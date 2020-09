Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autópályahíreink következnek az Útinform oldaláról.","shortLead":"Autópályahíreink következnek az Útinform oldaláról.","id":"20200830_Lassan_lehet_haladni_az_M7esen_de_az_M1esen_is_gondok_vannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708c063f-6fad-4ffb-a7ee-332d3fa4c382","keywords":null,"link":"/cegauto/20200830_Lassan_lehet_haladni_az_M7esen_de_az_M1esen_is_gondok_vannak","timestamp":"2020. augusztus. 30. 18:29","title":"Lassan lehet haladni az M7-esen, de az M1-esen is gondok vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46af0d6-e205-44b8-bb4a-a6f862672a4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyobb eséllyel kerülhetik el az önvezető autók a baleseteket, ha amerikai kutatóknak sikerül továbbfejleszteniük nemrég létrehozott rendszerüket: a sáskák agyának, illetve látásának működését próbálják meg leutánozni.","shortLead":"Nagyobb eséllyel kerülhetik el az önvezető autók a baleseteket, ha amerikai kutatóknak sikerül továbbfejleszteniük...","id":"20200831_saska_szeme_lgmd_idegsejt_onvezeto_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a46af0d6-e205-44b8-bb4a-a6f862672a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02e9b5b-a78f-4e2a-bb5d-a7d8bc231f2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_saska_szeme_lgmd_idegsejt_onvezeto_auto","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:33","title":"Miért nem ütköznek össze 80 milliós rajban sem a sáskák? A válasz autókban is jól jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még 2018-ban emelt vádat a megyei ügyészség Levelek fideszes polgármestere ellen – erősítette meg az ügyészség a 24.hu értesülését. A tárgyalás még tart, a falu vezetőjét tavaly újraválasztották, de nemrég lemondott.","shortLead":"Még 2018-ban emelt vádat a megyei ügyészség Levelek fideszes polgármestere ellen – erősítette meg az ügyészség a 24.hu...","id":"20200901_zaklatas_levelek_polgarmester_borsodi_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724880b2-d76c-4e20-8abf-457d59a79a24","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_zaklatas_levelek_polgarmester_borsodi_laszlo","timestamp":"2020. szeptember. 01. 10:28","title":"Zaklatás miatt emeltek vádat Levelek váratlanul lemondott polgármestere ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ee4f8f-9ce3-4e1e-9dc2-8fa459b7265f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iraki síiták százezrei emlékeztek meg vasárnap ásúra napjáról a koronavírus-járvány miatti félelmek ellenére.","shortLead":"Iraki síiták százezrei emlékeztek meg vasárnap ásúra napjáról a koronavírus-járvány miatti félelmek ellenére.","id":"20200830_Siitak_szazezrei_unnepeltek_Irakban_az_asurat_a_jarvany_ellenere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ee4f8f-9ce3-4e1e-9dc2-8fa459b7265f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d588dd-8fff-4a97-b1c5-e0f082e24669","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_Siitak_szazezrei_unnepeltek_Irakban_az_asurat_a_jarvany_ellenere","timestamp":"2020. augusztus. 30. 21:53","title":"Síiták százezrei ünnepelték Irakban az ásúrát a járvány ellenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35af030-58e1-4323-8d5b-e66cd4092850","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem vezetése szerint az autonómia minden lényeges elemét felszámolták, ezért kénytelenek távozni. ","shortLead":"Az egyetem vezetése szerint az autonómia minden lényeges elemét felszámolták, ezért kénytelenek távozni. ","id":"20200831_Lemond_a_Szinmuveszeti_vezetese_es_a_szenatus_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a35af030-58e1-4323-8d5b-e66cd4092850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa199fa5-2fb2-4b90-a6bc-b503a2c729cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_Lemond_a_Szinmuveszeti_vezetese_es_a_szenatus_is","timestamp":"2020. augusztus. 31. 14:29","title":"Lemond a Színművészeti vezetése és a szenátus is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf18a12b-09b7-4904-ba27-5703a282e976","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy édesanya fordult segítségkéréssel szülőtársai felé, miután óvodás gyermeke sírni kezdett egy virtuális foglalkozás közben.","shortLead":"Egy édesanya fordult segítségkéréssel szülőtársai felé, miután óvodás gyermeke sírni kezdett egy virtuális foglalkozás...","id":"20200831_otthoni_tanulas_iskola_ovoda_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf18a12b-09b7-4904-ba27-5703a282e976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c1ec0a-51e2-4e81-8872-18a7c4109fd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_otthoni_tanulas_iskola_ovoda_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 31. 08:03","title":"Letarolta az internetet a fotó az első napján síró amerikai óvodásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország középső részét már elhagyta a vihar, keleten még várhatóak zivatarok a délelőtt.","shortLead":"Az ország középső részét már elhagyta a vihar, keleten még várhatóak zivatarok a délelőtt.","id":"20200901_vihar_zivatar_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc5b7d1-6d8c-4ee2-8276-98345dfcd3fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_vihar_zivatar_idojaras_omsz","timestamp":"2020. szeptember. 01. 05:13","title":"Lassan vonul csak el a vihar, szél miatt is figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a90fe8-ef0c-4d02-b4df-6f3370498e8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hurrikán miatti kényszerű leállások a térség kőolaj-felhozatalának a 82 százalékát, a földgázénak pedig az 59 százalékát bénította meg.","shortLead":"A hurrikán miatti kényszerű leállások a térség kőolaj-felhozatalának a 82 százalékát, a földgázénak pedig az 59...","id":"20200830_A_Laura_jelentosen_visszavetette_az_olaj_es_gaztermelest_a_Mexikoiobolben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09a90fe8-ef0c-4d02-b4df-6f3370498e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fff012e-642d-4462-bd91-eabce325854c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_Laura_jelentosen_visszavetette_az_olaj_es_gaztermelest_a_Mexikoiobolben","timestamp":"2020. augusztus. 30. 16:18","title":"A Laura jelentősen visszavetette az olaj- és gáztermelést a Mexikói-öbölben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]