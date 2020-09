Tizennégy éven át futott a Keeping Up With The Kardashians című valóságshow, amely nemcsak híressé, hanem gazdaggá is tette Kim Kardashiant, a testvéreit, a szüleit, a gyerekeit, az egész családot. Most maga Kim Kardashian jelentette be, hogy 2021-ben vetítik majd a sorozat utolsó évadát, sorban a 21-iket.

Kardashianék a relatív ismeretlenségből robbantak be a szórakoztatóiparba 2007-ben. Akkor a műsor legnagyobb sztárját, Kim Kardashiant még csak arról ismerhették a nézők, hogy felbukkant a barátnője, Paris Hilton valóságshow-jában, az apja, Robert pedig OJ Simpson védőügyvédje volt.

Karadshianék show-műsora eleinte még csak a három nővérre, Kimre, Kourtney-ra és Khloe-ra, valamint az ő partnereikre koncentrált, de aztán a család többi tagja is beszállt, például az édesanyjuk, Kris Jennes, valamint a volt férje, a transznemű Caitlyn Jenner, illetve a féltestvéreik, Kylie és Kendall Jenner.

A műsor elképesztő nézettséget hozott, a szereplők pedig rajongók tömegeit mozgatták meg. Kim Kardashiannak 188 millió követője van az Instagramon, és 66,6 millióan kíváncsiak a posztjaira a Twitteren, az ismertségből pedig egy szépségbirodalmat is felépített. Az érdeklődés iránta csak fokozódott, miután férjhez ment a rapper Kanye Westhez, és természetesen a gyerekei születése is médiaesemény volt.