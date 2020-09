Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa434038-3185-4b83-96cb-516e6bd7c222","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota ambiciózus kutatási projektjének olyan nevet adott, amely egy híres modelljükre emlékeztet: a JAXA japán űrügynökséggel közösen fejlesztett járművük neve „Lunar Cruiser” .","shortLead":"A Toyota ambiciózus kutatási projektjének olyan nevet adott, amely egy híres modelljükre emlékeztet: a JAXA japán...","id":"20200907_Holdjarokent_viszik_tovabb_a_Land_Cruiser_nevet_a_Toyota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa434038-3185-4b83-96cb-516e6bd7c222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bcb5c2-e243-4abf-8cf4-32c4e5603cb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_Holdjarokent_viszik_tovabb_a_Land_Cruiser_nevet_a_Toyota","timestamp":"2020. szeptember. 09. 03:55","title":"A Holdon Lunar Cruiser lesz a Toyota Land Cruiserből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Öt város lesz elérhető ezzel Cataniából a légitársaság gépeivel.","shortLead":"Öt város lesz elérhető ezzel Cataniából a légitársaság gépeivel.","id":"20200908_wizz_air_szicilia_catania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77869b21-7df9-4dc4-843d-f47c822ae1db","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_wizz_air_szicilia_catania","timestamp":"2020. szeptember. 08. 21:02","title":"Terjeszkedik a Wizz Air, Szicíliában nyitnak új bázist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d4372a-f2f5-4516-a5fb-61092cf61755","c_author":"HVG","category":"360","description":"Császár Dániel a kormánynál közbeszerzésekkel foglalkozott.","shortLead":"Császár Dániel a kormánynál közbeszerzésekkel foglalkozott.","id":"202036_llm_tanacsado_helyettes_allamtitkarbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75d4372a-f2f5-4516-a5fb-61092cf61755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e500dd38-3552-4038-8c21-ea1cfb7d9dc0","keywords":null,"link":"/360/202036_llm_tanacsado_helyettes_allamtitkarbol","timestamp":"2020. szeptember. 08. 12:00","title":"Volt helyettes államtitkártól vehetünk tanácsot üzleti ügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8424e0-db25-4b4f-894f-2c8a7d46505d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ősszel kerülhet az Országgyűlés elé az otthoni munkavégzést segítő jogszabály-módosítás. Rezsitámogatás lesz benne Bodó Sándor államtitkár szerint, a munkahelyi balesetekről viszont még vitáznak a felek.\r

\r

","shortLead":"Ősszel kerülhet az Országgyűlés elé az otthoni munkavégzést segítő jogszabály-módosítás. Rezsitámogatás lesz benne Bodó...","id":"20200907_otthoni_munkavegzes_itm_allamtitkar_bodo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a8424e0-db25-4b4f-894f-2c8a7d46505d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3471f25b-2999-49b7-b798-ada3eb78494a","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_otthoni_munkavegzes_itm_allamtitkar_bodo","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:23","title":"A rezsitámogatás már biztosan bekerül a távmunkáról szóló törvénymódosításba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány eset alapján nem zárható ki teljesen, hogy valaki kétszer is átessen a koronavírus-fertőzésen. A jelenség ugyanakkor továbbra sem nevezhető gyakorinak.","shortLead":"Néhány eset alapján nem zárható ki teljesen, hogy valaki kétszer is átessen a koronavírus-fertőzésen. A jelenség...","id":"20200908_koronavirus_jarvany_covid_19_ujrafertozodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbe81ab-9070-427a-9c73-a8f2f6db93f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_koronavirus_jarvany_covid_19_ujrafertozodes","timestamp":"2020. szeptember. 08. 08:03","title":"Megfertőzhet kétszer a koronavírus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1601bacd-6d51-4f78-af3c-79f7904e32cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bírósághoz fordulna Fekete Zoltán, amiért néhány nappal a párt tisztújító kongresszusa előtt felfüggesztették az egész megyei szervezetet.","shortLead":"Bírósághoz fordulna Fekete Zoltán, amiért néhány nappal a párt tisztújító kongresszusa előtt felfüggesztették az egész...","id":"20200909_mszp_pest_megyei_szervezet_feloszlatasa_tisztujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1601bacd-6d51-4f78-af3c-79f7904e32cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0f4d9e-6124-4582-9647-1336928ced71","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_mszp_pest_megyei_szervezet_feloszlatasa_tisztujitas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 05:58","title":"Leszámolásról beszél az MSZP felfüggesztett Pest megyei elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f79e447-9fe7-4d1d-9a3b-061281d46ddd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Márciustól augusztusig csaknem 60 százalékkal maradt el a bevétel az ágazatban.","shortLead":"Márciustól augusztusig csaknem 60 százalékkal maradt el a bevétel az ágazatban.","id":"20200908_Csodhullamtol_tartanak_a_nemet_idegenforgalomban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f79e447-9fe7-4d1d-9a3b-061281d46ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3c520a-b098-455a-a5aa-91a7161acbc6","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_Csodhullamtol_tartanak_a_nemet_idegenforgalomban","timestamp":"2020. szeptember. 08. 21:54","title":"Csődhullámtól tartanak a német idegenforgalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A békemeneteket szervező alapítvány mellett komoly összeghez jutott az Edda mögött álló cég, de Szijjártó Sarolta munkahelyének is leesett 20 millió forint.","shortLead":"A békemeneteket szervező alapítvány mellett komoly összeghez jutott az Edda mögött álló cég, de Szijjártó Sarolta...","id":"20200907_szerencsejatek_Zrt_COF_edda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4f6703-72b6-4f9d-ba56-8189a57fb913","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_szerencsejatek_Zrt_COF_edda","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:22","title":"A Szerencsejáték Zrt. 100 milliót vágott a CÖF-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]