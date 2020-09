Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"112aef20-9034-4cfe-b987-2006589d0913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kránitz Krisztián villájáról hírt adó képviselőt rabosították az ügy miatt.","shortLead":"A Kránitz Krisztián villájáról hírt adó képviselőt rabosították az ügy miatt.","id":"20200902_villa_momentum_kispest_kranitz_krisztian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=112aef20-9034-4cfe-b987-2006589d0913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168cd9c3-32a4-4489-b227-582afd1b03f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_villa_momentum_kispest_kranitz_krisztian","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:44","title":"Petíciót indít a Momentum a korrupciógyanúba keveredett kispesti vagyonkezelő lemondásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0020f12-9eb0-40f5-9144-ff9e71610f6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MinDig TV és a MinDig TV Extra szolgáltatásoknál órákon át tartó üzemszünet várható vasárnap éjjel. Utána pedig újra kell hangolni a vevőkészülékeket.","shortLead":"A MinDig TV és a MinDig TV Extra szolgáltatásoknál órákon át tartó üzemszünet várható vasárnap éjjel. Utána pedig újra...","id":"20200904_mindig_tv_technologiavaltas_teve_tevezes_televiziozas_antenna_hungaria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0020f12-9eb0-40f5-9144-ff9e71610f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f1562c-99d6-495e-a151-23b042d34815","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_mindig_tv_technologiavaltas_teve_tevezes_televiziozas_antenna_hungaria","timestamp":"2020. szeptember. 04. 08:33","title":"Tudjon róla: 6 órán át nem lesz tévéadás az egyik szolgáltatónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ramzan Kadirov szerint 21 éves lányának már most óriási tapasztalata van komplex feladatok elvégzésében, úgyhogy ő a jó választás a kulturális minisztériumba.","shortLead":"Ramzan Kadirov szerint 21 éves lányának már most óriási tapasztalata van komplex feladatok elvégzésében, úgyhogy ő a jó...","id":"20200902_Eddig_csak_allami_divatmogul_volt_a_csecsen_diktator_lanya_mostantol_miniszterhelyettes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf598643-8b19-4d95-bc90-51284885bb90","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_Eddig_csak_allami_divatmogul_volt_a_csecsen_diktator_lanya_mostantol_miniszterhelyettes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:10","title":"Eddig csak állami divatmogul volt a csecsen diktátor lánya, mostantól miniszterhelyettes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar miniszterelnök számára a járvány csak ürügy – írja a legnagyobb német lap. Szerintük ez nem más, mint koronapopulizmus. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök számára a járvány csak ürügy – írja a legnagyobb német lap. Szerintük ez nem más, mint...","id":"20200904_Suddeutsche_Zeitung_A_hatarok_lezarasaval_Orban_Europat_gyengiti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"292948fc-ee1f-4ab3-85f6-a23b6a45290d","keywords":null,"link":"/360/20200904_Suddeutsche_Zeitung_A_hatarok_lezarasaval_Orban_Europat_gyengiti","timestamp":"2020. szeptember. 04. 07:30","title":"Süddeutsche Zeitung: A határok lezárásával Orbán Európát gyengíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832f8485-ba2b-4085-8f77-cfe8ebc31f09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az is kiderült, hogy az Igazgyöngy külön támogatása jövőre lenullázódik.\r

