves 60-as...","id":"20200829_osi_szupernovak_tengerfeneken_rejlo_csillagpor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677961b0-6cba-4d34-b9ee-dd3b8f7dcf04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_osi_szupernovak_tengerfeneken_rejlo_csillagpor","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:03","title":"33 000 éves csillagport találtak az óceán mélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f6671b-043d-4ebe-870d-b9bd3dc4a725","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem négy éve nem volt akkora a munkanélküliség, mint idén május és július között. Júliusban háromezer ember ment vissza dolgozni.","shortLead":"Majdnem négy éve nem volt akkora a munkanélküliség, mint idén május és július között. Júliusban háromezer ember ment...","id":"20200828_munka_foglalkoztatottsag_munkanelkuliseg_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05f6671b-043d-4ebe-870d-b9bd3dc4a725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334accd5-e66c-4390-8e42-f80a08c050dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200828_munka_foglalkoztatottsag_munkanelkuliseg_ksh","timestamp":"2020. augusztus. 28. 09:48","title":"Csak háromezer ember állt vissza a munkába júliusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db483737-bf55-42ca-b959-18df6c876002","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új applikáción keresztül bárki bejelentheti, ha illegális hulladéklerakást észlel és a hatóságok megkezdik a terület megtisztítását.","shortLead":"Egy új applikáción keresztül bárki bejelentheti, ha illegális hulladéklerakást észlel és a hatóságok megkezdik...","id":"20200828_Illegalis_hulladeklerakot_lat_Jelentse_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db483737-bf55-42ca-b959-18df6c876002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b72d3df9-846c-462a-9fed-8e21fe066ea8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200828_Illegalis_hulladeklerakot_lat_Jelentse_be","timestamp":"2020. augusztus. 28. 15:53","title":"Illegális hulladéklerakót lát? Mostantól bejelentheti! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdb627e-c823-428c-8a46-5ca54e51280e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután az Apple lehetővé tette az iOS 14-ben, hogy a fejlesztők kép a képben módot készítsenek az alkalmazásaikhoz, a YouTube úgy döntött, él a lehetőséggel.","shortLead":"Miután az Apple lehetővé tette az iOS 14-ben, hogy a fejlesztők kép a képben módot készítsenek az alkalmazásaikhoz...","id":"20200828_apple_iphone_youtube_kep_a_kepben_ios_14","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccdb627e-c823-428c-8a46-5ca54e51280e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbfebfd-6fc1-4603-9237-343212ce9c90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_apple_iphone_youtube_kep_a_kepben_ios_14","timestamp":"2020. augusztus. 28. 18:03","title":"Az iPhone-osok is megkaphatják a YouTube egyik legjobb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004ee7a9-cece-48a1-91af-15053a9410fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Együtt kell élni vele – mondta a német kancellár.","shortLead":"Együtt kell élni vele – mondta a német kancellár.","id":"20200828_Merkel_a_virus_visszajon_es_tartosan_velunk_marad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=004ee7a9-cece-48a1-91af-15053a9410fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8c9b76-8301-40d9-bcce-c34159f4d4ee","keywords":null,"link":"/vilag/20200828_Merkel_a_virus_visszajon_es_tartosan_velunk_marad","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:34","title":"Merkel: A vírus visszajön, és tartósan velünk marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f55bf6-deea-4181-97d9-cef6f09eb312","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Állítólag Afrika aromái fedezhetők fel az Indlovu ginben. Az biztos, hogy meglehetősen különös alapanyag adja a bukéját.","shortLead":"Állítólag Afrika aromái fedezhetők fel az Indlovu ginben. Az biztos, hogy meglehetősen különös alapanyag adja a bukéját.","id":"20200828_Mi_koze_az_elefantnak_a_ginhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98f55bf6-deea-4181-97d9-cef6f09eb312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc31888-347a-41fe-8314-492df672bcd6","keywords":null,"link":"/elet/20200828_Mi_koze_az_elefantnak_a_ginhez","timestamp":"2020. augusztus. 28. 13:17","title":"Mi köze az elefántnak a ginhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]