[{"available":true,"c_guid":"e676adb2-a780-4839-a20b-a87ead835c71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar fél szerint valójában az Európai Parlament zsarol, nem Magyarország.","shortLead":"A magyar fél szerint valójában az Európai Parlament zsarol, nem Magyarország.","id":"20200902_orban_mentocsomag_eu_jogallamisag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e676adb2-a780-4839-a20b-a87ead835c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381616a7-3291-4d9b-b830-5a742fa01096","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_orban_mentocsomag_eu_jogallamisag","timestamp":"2020. szeptember. 02. 16:20","title":"Politico: Orbán a magyar parlamentben torpedózhatja meg az EU mentőcsomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9cafe8-e44c-4829-857d-6b0a7f8c36ab","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Miért verhet el a mániájára egy zacskó semmi 55 milliárdot, amikor éhezők szájából veszik el a kenyeret? Milyen felelősséget visel, ha mégis veszteséges a puskaexpó? Feladata-e az ellenzéknek előkészíteni a perét? Mekkora ketrecben tartsuk, amikor ennek vége? ","shortLead":"Miért verhet el a mániájára egy zacskó semmi 55 milliárdot, amikor éhezők szájából veszik el a kenyeret? Milyen...","id":"20200902_Hogyan_vadasszunk_Semjen_Zsoltra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb9cafe8-e44c-4829-857d-6b0a7f8c36ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae103fe5-3f19-4440-bf2c-57afd036e4f1","keywords":null,"link":"/360/20200902_Hogyan_vadasszunk_Semjen_Zsoltra","timestamp":"2020. szeptember. 03. 13:00","title":"Tóta W.: Hogyan vadásszunk Semjén Zsoltra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd98918f-6e1b-43c5-824f-3998b4595704","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A DJ-producer volt a szerzője a kilencvenes évek egyik nagy slágerének, az I Like to Move It-nak, amelyet aztán a 2005-ös Madagaszkár című rajzfilm tett felejthetetlenné.","shortLead":"A DJ-producer volt a szerzője a kilencvenes évek egyik nagy slágerének, az I Like to Move It-nak, amelyet aztán...","id":"20200902_Meghalt_Erick_Morillo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd98918f-6e1b-43c5-824f-3998b4595704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1162c066-2349-4536-8dce-c7b4853277dd","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Meghalt_Erick_Morillo","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:51","title":"Meghalt Erick Morillo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a0a5ae-a18c-465f-8383-6f4b504a465a","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A jogállam működése fölötti őrködés lenne az amerikai William Barr feladata, ám a tavalyi kinevezése óta leginkább Donald Trump elnök segítőjeként és védőügyvédjeként dolgozik.","shortLead":"A jogállam működése fölötti őrködés lenne az amerikai William Barr feladata, ám a tavalyi kinevezése óta leginkább...","id":"202035_william_barr_trump_vedopajzsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a0a5ae-a18c-465f-8383-6f4b504a465a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98944097-6bb4-4d72-82af-6df70d6548a4","keywords":null,"link":"/360/202035_william_barr_trump_vedopajzsa","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:30","title":"Az igazságügy-miniszter, akinek nem a törvény a király, hanem Trump a törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három videóval és egy infografikával hívja fel a tudatos médiafogyasztásra a hazai internetezők figyelmét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. A szervezet azt is megmutatja, miről ismerhetők fel a legkönnyebben az álhírek.","shortLead":"Három videóval és egy infografikával hívja fel a tudatos médiafogyasztásra a hazai internetezők figyelmét a Nemzeti...","id":"20200903_nemzeti_media_es_hirkozlesi_hatosag_nmhh_alhir_video_infografika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2551c92f-eb15-4b20-b00a-2359adb7d1f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_nemzeti_media_es_hirkozlesi_hatosag_nmhh_alhir_video_infografika","timestamp":"2020. szeptember. 03. 14:03","title":"Az álhírek ellen indított kampányt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Mármint az SZFE-ügyben.","shortLead":"Mármint az SZFE-ügyben.","id":"20200903_vidnyanszky_attila_szfe_szinmuveszeti_diakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df5286e-ad39-4fb1-83be-a2c0225b6720","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_vidnyanszky_attila_szfe_szinmuveszeti_diakok","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:31","title":"Vidnyánszky: A pártok eszközként használják a diákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab69469-11a1-43f7-8987-8a5d01bfc5b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén az ötfős FGC Team képviseli Magyarországot a mérnök-feltaláló Dean Kamen által alapított, First Global Challenge 2020 nevű programozóversenyen.","shortLead":"Idén az ötfős FGC Team képviseli Magyarországot a mérnök-feltaláló Dean Kamen által alapított, First Global Challenge...","id":"20200902_fgc_team_hungary_first_global_challenge_programozas_robotika_verseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ab69469-11a1-43f7-8987-8a5d01bfc5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6368ba2f-4e93-40c4-b55d-b62b3bfacf31","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_fgc_team_hungary_first_global_challenge_programozas_robotika_verseny","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:38","title":"Magyar gimnazistákért izgulhatunk egy nemzetközi robotika- és programozóversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15cece48-a8bb-44ed-a493-e4f6dc5caad9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Ezt a kérdést feszegeti a párizsi Le Monde az iskolaév kezdése kapcsán.\r

\r

","shortLead":"Ezt a kérdést feszegeti a párizsi Le Monde az iskolaév kezdése kapcsán.\r

\r

","id":"20200902_Ha_itt_a_jarvany_masodik_hullama_akkor_miert_oly_keves_a_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15cece48-a8bb-44ed-a493-e4f6dc5caad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16b9bae-be0f-463f-879b-5317f7051f33","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_Ha_itt_a_jarvany_masodik_hullama_akkor_miert_oly_keves_a_halott","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:10","title":"Ha itt a járvány második hulláma, akkor miért olyan kevés a halott?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]