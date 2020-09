Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4a2997b-41f6-4154-ae82-2ab4361eaf84","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A projektben részt vesz az Óbudai Egyetem is, amely az okosbuszok kommunikációs rendszerét tervezi meg. ","shortLead":"A projektben részt vesz az Óbudai Egyetem is, amely az okosbuszok kommunikációs rendszerét tervezi meg. ","id":"20200910_Onjaro_autobuszcsalad_alapjat_fejleszti_az_Ikarus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4a2997b-41f6-4154-ae82-2ab4361eaf84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4407babc-dfb2-4119-9d31-e6ca2b0d0a55","keywords":null,"link":"/cegauto/20200910_Onjaro_autobuszcsalad_alapjat_fejleszti_az_Ikarus","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:33","title":"Önjáró autóbuszcsaládot fejleszt az Ikarus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bankoknak fel kell készülniük arra, hogy ha úgy alakul, akkor ne személyesen, hanem írásban tudják a panaszos ügyeket intézni ,és a jelzáloghitelekhez szükséges dokumentumokat is tudják fogadni személyes találkozás nélkül.","shortLead":"A bankoknak fel kell készülniük arra, hogy ha úgy alakul, akkor ne személyesen, hanem írásban tudják a panaszos ügyeket...","id":"20200910_mnb_bankok_masodik_hullam_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232a9c3a-250c-47c5-85fb-7e931590d01d","keywords":null,"link":"/kkv/20200910_mnb_bankok_masodik_hullam_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:42","title":"Arra készíti fel az MNB a bankokat, mi lenne, ha a kormány újabb nyitvatartási korlátozást vezetne be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség a Heves megyei idősotthon ápolója és körzeti orvos ellen emelt vádat. ","shortLead":"Az ügyészség a Heves megyei idősotthon ápolója és körzeti orvos ellen emelt vádat. ","id":"20200909_vademeles_halalt_okozto_gondatlan_veszelyeztes_idosotthon_verhigito_apolo_orvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e935cc51-2b5b-418f-93ec-26c4e90310bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_vademeles_halalt_okozto_gondatlan_veszelyeztes_idosotthon_verhigito_apolo_orvos","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:22","title":"Meghalt az idős beteg, mert heteken át hatszoros adag vérhígítót kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyet végleg rendezné a Wizz Air, ezért pert indított.","shortLead":"Az ügyet végleg rendezné a Wizz Air, ezért pert indított.","id":"20200909_wizz_air_buzz_ryanair_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1301b7-da42-4585-8cae-2bd5f07b84c4","keywords":null,"link":"/kkv/20200909_wizz_air_buzz_ryanair_birosag","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:50","title":"Nyert a Wizz Air, nem használhatja a Buzz márkanevet a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48be5267-a47b-41a5-af13-744075aa4cdd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jensen Ackles évekig könyörgött a menő járgányért. A sorozat végével megkapja.","shortLead":"Jensen Ackles évekig könyörgött a menő járgányért. A sorozat végével megkapja.","id":"20200910_odaat_sorozat_jensen_ackles_chevy_impala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48be5267-a47b-41a5-af13-744075aa4cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd47212-596b-4961-882c-07d18c76f592","keywords":null,"link":"/cegauto/20200910_odaat_sorozat_jensen_ackles_chevy_impala","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:49","title":"Teljesült az Odaát színészének álma: megkapta a sorozat Impaláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c92191-9866-4c0d-8d9b-4c4955b2e4cb","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Dollármilliókat keres, de nem rendelkezik a pénze felett, ugyanis 12 éve, a bulvársajtó által alaposan dokumentált összeomlása óta gondnokság alatt van. A Britney Spears életét alapjaiban meghatározó jogi megállapodás körül olyan sok a titkolózás, hogy a rajongói és néhány jogvédő szerint az énekesnő valójában visszaélés áldozata.","shortLead":"Dollármilliókat keres, de nem rendelkezik a pénze felett, ugyanis 12 éve, a bulvársajtó által alaposan dokumentált...","id":"20200909_Valaki_szabaditsa_ki_Britney_Spearst_De_miert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53c92191-9866-4c0d-8d9b-4c4955b2e4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dffa36d-72e1-4976-bfbb-110d59f53693","keywords":null,"link":"/elet/20200909_Valaki_szabaditsa_ki_Britney_Spearst_De_miert","timestamp":"2020. szeptember. 09. 20:00","title":"Valaki szabadítsa ki Britney Spearst! De miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3edc54f4-6e94-44ec-8f04-b6dcfafcebef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több fertőzöttet találtak, mint előző nap és nőtt az elhunytak száma is.



","shortLead":"Több fertőzöttet találtak, mint előző nap és nőtt az elhunytak száma is.



","id":"20200909_koronavirus_friss_szamok_uj_fertozottek_halottak_megyei_bontas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3edc54f4-6e94-44ec-8f04-b6dcfafcebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed123f1-bb67-4b74-8e91-d2df4fa94e02","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_koronavirus_friss_szamok_uj_fertozottek_halottak_megyei_bontas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 08:57","title":"Elhunyt két beteg és 411 fővel nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa22f79-bea7-4f70-b0f2-77bf5cb11363","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az SZFE körül kibontakozott, immár nemzetközi tiltakozás, alighanem meglepte a kormányt – olvasható a Frankfurter Allgemeine Zeitung budapesti tudósításában. ","shortLead":"Az SZFE körül kibontakozott, immár nemzetközi tiltakozás, alighanem meglepte a kormányt – olvasható a Frankfurter...","id":"20200910_Vezeto_nemet_lapok_Dul_a_kulturharc_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aa22f79-bea7-4f70-b0f2-77bf5cb11363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b8baa4-89bb-4740-9cce-925ad6da2404","keywords":null,"link":"/360/20200910_Vezeto_nemet_lapok_Dul_a_kulturharc_Magyarorszagon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 07:31","title":"Vezető német lapok: dúl a kultúrharc Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]