[{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műszerek akár zárt üléseket és magánbeszélgetéseket is rögzíthettek. A berendezéseket már eltávolították.","shortLead":"A műszerek akár zárt üléseket és magánbeszélgetéseket is rögzíthettek. A berendezéseket már eltávolították.","id":"20200908_mikrofon_kamera_kepviselo_testulet_miskolc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08de6cf3-3162-48f9-873c-e9809792c959","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_mikrofon_kamera_kepviselo_testulet_miskolc","timestamp":"2020. szeptember. 08. 20:17","title":"Titokban elhelyezett mikrofonokat és kamerát találtak a miskolci városházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10fd0dc-b224-4fd2-b24c-52f70024bdff","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Mégsem közelíti meg Magyarország gazdasági fejlettsége és életszínvonala 2030-ra Ausztriáét – vett vissza korábbi vágyaiból a jegybank elnöke, aki még a minap is abban reménykedett, hogy a járványt visszaesés nélkül át lehet vészelni. ","shortLead":"Mégsem közelíti meg Magyarország gazdasági fejlettsége és életszínvonala 2030-ra Ausztriáét – vett vissza korábbi...","id":"202036__melypont__elszallo_koltsegvetes__pango_beruhazasok__csapasok_es_csapkodasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d10fd0dc-b224-4fd2-b24c-52f70024bdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c288cec0-8108-4767-8118-1761ddef8ea2","keywords":null,"link":"/360/202036__melypont__elszallo_koltsegvetes__pango_beruhazasok__csapasok_es_csapkodasok","timestamp":"2020. szeptember. 08. 07:00","title":"Elszálló költségvetés, pangó beruházások: mélyponton a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c665ff67-b7d3-4767-996b-6e37abad1c3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A veszélyes helyen lévő és jelentős torlódásokat okozó úthibát az illetékesnek tartott felek hosszas egymásra történő mutogatását követően végül kedd késő délutánra megjavították.","shortLead":"A veszélyes helyen lévő és jelentős torlódásokat okozó úthibát az illetékesnek tartott felek hosszas egymásra történő...","id":"20200908_happy_end_megjavitottak_a_hanyatott_sorsu_solymari_uthibat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c665ff67-b7d3-4767-996b-6e37abad1c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d812f0-19f5-4e60-9721-bc345b9fbe58","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_happy_end_megjavitottak_a_hanyatott_sorsu_solymari_uthibat","timestamp":"2020. szeptember. 08. 18:14","title":"Happy end: megjavították a hányatott sorsú solymári úthibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt főpolgármester hosszú interjúban elemezte utódjának első hónapjait.","shortLead":"A volt főpolgármester hosszú interjúban elemezte utódjának első hónapjait.","id":"20200909_Tarlos_Istvan_Karacsony_fopolgarmester_budapest_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca87c98-3a73-4189-bd70-acb0a4287f24","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_Tarlos_Istvan_Karacsony_fopolgarmester_budapest_interju","timestamp":"2020. szeptember. 09. 08:46","title":"Tarlós István: Karácsony első évében nem születtek átgondolt döntések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb60fd4f-77fd-4bac-b642-de8c939ce2c1","c_author":"T. ","category":"kultura","description":"A jövő év tavaszára halasztották a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) őszre tervezett tárlatát, amelyen a Seuso-kinccsel együtt láthatjuk majd több rangos európai múzeum késő római kori ezüstkészleteinek tárgyait.","shortLead":"A jövő év tavaszára halasztották a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) őszre tervezett tárlatát, amelyen a Seuso-kinccsel...","id":"20200909_Atutemeztek_a_nemzetkozi_Seusokiallitast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb60fd4f-77fd-4bac-b642-de8c939ce2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570be374-71eb-41b4-8b94-264f789970d3","keywords":null,"link":"/kultura/20200909_Atutemeztek_a_nemzetkozi_Seusokiallitast","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:47","title":"Átütemezték a nemzetközi Seuso-kiállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az SZFE diákjai nem tárgyalnak Vidnyászkyékkal, csúnyán bezuhant a magyar gazdaság. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az SZFE diákjai nem tárgyalnak Vidnyászkyékkal, csúnyán bezuhant a magyar gazdaság. 