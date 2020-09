Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többszörösére emelkedett nyár végére a járványügyi előírások megszegése miatti rendőri intézkedések, feljelentések és bírságok száma.\r

\r

","shortLead":"Többszörösére emelkedett nyár végére a járványügyi előírások megszegése miatti rendőri intézkedések, feljelentések és...","id":"20200903_koronavirus_jarvanyugyi_fegyelem_szabalysertesek_birsagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2837dcd6-3524-4fa4-94bb-f6c5a7f9b7b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_koronavirus_jarvanyugyi_fegyelem_szabalysertesek_birsagok","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:09","title":"Lazul a járványügyi fegyelem, egyre több a szabálysértés és a bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96bfdda3-e7d2-4c50-aa8d-b116f02abf97","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Huszonöt év után távozott az egyetemről a tévés. ","shortLead":"Huszonöt év után távozott az egyetemről a tévés. ","id":"20200902_bardos_andras_szfe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96bfdda3-e7d2-4c50-aa8d-b116f02abf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aca0223-e04d-4c18-a46a-98d63ad80a1a","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_bardos_andras_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 02. 13:38","title":"Bárdos András is otthagyta a Színművészetit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sajtóhírek szerint Ángel Di MAríával és Leandro Paredesszel jöttek haza Ibizáról.","shortLead":"Sajtóhírek szerint Ángel Di MAríával és Leandro Paredesszel jöttek haza Ibizáról.","id":"20200902_neymar_futball_koronavirus_dimaria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9500b1f9-39d5-4589-917f-85d4741d93f6","keywords":null,"link":"/sport/20200902_neymar_futball_koronavirus_dimaria","timestamp":"2020. szeptember. 02. 16:25","title":"Pozitív lett Neymar koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823b059b-661f-47ea-9b2d-efe63d1d6476","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezők mindenkinek megköszönték a támogatást, és jelezték, jövőre már tényleg lesz buli.","shortLead":"A szervezők mindenkinek megköszönték a támogatást, és jelezték, jövőre már tényleg lesz buli.","id":"20200902_Fishing_on_Orfu_2021_datum_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=823b059b-661f-47ea-9b2d-efe63d1d6476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01fcbd9-8457-4866-96aa-2d86af08ab7d","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Fishing_on_Orfu_2021_datum_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:45","title":"Megvan a Fishing on Orfű jövő évi időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5fa2bf-b4aa-4a85-8cb0-10fb7b122af8","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"Az ipar 4.0 fejlesztéseinek köszönhetően szinte minden mindennel kommunikál a gyártás és a raktározás során. A gép a géppel, az eszközzel, az operátorral vagy akár a szenzorral is megoszt adatot, majd ez alapján utasítást küld a következő feladat elvégzésére. Annak jártunk utána, milyen előnyökkel jár az, hogy ma már éjjellátó drónok, okosszemüvegek, automata raktárak és robotok segítik a termelést.\r

","shortLead":"Az ipar 4.0 fejlesztéseinek köszönhetően szinte minden mindennel kommunikál a gyártás és a raktározás során. A gép...","id":"ssischaefer_20200903_versenyelony_cegek_raktar_logisztika_robotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a5fa2bf-b4aa-4a85-8cb0-10fb7b122af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f130887a-4c31-4437-9791-9bb5da64b0f5","keywords":null,"link":"/brandcontent/ssischaefer_20200903_versenyelony_cegek_raktar_logisztika_robotok","timestamp":"2020. szeptember. 03. 07:30","title":"Komoly versenyelőnyre tehetnek szert a cégek, ha nem félnek a robotoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A júniusi 0 után júliusban már 0,4 százalékos kiskereskedelmi növekedést mért a KSH. Annyival kevesebbet tankoltak a magyarok idén nyáron, hogy az nulla közelébe húzta az átlagot, de az élelmiszeren kívül szinte semmiből nem vásároltak sokat. ","shortLead":"A júniusi 0 után júliusban már 0,4 százalékos kiskereskedelmi növekedést mért a KSH. Annyival kevesebbet tankoltak...","id":"20200903_kiskereskedelem_vasarlas_tankolas_forgalom_boltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b8381c-a1e5-44c8-9cd8-b50b434a573c","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_kiskereskedelem_vasarlas_tankolas_forgalom_boltok","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:07","title":"Nagyítóval kell keresni a növekedést a magyar kiskereskedelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhat ember megkárosításával vádolnak egy férfit.","shortLead":"Tizenhat ember megkárosításával vádolnak egy férfit.","id":"20200901_csalas_hirdetes_telefon_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c455ffc4-10a6-4657-b8d6-66c64161677f","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_csalas_hirdetes_telefon_vademeles","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:51","title":"Telefont hirdetett a neten, zoknit és tégladarabokat küldött helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57e7f0a-4f73-4ca4-bb14-54c63813bbae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung az eddig homályban hagyott részleteket is elárulta a Galaxy Fold második generációs változatáról, és azt is megmondta, mennyit kell fizetni a Galaxy Z Fold2-ért.","shortLead":"A Samsung az eddig homályban hagyott részleteket is elárulta a Galaxy Fold második generációs változatáról, és azt is...","id":"20200901_samsung_galaxy_z_fold2_osszecsukhato_okostelefon_specifikacio_ar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b57e7f0a-4f73-4ca4-bb14-54c63813bbae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6150c42-8648-4e6a-a6c1-a842cff72b11","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_samsung_galaxy_z_fold2_osszecsukhato_okostelefon_specifikacio_ar","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:03","title":"Íme a Samsung új összecsukható telefonjának magyar ára, és minden részlet a Galaxy Z Fold2-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]