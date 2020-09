Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa4b739a-1069-4aea-9828-bdf04c305264","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Vélhetően egy bemutatómakett készítése miatt kerül többe a tervezés az eredetinél. Ezen mutatnák be a budapestieknek, milyen klassz is lesz az átépített Észak-Csepel. ","shortLead":"Vélhetően egy bemutatómakett készítése miatt kerül többe a tervezés az eredetinél. Ezen mutatnák be a budapestieknek...","id":"20200907_640_milliobol_tervezik_at_EszakCsepelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa4b739a-1069-4aea-9828-bdf04c305264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4d8e08-c06a-48ae-bc2b-eeb599d0d1b1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200907_640_milliobol_tervezik_at_EszakCsepelt","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:58","title":"Még drágábban, 638 millióból tervezik át Észak-Csepelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel tucatnyi neves vallás- és filozófiatörténész, klasszika filológus állt ki Karsai György, a Színház és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolájának vezetője mellett, akit hazafiatlansággal vádolt az egyetem tulajdonosi jogait gyakorló alapítvány kuratóriumának elnöke, Vidnyánszky Attila.



","shortLead":"Közel tucatnyi neves vallás- és filozófiatörténész, klasszika filológus állt ki Karsai György, a Színház és...","id":"20200908_szfe_vidnyanszky_attila_karsai_gyorgy_kereszteny_ertelmisegiek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb63dd4-9fe5-436e-9127-31efbd1084fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_szfe_vidnyanszky_attila_karsai_gyorgy_kereszteny_ertelmisegiek","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:06","title":"Krisztus szavaival pirítottak Vidnyászkyra keresztény értelmiségiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b64f1c-46a5-45f1-af5b-f90de361ca8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész kiállt az egyetem autonómiájának megcsorbítása ellen tiltakozó diákok molinója elé.\r

","shortLead":"A színész kiállt az egyetem autonómiájának megcsorbítása ellen tiltakozó diákok molinója elé.\r

","id":"20200909_stohl_andras_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_tiltakozas_egyetemi_autonomia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60b64f1c-46a5-45f1-af5b-f90de361ca8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7904708f-94fd-48ce-bf10-ad6a56b2a380","keywords":null,"link":"/kultura/20200909_stohl_andras_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_tiltakozas_egyetemi_autonomia","timestamp":"2020. szeptember. 09. 12:12","title":"Stohl András is őrt állt a Színművészetinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze a maguk módján, de elismerik a másik német prémium márka csúcstermékét.","shortLead":"Persze a maguk módján, de elismerik a másik német prémium márka csúcstermékét.","id":"20200909_BMW_Mercedes_Sosztaly_instagram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d099ec-c740-4028-b694-9662b3957058","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_BMW_Mercedes_Sosztaly_instagram","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:01","title":"Provokatív üzenetet küldött a BMW a Mercedes S-osztálynak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f79e447-9fe7-4d1d-9a3b-061281d46ddd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Márciustól augusztusig csaknem 60 százalékkal maradt el a bevétel az ágazatban.","shortLead":"Márciustól augusztusig csaknem 60 százalékkal maradt el a bevétel az ágazatban.","id":"20200908_Csodhullamtol_tartanak_a_nemet_idegenforgalomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f79e447-9fe7-4d1d-9a3b-061281d46ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3c520a-b098-455a-a5aa-91a7161acbc6","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_Csodhullamtol_tartanak_a_nemet_idegenforgalomban","timestamp":"2020. szeptember. 08. 21:54","title":"Csődhullámtól tartanak a német idegenforgalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f32237a-505a-4473-907a-6badf7697916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség büntetőeljárást indított, gyanúsított még nincs az ügyben.","shortLead":"A rendőrség büntetőeljárást indított, gyanúsított még nincs az ügyben.","id":"20200907_kigyulladt_holegballon_muszaki_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f32237a-505a-4473-907a-6badf7697916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcdcfd4-7e23-4a52-9efd-131f90d1c842","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_kigyulladt_holegballon_muszaki_vizsgalat","timestamp":"2020. szeptember. 07. 22:28","title":"Néhány hónapja vizsgálták át a hétvégén kigyulladt hőlégballont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d7198d-465e-4ec0-be82-55e3292c0990","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook fejlesztője, Jordan Eldredge mintegy 65 ezer Winamp-skint gyűjtött össze, hogy egyetlen helyre pakolja be őket.","shortLead":"A Facebook fejlesztője, Jordan Eldredge mintegy 65 ezer Winamp-skint gyűjtött össze, hogy egyetlen helyre pakolja be...","id":"20200909_winamp_skin_museum_kinezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9d7198d-465e-4ec0-be82-55e3292c0990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675062a2-7967-4c21-9d17-a831883dc2f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_winamp_skin_museum_kinezet","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:03","title":"Ha mond valamit a Winamp neve, nézze meg ezt a 65 ezer darabos gyűjteményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e91706a-50d8-44ae-83b5-7ff332d71b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland mérnökök évek óta dolgoznak a Flying-V névre keresztelt repülőgép tervein, most pedig eljött az idő, hogy a valóságban is megnézzék, hogyan repül a szerkezet.","shortLead":"A holland mérnökök évek óta dolgoznak a Flying-V névre keresztelt repülőgép tervein, most pedig eljött az idő...","id":"20200908_flying_v_repulogep_prototipus_tesztrepules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e91706a-50d8-44ae-83b5-7ff332d71b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658e29ac-b669-4602-959a-3b355ac7e2d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_flying_v_repulogep_prototipus_tesztrepules","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:33","title":"Videó: Kipróbálták az új V-alakú repülőgép prototípusát, és nagyon jól megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]