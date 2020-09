Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36f359b3-e170-424d-b0b6-d51e18c53b20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száz beteg van kórházban, és heten lélegeztetőgépen.","shortLead":"Száz beteg van kórházban, és heten lélegeztetőgépen.","id":"20200903_Koronavirus_301_uj_fertozott_egy_halott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36f359b3-e170-424d-b0b6-d51e18c53b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9549f1ee-e14d-46bc-bcea-630b664d2a00","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Koronavirus_301_uj_fertozott_egy_halott","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:34","title":"Koronavírus: 301 új fertőzött, egy halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máshol a fertőzöttek tünetmentes kontaktjait is ingyenesen tesztelik, de aki enyhe tünetekkel jelentkezik, azt is.","shortLead":"Máshol a fertőzöttek tünetmentes kontaktjait is ingyenesen tesztelik, de aki enyhe tünetekkel jelentkezik, azt is.","id":"20200903_Az_EUn_belul_Magyarorszagon_szinte_a_legmacerasabb_koronavirustesztet_csinaltatni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e79570-318c-4d9d-a923-cf667b2a671c","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Az_EUn_belul_Magyarorszagon_szinte_a_legmacerasabb_koronavirustesztet_csinaltatni","timestamp":"2020. szeptember. 03. 07:06","title":"Az EU-n belül Magyarországon szinte a legmacerásabb koronavírus-tesztet csináltatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4baccd-8a69-40f5-9a04-175001903d63","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Korábban túlzottan optimisták voltunk a járvány leküzdésének idejét tekintve – vallja Szlávik János. Az infektológus szerint legalább egy év, mire kiderül, hogy mit tudnak a vakcinák, az ugyanis, hogy jövő év elején már léteznek majd oltások, nem jelenti azt, hogy hatékonyak is. De lesz-e magyar vakcina? Ezt is elárulja M. Kiss Csabának.



","shortLead":"Korábban túlzottan optimisták voltunk a járvány leküzdésének idejét tekintve – vallja Szlávik János. Az infektológus...","id":"20200904_Szlavik_Janos_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c4baccd-8a69-40f5-9a04-175001903d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465ca2e6-d14c-4ad2-b632-6e5d774b5c3d","keywords":null,"link":"/360/20200904_Szlavik_Janos_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. szeptember. 04. 06:30","title":"\"2022-re fog a világ megnyugodni\" – Szlávik János a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d0a2a1-2d44-408d-8f80-7c3872ad9f06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírek szerint több diák is produkál tüneteket, mégsem teszteli le őket senki.","shortLead":"A hírek szerint több diák is produkál tüneteket, mégsem teszteli le őket senki.","id":"20200902_kozszolgalati_egyetem_koronavirus_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37d0a2a1-2d44-408d-8f80-7c3872ad9f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34190e52-3e29-4b4f-a11e-6535bf5727d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_kozszolgalati_egyetem_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:15","title":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is megjelent a koronavírus, 35 diák karanténban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f161a3f0-1cba-4af2-ac76-76fde1ac8165","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az iskolába járás mellőzése jót tesz a kamaszoknak. Erre az első hallásra közhelyszerű megállapításra jutottak a Bristoli Egyetem kutatói, akik azt vizsgálták, milyen hatással volt a második félévi karantén 13–14 éves diákok pszichés jóllétére. ","shortLead":"Az iskolába járás mellőzése jót tesz a kamaszoknak. Erre az első hallásra közhelyszerű megállapításra jutottak...","id":"202036_karanten_es_suliiszony_fellelegezhettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f161a3f0-1cba-4af2-ac76-76fde1ac8165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f00b7a-78f1-4a4c-95d7-af1210dfed02","keywords":null,"link":"/360/202036_karanten_es_suliiszony_fellelegezhettek","timestamp":"2020. szeptember. 03. 12:00","title":"Váratlan eredményt hozott a távtanulás sok fiatalnál: jobban lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De Pintér Béla rendező szerint „hiába várja el a hóhér, hogy a vérpadon megcsókoljuk a kezét”.","shortLead":"De Pintér Béla rendező szerint „hiába várja el a hóhér, hogy a vérpadon megcsókoljuk a kezét”.","id":"20200903_pinter_bela_vidnyanszky_attila_szinmuveszeti_szfe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b790acc4-42fc-4551-8b97-9cf2d7c93c7b","keywords":null,"link":"/kultura/20200903_pinter_bela_vidnyanszky_attila_szinmuveszeti_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 03. 20:06","title":"Pintér Béla: Akit Vidnyánszky Attila el akar pusztítani, azt el is fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee4729c-a40f-44fb-8a3a-350606da8a78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia új zászlóshajójának szánja az RTX 3090-et, de gondolt azokra is, akik nem akarnak 450 ezer forintot kifizetni egy GPU-ra.","shortLead":"Az Nvidia új zászlóshajójának szánja az RTX 3090-et, de gondolt azokra is, akik nem akarnak 450 ezer forintot kifizetni...","id":"20200902_nvidia_rtx_3090_rtx_3080_rtx_3070_gpu_specifikacio_ar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dee4729c-a40f-44fb-8a3a-350606da8a78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2755a979-9c31-4778-8bca-1ccca55b8742","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_nvidia_rtx_3090_rtx_3080_rtx_3070_gpu_specifikacio_ar","timestamp":"2020. szeptember. 02. 16:33","title":"Az Nvidia új GeForce kártyája mindent visz, például a 8K-t is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a95ccd-c6c8-43f0-ae99-907fc8f2367b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szuperfejlett fedélzeti elektronikával, komoly négykerék-kormányzással és minden korábbinál nagyobb luxussal támad a stuttgartiak zászlóshajó modellje. ","shortLead":"Szuperfejlett fedélzeti elektronikával, komoly négykerék-kormányzással és minden korábbinál nagyobb luxussal támad...","id":"20200903_az_uj_etalon_lelepleztek_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29a95ccd-c6c8-43f0-ae99-907fc8f2367b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695add8f-6a2c-44a1-8ea3-97db345e7f3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200903_az_uj_etalon_lelepleztek_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyt","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:34","title":"Az új etalon: leleplezték a teljesen új Mercedes S-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]