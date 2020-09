Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5168efed-f8da-47c6-83da-5d7d3608e443","c_author":"L. Ritók Nóra","category":"360","description":"Az integráció nemszeretem téma volt mindig is, persze az integráció lehetséges alanyait használja, felhasználja a politika. Az Igazgyöngy Alapítvány 21 éve azért indult, hogy az oktatásban és a szociális munkában is sok minden másképp legyen. Az alapító, L. Ritók Nóra véleménycikke.","shortLead":"Az integráció nemszeretem téma volt mindig is, persze az integráció lehetséges alanyait használja, felhasználja...","id":"20200908_L_Ritok_Nora_Kiteritenek_ugyis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5168efed-f8da-47c6-83da-5d7d3608e443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a78c889-2e47-4531-aee4-4bf705b83f4e","keywords":null,"link":"/360/20200908_L_Ritok_Nora_Kiteritenek_ugyis","timestamp":"2020. szeptember. 08. 13:00","title":"L. Ritók Nóra: Kiterítenek úgyis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel tucatnyi neves vallás- és filozófiatörténész, klasszika filológus állt ki Karsai György, a Színház és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolájának vezetője mellett, akit hazafiatlansággal vádolt az egyetem tulajdonosi jogait gyakorló alapítvány kuratóriumának elnöke, Vidnyánszky Attila.



","shortLead":"Közel tucatnyi neves vallás- és filozófiatörténész, klasszika filológus állt ki Karsai György, a Színház és...","id":"20200908_szfe_vidnyanszky_attila_karsai_gyorgy_kereszteny_ertelmisegiek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb63dd4-9fe5-436e-9127-31efbd1084fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_szfe_vidnyanszky_attila_karsai_gyorgy_kereszteny_ertelmisegiek","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:06","title":"Krisztus szavaival pirítottak Vidnyászkyra keresztény értelmiségiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e486490-a891-4b52-afda-fb2a648d8647","c_author":"Molnár Péter","category":"360","description":"Az egykori Fidesz-alapító a hasonlóságokról az egyetemfoglalókkal és az összmagyar katarzisról.","shortLead":"Az egykori Fidesz-alapító a hasonlóságokról az egyetemfoglalókkal és az összmagyar katarzisról.","id":"20200908_Molnar_Peter_Oszinten_komolyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e486490-a891-4b52-afda-fb2a648d8647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1779be-27b3-45ee-a12c-ea82f1ec9a85","keywords":null,"link":"/360/20200908_Molnar_Peter_Oszinten_komolyan","timestamp":"2020. szeptember. 08. 16:15","title":"Molnár Péter: Szabad egyetem nélkül nincs szabad ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c54e4d-4ade-46e5-9c3c-f53e41bb2ad2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 41 éves nő 300 ezer forint bírságot és 8 büntetőpontot kapott. ","shortLead":"A 41 éves nő 300 ezer forint bírságot és 8 büntetőpontot kapott. ","id":"20200908_259_kmhval_szaguldott_egy_motoros_no_a_8as_fouton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41c54e4d-4ade-46e5-9c3c-f53e41bb2ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e7bfcb-e1d3-4e41-ad88-e8a88864823a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_259_kmhval_szaguldott_egy_motoros_no_a_8as_fouton","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:19","title":"259 km/h-val száguldott egy motoros nő a 8-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A békemeneteket szervező alapítvány mellett komoly összeghez jutott az Edda mögött álló cég, de Szijjártó Sarolta munkahelyének is leesett 20 millió forint.","shortLead":"A békemeneteket szervező alapítvány mellett komoly összeghez jutott az Edda mögött álló cég, de Szijjártó Sarolta...","id":"20200907_szerencsejatek_Zrt_COF_edda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4f6703-72b6-4f9d-ba56-8189a57fb913","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_szerencsejatek_Zrt_COF_edda","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:22","title":"A Szerencsejáték Zrt. 100 milliót vágott a CÖF-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A virológus és molekuláris biológus Boldogkői Zsolt szerint „a koronavírus szövetséget kötött a tudománytalansággal”.","shortLead":"A virológus és molekuláris biológus Boldogkői Zsolt szerint „a koronavírus szövetséget kötött a tudománytalansággal”.","id":"20200908_boldogkoi_zsolt_koronavirus_alhir_orvosok_virustagadok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d85803-9a65-4923-8db3-7faf41d72489","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_boldogkoi_zsolt_koronavirus_alhir_orvosok_virustagadok","timestamp":"2020. szeptember. 08. 16:10","title":"Üzentek a vírustagadó magyar orvosoknak: \"Szégyen, hogy ennyire nem értik a tudomány lényegét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f2fc21-a32f-4e2c-8a8a-9587364904f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több gyermekpornográf tartalmat cserélnek egymás között az elkövetők, miközben kevesebb ügy jut a hatóságok tudomására. Többek között ez is az eredménye a koronavírus-járvány miatti korlátozásoknak az Interpol elemzése szerint.","shortLead":"Több gyermekpornográf tartalmat cserélnek egymás között az elkövetők, miközben kevesebb ügy jut a hatóságok tudomására...","id":"20200908_koronavirusjarvany_gyermekporno_gyermekmolesztalas_szexualis_visszaeles_interpol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98f2fc21-a32f-4e2c-8a8a-9587364904f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4229d79-686a-4951-8baa-739f6e683239","keywords":null,"link":"/vilag/20200908_koronavirusjarvany_gyermekporno_gyermekmolesztalas_szexualis_visszaeles_interpol","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:06","title":"Interpol: Kevesebb gyerekmolesztálási ügy jut el a rendőrökhöz a járványhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f79e447-9fe7-4d1d-9a3b-061281d46ddd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Márciustól augusztusig csaknem 60 százalékkal maradt el a bevétel az ágazatban.","shortLead":"Márciustól augusztusig csaknem 60 százalékkal maradt el a bevétel az ágazatban.","id":"20200908_Csodhullamtol_tartanak_a_nemet_idegenforgalomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f79e447-9fe7-4d1d-9a3b-061281d46ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3c520a-b098-455a-a5aa-91a7161acbc6","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_Csodhullamtol_tartanak_a_nemet_idegenforgalomban","timestamp":"2020. szeptember. 08. 21:54","title":"Csődhullámtól tartanak a német idegenforgalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]